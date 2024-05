Europawahl: Scharfrechte Kurve

Auf die CDU könne man sich verlassen, behauptet Manfred Weber (CSU), Chef der bürgerlichen EVP-Fraktion im Europaparlament. Das klingt gut, ist aber falsch. Denn tatsächlich spielt die Union schon seit Monaten ein gefährliches Spiel.

Der muntere Niederbayer, der 2019 so gerne EU-Kommissionspräsident geworden wäre, zählt die AfD zu den "Radikalsten unter den Radikalen". Das hat Manfred Weber, CSU-Abgeordneter und Fraktionsvorsitzender der EVP im Europaparlament, kürzlich auf dem Landesparteitag der Südwest-CDU in Ludwigsburg nicht einfach so dahingesagt. Das hat Kalkül. Führende Kräfte in der "Europäischen Volkspartei", allen voran Weber, wollen den rechten Rand in Europa aufspalten: in inakzeptable Typen, wie jene der "Alternative für Deutschland". Und in jene, deren Stimmen gerade recht kommen, um im Europarlament links-grüne Mehrheiten künftig stabil zu verhindern, den Green Deal zurückzudrehen, die Mauern um die Festung Europa noch höher zu ziehen und Ursula von der Leyen eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin zu sichern. 2019 war sie mit gerade mal acht Stimmen über den Durst gewählt worden.

Lange Zeit blinkte Weber ziemlich allein scharf rechts. Inzwischen können sich EVPler:innen auch aus anderen Ländern vorstellen, die Flanke zu öffnen und eine Koalition mit den nationalkonservativen "Europäischen Konservativen und Reformisten" (EKR)" einzugehen. Bekenntnisse gegen eine Verschiebung der eigenen Koordinaten gibt es jedenfalls nicht. Schon gar nicht auf den jüngsten Parteitagen. Die Südwest-CDU kündigte in ihrer Ludwigsburger Erklärung eine wachsweich formulierte Politik der bürgerlichen Mitte ohne "Populisten und Extremisten" an, die "nie ideologisch und immer pragmatisch" sei. Auskunft darüber, wie die Trennlinie zwischen dem ersten und dem zweiten Versprechen verlaufen muss, bleibt sie schuldig.

Die Grünen als Drohkulisse

Den Bundesparteitag in der vergangenen Woche passiert ein Europa-Antrag, der ebenso nicht mit offenen Karten spielt: "Wir arbeiten dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger auch morgen in Freiheit, Sicherheit und Wohlstand in Europa leben können." Mit wem zusammen das künftig gelingen soll, bleibt außen vor. In die Hand spielt den schwarzen Strateg:innen, dass die EU-Feinde am rechten Rand untereinander noch nie einig waren. Gegenwärtig gibt es im Europaparlament einzelne Alleinkämpfer wie den einstigen AfD-Bundesvorsitzenden und Stuttgarter Fraktionschef Jörg Meuthen, der die Partei inzwischen verlassen, sein Mandat aber noch innehat. Und zwei getrennt agierende Fraktionen mit derzeit jeweils 64 Sitzen im Parlament: die ID (die Abkürzung steht für Identität und Demokratie) und eben jene "Europäischen Konservativen und Reformisten (EKR)". Ersterer gehören die AfD, der belgische Vlaams Belang, die österreichischen "Freiheitlichen", die Französ:innen rund um Marine Le Pens Rassemblement National oder die italienische Lega an. Bei der EKR sind die Postfaschist:innen der Fratelli d'Italia von Georgia Meloni mit von der Partie, zudem die polnische PiS, die Schwedendemokraten, die Finnenpartei und seit einigen Monaten der französische Ultranationalist Éric Zemmour mit seiner rechtsextremen Partei Reconquête, zu Deutsch: "Rückeroberung".