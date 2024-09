Eugen Bolz und die Nazis: "Auch die Schattenseiten benennen"

Der Politiker Eugen Bolz wird in Baden-Württemberg als Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime geehrt. Dabei wird ausgeklammert, wie er den Aufstieg der Nazis beförderte, kritisiert der Historiker Martin Ulmer. Er wünscht sich ein differenzierteres Gedenken.

Es war eine seltsame Veranstaltung, die da im vergangenen Juni im baden-württembergischen Innenministerium stattfand. Unter dem Titel "1923 – 2023 – Eugen Bolz und die Verteidigung der Demokratie. 100 Jahre nach dem deutschen Schicksalsjahr" sollte mit kurzen Vorträgen und einer Podiumsdiskussion an Bolz erinnert werden, den Politiker der katholischen Zentrums-Partei, der während der Weimarer Republik in Württemberg Justizminister, Innenminister und Staatspräsident war. Zu den Zuhörer:innen gehörten auch einige Dutzend Polizeischüler:innen, die vermutlich etwas darüber lernen sollten, wie man die Demokratie verteidigt. Nur, dass es in der ganzen Veranstaltung nicht gelang, auch nur ein konkretes Beispiel zu nennen, wie Eugen Bolz dies denn nun getan hätte. Paula Lutum-Lenger, die damalige Leiterin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, erwähnte in ihrem Vortrag immerhin, dass Bolz die Nazis oft unterschätzte, schaffte es aber dennoch, ihn positiv wirken zu lassen. Der Höhepunkt dann ein Gespräch zwischen dem Moderator und Innenminister Thomas Strobl (CDU): "Herr Strobl, was beeindruckt Sie an der Haltung von Eugen Bolz besonders?" Darauf Strobl: "Lassen Sie mich zunächst einmal betonen, dass mich seine Haltung ganz außerordentlich beeindruckte." Worauf der Innenminister dann schnell abschweifte.

Dass in der Veranstaltung keine Beispiele gefunden wurden, wie Bolz die erste deutsche Demokratie verteidigte, als diese noch verteidigt werden konnte und noch nicht von den Nazis zerstört war, hat möglicherweise einen einfachen Grund: Es gibt wenig nennenswerte. Bolz, der posthum nach dem Zweiten Weltkrieg unzählige Ehrungen erfuhr, warf den Nationalsozialisten kaum Knüppel zwischen die Beine, als dies noch möglich gewesen wäre. Im Gegenteil, oft bremste er schärfere Maßnahmen gegen sie sogar aktiv aus. Erst in den späten Jahren der NS-Herrschaft kam er in Kontakt mit dem Widerstandskreis um Stauffenberg, spielte dort zwar keine tragende Rolle, wurde aber dennoch nach dem Scheitern des Umsturzversuchs vom 20. Juli 1944 zum Tode verurteilt. Und damit zu einer Art Märtyrer, dem in Baden-Württemberg auf mannigfaltige Art und Weise gedacht wird: Als Namensgeber für Straßen, Plätze, Verdienstmedaillen, Räume in Gebäuden der Landesregierung, erinnert wird zudem mit Gedenktafeln und Büsten. Mittlerweile läuft sogar, initiiert von der Diözese Rottenburg-Stuttgart, ein Seligsprechungsverfahren für Eugen Bolz, dem Vatikan wurde dafür ein Historiker-Gutachten geschickt.

Irritierende Sakralisierung