Gegen das Vergessen in Ostfildern: Gedenkort für Sadri Berisha

Vor fünf Jahren wurde Klaus Illi zufällig bei einem Vortrag einer Studiengruppe an der Hochschule Esslingen auf den vergessenen Mordfall von Sadri Berisha aufmerksam. Der Fall galt für die Studierenden als Beispiel dafür, wie rechte Gewalt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs systematisch aus dem öffentlichen Diskurs verdrängt wurde, um eine Art Normalität aufrechtzuerhalten. Der Künstler begann, im Stadtarchiv nach Zeitungsartikeln zu suchen und nahm Kontakt zur Stadtverwaltung auf, schlug ihr vor, einen Gedenkort einzurichten. Doch für ein Gedenken, habe es von der Stadt geheißen, brauche es die Zustimmung der Angehörigen des Opfers.

Illi erstellte eine Website über den Fall – in der Hoffnung, dass die Familie Berisha im Kosovo auf ihn aufmerksam werden würde. Und das hat geklappt. Vor einem Jahr entdeckte Vlorë Kryëziu-Krug die Website. Ihr Vater Murat Kryëziu kannte Berisha aus dem albanischen Klub "Fazli Grajçevci" in Filderstadt. Als Berisha tot aufgefunden wurde, kümmerte sich Murat Kryëziu um die Überführung des Leichnams. Die Tochter meldete sich bei Illi und bat ihren Vater, der im Kosovo war, die Familie Berisha zu kontaktieren. Er wusste noch, aus welchem Dorf Berisha im Kosovo stammte, fuhr dorthin und erhielt eine Vollmacht für ein Gedenken. Damit steht einer offiziellen Gedenkstätte an Berisha nun eigentlich nichts mehr im Weg.

Ein Sozialarbeiter für die Jungnazis

Klaus Illis Recherche ist hochaktuell angesichts des heutigen Rechtsextremismus' in Deutschland. Der Mord war der Höhepunkt einer Serie rassistischer und rechtsextremer Gewalttaten in der gesamten Republik Anfang der 1990er-Jahre. Der Erfolg der AfD heute erinnert an das politische Klima in Baden-Württemberg damals: Im April 1992 zogen die Republikaner mit knapp elf Prozent erstmals in den Landtag ein. Ihr zentrales Thema war die Migrations- und Asylpolitik.