"Dorfansicht mit Nazis" von Peter Kern: Über Menschen, die sich widersetzten

Am Anfang der Recherche stand eine Frage, die den politisch aktiven jungen Peter Kern umtrieb. War Tante Antoinette, an die er so viele schöne Kindheitserinnerungen hatte, etwa an der Verfolgung der Jüd:innen in Rodalben beteiligt? Der Verdacht entstand, weil in ihren Haus in der Nazizeit der berüchtigte Gauleiter Josef Bürckel jüdische Familien einpferchen ließ, bevor sie in die Vernichtungslager abtransportiert wurden. Im Laufe seiner Recherche stellte sich heraus, dass Tante Antoinette damit nichts zu tun hatte, weil sie das Haus viel später erwarb. Aber bei Kern war das Interesse an der Geschichte der jüdischen Bevölkerung in der Region bis ins 19. Jahrhundert geweckt.

Biografien von Opfern und Tätern

Mehrere Biografien zeichnet er in "Dorfansicht mit Nazis" nach. Etwa die von Julius Moses, eines einige Jahre in Rodalben praktizierenden Arztes, dessen Name in den Kalenderblättern, einer Art Dorfchronik, nicht erwähnt wird. Dabei hatte sich Julius Moses, der ein Freund des Publizisten und Politikers Theodor Herzl war, auf dem Gebiet der Kinderpsychologie einen Namen gemacht. Er konnte vor der NS-Vernichtung noch rechtzeitig nach Tel Aviv ausreisen. Dort erinnerte er sich noch in hohem Alter in seinen letzten Texten an sein Leben in Rodalben.

Oder Ludwig Samuel. Der Kaufmann gehörte zu den Honoratioren des Dorfes, saß im Vorstand des Synagogenrats, war Mäzen des Krankenhauses und warnte frühzeitig vor dem Aufstieg der Nazis. Nachdem sie an der Macht waren, wurde er von der Gestapo in Neustadt verhört und wie ein Verbrecher behandelt. 1939 gelangen ihm und seiner Frau in letzter Minute die Flucht. 1946 besuchte er noch einmal Rodalben. "Sein Sohn Fritz spricht von der Verbitterung seines Vaters. Den macht man zum Ehrenbürger des Dorfs, aber sein Eigentum ist unwiderruflich den Herren Bernd und Knecht vermacht", schreibt Kern; die Profiteure der Arisierung im Dorf durften auch nach 1945 den geraubten Besitz behalten.

Ein weiteres, ergreifendes Kapitel behandelt Ludwig Samuels Bruder Gustav Samuel, der nach seiner Ausreise in die USA verarmt. In einem Briefwechsel mit den Nazi-Behörden streitet er vergeblich um die Auszahlung seines eingezogenen Sparguthabens.

Ein erstmals dokumentierter Briefwechsel

Von hohem historischen Interesse ist außerdem ein Briefwechsel der NS-Täter, den Kern in seinen Buch erstmals publik macht. Es geht um die jüdische Familie Metzger aus Rodalben, die nach der Arisierung ihres Eigentums bei Verwandten in der Nähe von Göppingen Zuflucht gefunden hatte. Der dortige NSDAP-Bürgermeister wollte sie wieder loswerden und geriet damit mit seinem pfälzischen Amtsbruder in einen heftigen Streit, der sogar das Innenministerium von Württemberg und die Kreisverwaltung der NSDAP beschäftigte. "Die Partei wußte Rat. Sie veranlasste die Deportation der Familien Metzger-Baer von Süßen nach Riga", schreibt Kern. Ein Todesurteil. Nur eine Tochter überlebte und konnte später nach Haifa ausreisen.

Auch mit den Biografien der Täter beschäftigt sich Kern: Mit Josef Bürckel beschreibt er einen Nazi der ersten Stunde aus Rodalben, der Adolf Eichmann bei der Organisierung der Shoah unterstützte. Bürckel war auch einer der Organisatoren der Deportation von über 5.000 Jüd:innen aus Baden und der Saarpfalz am 20. Oktober 1940 in die Vernichtungslager. In seinem Heimatdorf war der Massenmörder als leutselig bekannt. "Bis 1945 waren die Menschen in Rodalben stolz, wenn Bürckel den Ort besuchte. Danach redete man nicht mehr von ihm", erinnert sich Kern.

Noch vor wenigen Jahren gab es eine Auseinandersetzung um seine Grabstätte auf einem Neustädter Friedhof, die von der zuständigen Mainzer Behörde als "historisches Denkmal" eingestuft worden war. Am 22. Oktober 2016, dem 76. Jahrestag der Judendeportationen aus Südwestdeutschland, wurde im Rahmen einer Gedenkveranstaltung der Name auf dem Bürckel-Grabmal mit einem weißen Tuch verhüllt und ein rotes Band mit den Namen der 58 aus Neustadt deportierten Jüd:innen darüber geschlungen. Den Opfern von Verfolgung und Terror in der Geschichte ihre Namen zurückgeben, das ist auch das Anliegen von Peter Kern.

Exkurs ins Jahr 1848

Ganz am Ende des Buches erzählt er noch eine ältere Episode aus der Geschichte seines Heimatdorfes. Es geht um die demokratischen Aufstände des Jahres 1848, die auch an Rodalben nicht spurlos vorbeigingen. Nach deren blutigen Niederschlagung flüchtet ein junger Mitkämpfer in sein Elternhaus und versteckt sich im Wäscheschrank. Soldaten des preußischen Militärs stechen mit den Bajonetten in den Schrank, und das Versteck wird entdeckt. Durch die Bitten seiner Eltern wird der Jugendliche vor der Hinrichtung bewahrt. Später baut er sich wie viele Demokrat:innen des Jahres 1848 in den USA ein neues Leben auf.