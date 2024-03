Lernort Kislau: Geschichte für die Zukunft

Direkt daneben geht es um heutige Fake News. Fünf sogenannte Fake-Detektoren, Rahmen mit unterschiedlichen Ausschnitten und kurzen Erklärungen, lassen sich über eine Text-Kollage legen. So wird die Aufmerksamkeit auf bestimmte Elemente gelenkt. Wird ein:e Verfasser:in angegeben, ist die Quelle glaubhaft, hat die Website ein Impressum?

"Das hier ist eine Art Autoritarismus-Detektor", erläutert Andrea Hoffend bei einer Führung in der alten Fabrik in Leimen-St.Ilgen, wo das Geschichtslabor kürzlich zu Gast war. Was sind Kriterien, an denen man merkt, ob jemand eher autoritätshörig oder eben auch autoritär drauf ist? Verbreitete Einstellungen lassen sich per Schieber auf einer Skala von demokratisch bis antidemokratisch bewerten – eine Station, die sowohl zur Selbstreflexion als auch zu Diskussionen einlädt.

Zu sehen sind auch drei der 13 animierten und vertonten Bildergeschichten, Motion Comics genannt, die das Team entwickelt hat. In rund vier Minuten werden regionale Ereignisse der Jahre 1918 bis 1945 aus der Perspektive von Protagonist:innen des badischen Widerstands aufbereitet. Alle Motion Comics finden sich auf dem Geschichtsportal und dem YouTube-Kanal des Projekts. Lehrer:innen können hier auch Arbeitsblätter herunterladen.

Das Geschichtsportal soll demnächst einen neuen Namen und ein Upgrade bekommen. Dann sollen die Motions Comics auch mit einem Quiz verbunden sein.

Das "Labor" kann von Städten der Region angefragt werden. "Mit unserem kleinen Team können wir nur Hilfe zur Selbsthilfe geben", wirbt Andrea Hoffend für Verständnis. Die Kooperationspartner bekommen an den jeweiligen Ort angepasste Vorlagen, mit denen sie selbst Werbung machen und Bevölkerung, Schulen und Vereine zum Mitmachen einladen. Das klappt an den verschiedenen Standorten unterschiedlich gut, merkt sie an.

Angst vor der aktuellen politischen Situation

Sehr gut sind die Bedingungen in Offenburg. Hier macht das Mobile Geschichtslabor noch bis zum 5. Mai Station. Jugendliche können sich zu Guides ausbilden lassen und andere Jugendliche durch die Ausstellung führen. Und während die Schulen Sommerferien haben, wandert das Geschichtslabor ins Regierungspräsidium Karlsruhe, wo es für alle öffentlich zugänglich sein wird. Denn die Macherinnen haben festgestellt: Das Labor funktioniert auch sehr gut für Erwachsene.