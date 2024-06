AfD und Europawahl: Kein Euro, kein Parlament, kein Klimaschutz

Explodierende Energiepreise sind in den Zerrbildern der AfD nur das erste Signal grüner Weltrettung. "Die AfD lässt nicht zu, dass der Mensch anhand seines CO₂-Abdrucks beurteilt wird. Wir teilen die irrationale CO₂-Hysterie nicht, die unsere Gesellschaft, Kultur und Lebensweise strukturell zerstört", heißt es im Wahlprogramm. Auf Seite 42 wird deshalb nichts Geringeres gefordert als "die Abschaffung aller Klimaschutzgesetze auf nationaler und europäischer Ebene".

Auch weil die demokratischen Parteien nicht geschlossen gegen solchen für heute und morgen gefährlichen Unsinn stehen, steigt die Verunsicherung in der Wählerschaft. Sie verstellt den Blick erst recht und macht (noch) empfänglicher für einfache, faktenwidrige Botschaften. Der Wahlforscher Matthias Jung geht davon aus, dass zumindest ein Teil der AfD-Anhänger:innen die Vorwürfe gegen Krah und Bystron tatsächlich, wie von den Betroffenen so lange insinuiert, für eine Kampagne der etablierten Parteien hält. Zudem könne gut sein, dass zumindest an einem Teil die Skandale abprallen und am Wahlverhalten nichts ändern, angesichts des geschlossenen Informationsnetzwerks "alternativer" Medien.

Le Pen und Meloni liebäugeln miteinander

Gerade deshalb fehlen sie kaum, die Auftritte auf den Marktplätzen auch in Baden-Württemberg, die Krah oder Bystron nicht mehr absolvieren dürfen. Die einschlägigen Kanäle im Netz werden ohnehin gefüttert mit immer neuen Happen aus dem Wahlprogramm, dessen Umsetzung längst seriös analysiert ist als Gift für die heimische Wirtschaft, für Gesellschaft und Umwelt. Sänze und sein Co-Vorsitzender Markus Frohnmaier sind äußerst aktiv, versuchen gegenzuhalten und in die AfD-Welt zu hämmern, dass und wie die EU gescheitert ist. Und: "Die Entscheidung über eine neue Form des Zusammenlebens der Völker in Europa darf in Deutschland nach Vorstellung der AfD nur durch eine Volksabstimmung getroffen werden."

Richtig liegen könnte Sänze dagegen mit einer anderen Erwartung: dass die Partner:innen auf dem europäischen Parkett doch nicht ausgehen. Etwa die stramm rechte FPÖ, die in Österreich – Donald Trump lässt grüßen – gerade "gegen das System" durchs Land tourt, steht ohnehin weiter zur AfD. Und die Karten könnten nach der Wahl tatsächlich noch einmal neu gemischt werden. Marine Le Pen (Rassemblement National) und Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), die Nationalistinnen aus Frankreich und Italien, üben sich jedenfalls gerade in vorsichtiger Annäherung. Die eine versucht der anderen schmackhaft zu machen, dass die Idee des gemeinsamen großen Rechtsaußen-Blocks im künftigen EU-Parlament noch lange nicht vom Tisch ist. Was übrigens erhebliche Auswirkungen auf CDU/CSU und ihre Strategie hätte, den radikalen Flügel zu spalten, um neue Mehrheiten gegen Rote, Linke und Grüne zu etablieren. Aber das ist eine ganz andere unrühmliche Geschichte.