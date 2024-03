Majolika und Wohnungsbau: Kein Fortschritt bei Gröner-Projekten

Eine zusätzliche Wertsteigerung verspricht sich die städtische Gesellschaft von Mieterhöhungen. Derzeit laufen mit zwei Mieter:innen der Majolika Verhandlungen über Vertragsverlängerungen mit deutlichen Mieterhöhungen, bestätigt die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Die höheren Mieten sollen demnach auch zu einem höheren Preis der Majolika führen. Schon jetzt liefen neue Mietvereinbarungen über Gröners Schreibtisch, erklärt die Stadtverwaltung. "Mit Blick auf den angestrebten Erwerb durch Herrn Gröner ist vorgesehen, ihn über die beabsichtigten Vertragskonditionen vor Abschluss zu informieren."

Doch einer der größten Mieter:innen droht nicht nur wegen der angekündigten Mieterhöhung abzuspringen. Die Pädagogische Hochschule nutzt derzeit knapp 600 Quadratmeter auf dem Majolika-Gelände. Die Flächen seien aber nur eine Interimslösung während des Umbaus des eigenen Gebäudes, teilt das zuständige Amt Vermögen und Bau Baden-Württemberg mit. Mit dem Ende der Sanierung würden die Ateliers in der Majolika Ende des Jahres voraussichtlich nicht mehr notwendig sein.

Abbruch der Verhandlungen?

Ein anderes Problem für Gröners Pläne ist die einzigartige Lage der Majolika im Wald und am Rande eines Natur- und Artenschutzgebietes. Die einzige Zufahrt ist zu schmal für einen parallelen Verkehr mit LKWs. In eine Richtung sind nach den Berechnungen des Stadtplanungsamts nur knapp über 700 PKWs pro Tag möglich. Auch die Parksituation bereitet Schwierigkeiten. Für die von Gröner angestrebten Appartements, Büros sowie Räume für Kurse und Firmenevents fehlen zwischen 127 und 201 Stellplätze, führt das Stadtplanungsamt in einer internen Präsentation aus. Das Amt präsentiert darin ein zusätzliches Parkhaus und eine Freifläche auf dem angrenzenden Gelände der Stadtwerke als Alternative. Jedoch seien die Flächen dazu teilweise noch belegt. Auf Nachfrage bestätigt die Verwaltung: "Die Stadt identifizierte eine Anzahl von 151 Stellplätzen als Minimalanforderung, folgt man den Plänen von Herrn Gröner. Hier zeigt sich noch ein deutliches Defizit, das beim zu erstellenden Verkehrskonzept zu berücksichtigen ist."

Bei all den Unwägbarkeiten und unterschiedlichen Auffassungen scheint klar, dass eine Übernahme des Majolika-Geländes sehr viel länger dauern dürfte, als sich Gröner das wünscht. Mindestens zwei Jahre würden bis zu einer Planung der Umsetzung noch vergehen, wird innerhalb der Stadtverwaltung geschätzt. Bei all den offenen Fragen stellte der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) den Gemeinderatsfraktionen jüngst die Grundsatzfrage, ob sie denn überhaupt bereit seien, das Majolika-Gelände in Erbpacht an Gröner abzugeben. Schon jetzt haben einige Fraktionen signalisiert, das Gelände nicht an den Immobilieninvestor abgeben zu wollen und es zeichnet sich eine knappe Entscheidung ab, ob die Verhandlungen mit Gröner fortgeführt werden.

Krise am Immobilienmarkt trifft Gröner Group

Kaum Fortschritte gibt es auch beim größten Bauprojekt der Gröner Group in Karlsruhe. Auf dem C-Areal in der Nordstadt sollen eigentlich schon in drei Jahren 1.000 neue Wohnungen entstehen, doch aktuell sind die Verlegungen neuer Leitungen seitens der Stadt weiter die einzig sichtbaren Bauarbeiten. Schon im Dezember berichte Kontext über nicht nur in Karlsruhe stillstehende Bauprojekte und mögliche finanzielle Probleme der Gröner Group. Kurz darauf teilte das zuständige Tochterunternehmen der CG-Gruppe mit, dass die Bauaktivitäten auf dem C-Areal "ab sofort fortgesetzt werden".

Davon aber ist wenig zu sehen. Auf die Diskrepanz angesprochen, teilt die Pressestelle nun mit: "Ohne Verkauf und ohne Vermarktung gibt es keine Bauaktivitäten." Durch die steigenden Zinsen scheuten sowohl institutionelle wie private Anleger in den vergangenen Monaten Investitionen in Immobilien. "Der Verkauf an institutionelle Anleger ist in den letzten zwei Jahren nahezu auf 'null' zurückgegangen", sagt die Pressesprecherin der Gröner Group. Auch Eigennutzer:innen und Kapitalanleger:innen hätten die hohen Bauzinsen bei Darlehen abgeschreckt. Doch erst wenn 40 Prozent der zu bauenden Wohnungen vorverkauft seien, geben die Banken die nötigen Kredite an die Gröner Group frei. Zwar hätten sich für einzelne Baufelder Interessierte für bis zu mehr als 50 Prozent der zu bauenden Wohnungen gefunden. "Allerdings sind wir aufgrund der vorherrschenden Umstände nicht immer in der Lage, die Interessenten mit Kaufverträgen an das Projekt zu binden", so die Sprecherin. Sie hoffe auf die angekündigten Steuererleichterungen und Zinssenkungen.