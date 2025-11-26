Theaterstück "Ohne Bahnhof": Warten auf den Zug

Nach der einmaligen Aufführung 1967 geriet das Stück in Vergessenheit. Im Schaudepot im Stuttgarter Süden folgt nun am Samstag, 58 Jahre danach, die zweite Inszenierung. Die Räume sind allerdings ziemlich klein, nur 52 Quadratmeter. Es gibt keine Schauspieler, nur Publikum. Und die Welt hat sich seit 1967 stark verändert. Daher haben Melanie Mohren und Bernhard Herbordt – die Initiator:innen des Schaudepots – Gäste eingeladen, das Stück aus heutiger Sicht neu zu befragen.

"Heute. Hier. Jetzt. Gehen wir. Setzen wir einen Fuß vor den anderen", rezitiert die in Leipzig lebende Autorin Özlem Özgül Dündar während der Bauprobe im Oktober vor dem Hauptstaatsarchiv ihren Text "Ohne Bahnhof reloaded". Bauprobe nennt man im Theater eine Probe, bei der mit einfachen Mitteln die räumlichen Gegebenheiten durchgespielt werden. In diesem Fall ist die Bauprobe ein Stadtrundgang. Im Mai hat es bereits eine öffentliche Leseprobe, im Juli eine Konzeptionsprobe gegeben.

Der Bahnhof bleibt unerreichbar

"Liebes Publikum", wendet sich Dündar nun an die Teilnehmer:innen, "Stellen Sie sich hierhin. Schauen Sie nach Norden. Sehen Sie, was dort ist? Ja? Sehen Sie was ich meine? Ich meine, diesen Bahnhof. Da ist ein Bahnhof. Können Sie ihn gut sehen?" Der echte Hauptbahnhof ist nicht so gut zu sehen, daher hat sie einen Pappkarton mit einer Zeichnung mitgebracht. "Wie können wir da hineingelangen?" fragt sie. "Warum geht es nicht? Ah, es ist nur ein Bild. Wir können nicht in das Bild hineingelangen. Verstehe."

Doch in den echten Bahnhof kann die Gruppe auch nicht hineingelangen, denn er ist eine Baustelle. "Ist das der alte oder der neue Bahnhof?" fragt Dündar. Der neue Bahnhof kann ebenfalls noch nicht betreten werden, denn er ist noch nicht fertig. Dündar will aber den Text von Yüksel Pazarkaya in die Welt hinaustragen. Da dies offenbar scheitert, möchte sie ihn ins Archiv bringen. Doch das Archiv ist geschlossen. Und zeigt an Pazarkayas Text wenig Interesse. Deshalb zieht der Trupp nun weiter zum Theater der Altstadt.

"Haalt!" ruft Nikakis, der Schauspieler der Uraufführung, als Herbordt und Mohren in der Brennerstraße zwischen Nummer 15 und 21 nach der Nummer 17 suchen. "Das Theater der Altstadt war hier, auf der anderen Straßenseite!" Warum die ungeraden Hausnummern die Straßenseite gewechselt haben, kann er auch nicht erklären. Doch der über achtzigjährige Zeitzeuge ist mit Feuereifer dabei. Er hat seinen zweiten großen Auftritt.

Pazarkayas Stück hat die halbe Welt umrundet, bevor es wieder nach Stuttgart kam. Azadeh Sharifi hat Herbordt und Mohren darauf aufmerksam gemacht. Die gebürtige Iranerin ist Gastdozentin an der Universität von Toronto, wo auch der deutsch-türkische Germanist Erol M. Boran lehrt, der über die Geschichte des türkisch-deutschen Theaters und Kabaretts seine Doktorarbeit geschrieben hat. Sein wichtigster Informant war Pazarkaya.

Falscher Bahnsteig

"Ohne Bahnhof", schreibt Boran, kann als "erstes Bühnenwerk eines türkisch-deutschen Autors überhaupt gelten." Während Pazarkaya die meisten seiner literarischen Werke auf Türkisch geschrieben habe, sei "Ohne Bahnhof" direkt in deutscher Sprache verfasst. Was man dem Text an einigen etwas holprigen Formulierungen anmerkt. "Hier trat zum ersten Mal ein türkischer Gastarbeiter auf, völlig stumm vom Anfang bis zum Ende des Stücks", zitiert Boran den Autor. "Er spielt schweigend mit, weil er damals noch kein Wort Deutsch kann."

Den spielte Nikakis, damals Architekturstudent. Auf einem Bahnsteig sitzen fünf Personen auf einer doppelseitigen Bank und warten auf einen Zug: eine Arbeiterin und ein Journalist, ein Rentner, ein Arbeiter und eine Studentin. Der Gastarbeiter kommt dazu. Nur der Zug kommt nicht. Hier wirkt das Stück plötzlich sehr aktuell, was Dündar in der Bauprobe genussvoll ausschlachtet.