Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 765
Politik

AfD und Wirtschaftspolitik

Ehrlich à la AfD

AfD und Wirtschaftspolitik: Ehrlich à la AfD
|

Datum:

Vollmundig verspricht die AfD auf ihrem Landesparteitag in Hechingen, den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg zu retten. Wesentliche Teile ihrer Pläne sind nicht umsetzbar oder schädlich. Bei Industrie und Mittelstand erfreut sich die Partei trotzdem zunehmender Beliebtheit.

Markus Frohnmaier beim AfD-Landesparteitag am 23. November in Hechingen. Foto: Jens Volle
Groß vor allem im Ankündigen: AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier am 23. November in Hechingen. Foto: Jens Volle

Markus Frohnmaier, der Rechtsaußen-Spitzenkandidat, der behauptet, Chancen auf das Amt des Ministerpräsidenten zu haben, würde sein spezielles blaues Wunder erleben. Nicht nur, wenn er ins Staatsministerium einzöge, für das er Vorhänge in blau nähen lassen will. Mag sein, dass diese Ankündigung metaphorisch gemeint ist, andere sind es ganz bestimmt nicht. Auf der Pressekonferenz vor dem Landesparteitag in Hechingen am 23. November verspricht der 34-Jährige Bundestagsabgeordnete jedenfalls, seine Ankündigungen auch umzusetzen.

Frohnmaier hat einen Koffer dabei, den "Erste-Hilfe-Koffer für unser Land", mit einem Neun-Punkte-Sofortprogramm, das nach der Landtagswahl den Standort retten soll. "Ministerpräsident Frohnmaier", heißt es da, "würde ein ‚Buy BW‘-Programm aufsetzen, durch das alle öffentlichen Unter­nehmen des Landes und Behörden verpflichtet wären, für ihren Fuhrpark künftig nur noch Automobile aus baden-württembergischer Produktion zu erwerben." Kein Wort zu den Rahmenbedingungen von Ausschreibungen derartiger Aufträge, kein Wort zur Finanzierung. Natürlich würde eine Verpflichtung mitunter daran scheitern. Die Einlösung aber bleibt ihm erspart, weil niemand mit ihm regieren will, schon gar nicht die CDU.

Wirtschaft tauscht FDP gegen AfD

Dennoch wird, um der Union Beine zu machen und den Reformwillen zu befeuern, in Mittelstand, Handwerk und der Industrie nach rechts geschielt. Der Wirtschaft droht die FDP abhanden zu kommen als Verbündete im Kampf um die Absenkung von Standards, Steuern und staatlicher Regulierung. Aus dem Bundestag sind die Liberalen schon zum zweiten Mal geflogen, im Land hängen sie gegenwärtig in Umfragen an der Fünf-Prozent-Hürde fest. Nach Zahlen, die infratest-dimap im Oktober erhoben hat, liegt die AfD nur knapp auf Platz zwei (21 Prozent) hinter der CDU (29) und vor den Grünen (20). Vor allem aber würde es nicht einmal reichen für die vom schwarzen Spitzenkandidaten Manuel Hagel unlängst als "eher höherrangige Alternative" erklärte Deutschland-Koalition an der Seite von FDP und SPD (10 Prozent). Und schwarz-gelb ist in ganz weiter Ferne. Es würde also nichts aus einer Politik ohne grüne oder linke Einflüsse.

Nicola Leibinger-Kammüller, Vorstandsvorsitzende der Trumpf GmbH, hat nichts dagegen, auch rechtsaußen nach Verbündeten zu suchen. Foto: Joachim E. Röttgers

Nicola Leibinger-Kammüller, Vorstandsvorsitzende der Trumpf GmbH, hat nichts dagegen, auch rechtsaußen nach Verbündeten zu suchen. Foto: Joachim E. Röttgers

Nicola Leibinger-Kammüller ließ den Blick schon früh nach anderen neuen Verbündeten schweifen. Im Februar 2025, rechtzeitig vor der Bundestagswahl, gab die Vorstandsvorsitzende der familiengeführten Trumpf GmbH in einer öffentlichen Veranstaltung die Tonlage vor – mit ihrem Dank an den heutigen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für seinen "ganz großen Mut", im Bundestag eine Mehrheit mit der AfD akzeptiert zu haben. Und das trotz des Shitstorms, den er habe erwarten müssen. Der Applaus des Auditoriums war ihr sicher. Auch für ihre Diagnose, dass es in Deutschland zu viel Dirigismus gebe, zu viel Staatsgläubigkeit ("Alle diese Stellen kreieren neue Aufgaben") und eine Politik, die zu wenig auf die Expertise der Unternehmen höre. Die Managerin, die im von Angela Merkel ins Leben gerufenen "Rat für Wirtschaft und Innovation" sitzt, will unter anderem längere Arbeitszeiten durchsetzen. Ihr Klagelied: Wir in Deutschland arbeiten zu wenig, haben aber die allermeisten Ferien, Feier- und Krankheitstage. Das ist freilich arg verkürzt. Natürlich kennt Leibinger-Kammüller die Zusammenhänge und weiß, wie Teilzeit und fehlende Kinderbetreuungsplätze die Quote drücken. Nur die Vollzeit gerechnet, liegt Deutschland bei 40,2 Wochenstunden Arbeitszeit und damit im EU-Mittel. Aber nur keine Details, die Zuspitzung passt zur Stimmung.

Am endgültigen Landtagswahlprogramm der Südwest-AfD wird noch gefeilt, das Bundestagswahlprogramm gibt die Tonlage vor mit seinen Entfesselungsversprechen und auch damit, was überhaupt nicht mehr behandelt wird. Etwa so zentrale und wichtige Themen wie Tarifautonomie. "Jetzt mal ehrlich" ist das Motto der hierzulande auf Frohnmaier zugeschnittenen Kampagne, die gerade anläuft. Jetzt mal ehrlich würden viele Pläne dem Standort aber erheblich schaden, insbesondere das für die ersten hundert Tage nach der Wahl versprochene Referendum, um "die bisherige, aus unserer Sicht katastrophale Migrationspolitik den Bürgern in Baden-Württemberg zur Abstimmung vorzulegen". In Aussicht gestellt wird "die Inhaftierung aller Ausländer in Abschiebegewahrsam, die ihrer Ausreisepflicht nicht nachkommen, zur Erreichung einer Erfolgsquote von 100 Prozent bei Abschiebungen". Es braucht nicht viel Phantasie, sich vorzustellen, welche gesellschaftliche Atmosphäre rund um dieses Referendum entstünde und wie sich dringend gebrauchte Fachkräfte deshalb gegen die Einwanderung ins Land entscheiden würden.

Die Brandmauer ist ein Sanierungsfall

Darlegen darf Frohnmaier diese und andere Vorstellungen bis zur Landtagswahl am 8. März in zahlreichen Wahlarenen. Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) hatte sich entschlossen, alle Spitzenkandidat:innen einzuladen und damit auch der Linken Kim Sophie Bohnen eine Bühne zu geben. Andere Veranstaltungen werden ohne AfD und Linke stattfinden. Der Verband der Familienunternehmer – nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Stiftung – hat die Vertreter der vier demokratischen Parteien und der AfD eingeladen, nicht aber die Linke. Bundesweit sorgen Lobbyist:innen ohnehin gerade für Aufsehen mit ihrer Ankündigung, die eigene Brandmauer zu schleifen und künftig den Umgang mit Abgeordneten der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei zu pflegen. Dass auch die Stiftung Familienunternehmen gewisse Berührungsängste nicht kennt, ist übrigens bereits seit mehr als zehn Jahren dokumentiert: Damals wurde Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán nach Baden-Baden eingeladen, um seine Vorstellungen von einer "gelenkten Demokratie" als zu bevorzugende Regierungsform anzupreisen. 

Thomas Strobl, Baden-Württembergs Innenminister und früherer CDU-Landesvorsitzender, nutzt in der aufkeimenden Debatte zum Umgang mit Rechtsaußen die Gelegenheit der alldienstäglichen Regierungspressekonferenz im Stuttgarter Landtag, um die großen Zusammenhänge noch einmal zu erläutern. Die AfD, sagt er, wolle raus aus EU und Euro, "was Massenarbeitslosigkeit und Tausende von Betriebsinsolvenzen zur Folge hätte", Baden-Württemberg sei wie kein anderes Land in der Republik vom Export abhängig, und es sei, gemeint ist ohne Namensnennung Frohnmaier, ein Spitzenkandidat "unterwegs, dem besonders enge Beziehungen nach Moskau nachgesagt werden". Da müsse man sich schon überlegen, "als Unternehmen, als Industrie, Mittelstand und als Familienunternehmen, ob man das möchte oder nicht".

Wie diese Argumentation zieht oder auch die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), wonach die AfD gegen alles ist, "was uns heilig ist", wird die nächste Umfrage zur Situation vor der Landtagswahl erhellen. Gerade die CDU und ihre Wahlkämpfer:innen hätten aber auch selber ein Instrument an der Hand, würden sie ihre Tonlage ändern und auf Versprechen à la "Politik mit gesundem Menschenverstand" verzichten – eine Formel, die eins zu eins aus dem rechtsnationalistischen Giftschrank stammt.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Dossier zum Thema
Kontext schaut nach den Rechten

Wer bei Landesparteitagen die Öffentlichkeit aussperrt, tritt demokratische Rechte mit Füßen. Und wer sich als Alternative für Deutschland anpreist, muss Lösungen anbieten. Kontext lässt sich durch…
Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

10.09.2025
Boris Palmer hofiert die AfD
"Nicht so lange klatschen"

Es war ein Abend, der die Rechten jubeln ließ. Am 5. September trat Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) zum Streitgespräch gegen Markus Frohnmaier an, den AfD-Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Ein…

21 Kommentare
29.05.2024
AfD und Europawahl
Kein Euro, kein Parlament, kein Klimaschutz

Ihre Spitzenkandidaten zur Europawahl, Maximilian Krah und Petr Bystron, muss die AfD wegen immer neuer Skandale jetzt endgültig verstecken. Ihre Vorstellungen einer reformierten EU will sie hingegen stärker als bisher in den Mittelpunkt rücken. Die…
05.02.2025
Wirtschaftslobby und Wahlkampf
Erfolg mit Angstmache

Schlimm sei die Lage der deutschen Wirtschaft, schuld daran die Politik. Das behaupten seit Wochen neben CDU, FDP, AfD auch Arbeitgeberlobbyisten. Letztere riefen gar zu einem Wirtschaftswarntag. Wer dahintersteckt, blieb in der Berichterstattung…

4 Kommentare
01.06.2022
Armut und Reichtum
Deutschlands gefährlichste Clans

Sie besitzen obszöne Vermögen dank schmutziger Geschäfte, tanzen dem Staat auf der Nase herum und haben mächtige Verbündete in Politik und Wirtschaft: die Milliarden-Erben deutscher Familiendynastien.

7 Kommentare
11.06.2025
AfD-Kandidat:innen für Landtagswahl 2026
Harmonie nach außen

Die Zeit der offenen Machtkämpfe in der Südwest-AfD ist vorbei. Ausschließlich Weidel-treue Kandidat:innen, darunter einige sehr fragwürdige, ergatterten einen Listenplatz für die kommende Landtagswahl im März. Ganz grün sind sich die Braunen aber…

5 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 765 vom 26.11.2025

Oper Stuttgart
Wokewashing Otello

Die Stuttgarter Oper schmückt sich gerne mit woken Inszenierungen und progressiver…

3 Kommentare
Fußball als Philosophie
Manchmal gewinnt der Bessere

Fußball ist ein Spiegelbild der Zustände, im Bösen wie im Guten, meint unser Kolumnist. Wie konnte…

1 Kommentar
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 765 / Vertrauen zerstören als Geschäftsprinzip / Beate Siek / vor 1 Stunde 59 Minuten
Es bringt m.E. in heutigen Zeiten des neoliberalen Turbokapitalismus nichts, an Moral und Anstand zu appellieren. Wichtig wäre vielmehr, Druck auf politische Entscheidungsträger aufzubauen, entsprechende Gesetze zu veranlassen, die solche Auslagerungen...

Ausgabe 765 / Wokewashing Otello / Helmuth Fiedler / vor 3 Stunden 21 Minuten
Der Vorgang passt zur "Liberalität" des SWR gegenüber dem von Putin und seinen Kumpeln aus der russischen Bankenwelt gesponsorten Ex-Chefdirigenten Teodor Currenzis. Vom Verhalten seines Nachfolgers Francois-Xavier Roth erst gar nicht zu reden.

Ausgabe 765 / Manchmal gewinnt der Bessere / Gattermann Helmut / vor 3 Stunden 37 Minuten
Wie konnte Fußball zu einem weltbewegenden System aufsteigen, fragt Bernd Sauter in seiner Kolumne. Mit vielen der von ihm aufgeführten Gründe hat es zweifelhaft etwas auf sich. Was Sautter meiner Meinung nach nicht aufführt: Die Bedeutung des...

Ausgabe 765 / "Bosch Family is over" / Peter / vor 3 Stunden 50 Minuten
Im Beitrag heißt es "Demonstrat:innen und Boschler:innen" und einige Zeilen später: "Arbeitnehmervertretungen": Als Arbeitnehmerin würde ich mich jetzt echt ausgegrenzt fühlen.

Ausgabe 765 / Wokewashing Otello / Bedellus / vor 3 Stunden 54 Minuten
Immer mehr Hinweise darauf, dass in unserer Welt der moralische Kompass schwerst in seiner Funktion gestört ist, lassen mich doch so allmählich an der Möglichkeit zweifeln, irgend ein lohnenswertes Ziel auch nur in's Auge zu fassen... Na gut! Dann...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!