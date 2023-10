Privatisierung der Majolika: Gröner macht Druck

Im Betrieb der Manufaktur tut sich auch nach der vollständigen Übernahme durch Gröner im Frühjahr 2023 nicht viel. Auf ihrer Internetseite warb die Manufaktur bis vor wenigen Wochen noch mit Osterdekorationen. Dazu wurden die Öffnungszeiten halbiert. Seit Juli ist die Keramik-Ausstellung an den Wochenenden gar nicht mehr geöffnet. Die Möglichkeiten, neue Keramikprodukte herzustellen, sind in der Manufaktur ohnehin sehr schlecht. "Sämtliche Produktionsanlagen und Maschinen sind überaltert und zum großen Teil defekt", heißt es in der Bestandsaufnahme der neuen Eigner selbst. Die defekten Maschinen sollen zwar zwischenzeitlich katalogisiert worden sein. Doch um sie zu restaurieren, gibt es von Gröner kein Budget. Auch in das Personal wird nicht investiert. Mittlerweile soll es innerhalb der Manufaktur nur noch eine Person geben, die überhaupt Keramik brennen kann.

Gröner bleibt Finanzkonzept schuldig

Dies sind denkbar schlechte Voraussetzungen für eine Übertragung der Immobilie an Gröner. Denn nur auf Grundlage "eines belastbaren und nachvollziehbaren Konzeptes für die Majolika GmbH sowie eines Wirtschaftsplans nebst mittelfristiger Finanzplanung" könne der Gemeinderat entscheiden, heißt es auf Anfrage von der Stadtverwaltung. Bei der Frage, ob ein solches Konzept schon vorgelegt wurde, bleibt der Kulturbürgermeister kryptisch. Man stehe "im Austausch mit dem Eigentümer der Manufaktur im Sinne eines dialogischen Prozesses".

Zumindest gegenüber dem Begleitgremium konnte Gröner dazu noch wenig Konkretes liefern. Ein Boardinghouse, Apartments, Betriebswohnungen, Ateliers, Gastronomie und Events wolle er auf dem Gelände realisieren, um mit den Mieteinnahmen den Betrieb der Manufaktur zu subventionieren. Zudem solle die Produktion "flexibel und anpassungsfähig" entwickelt werden. Doch obwohl in den vergangenen Wochen intensiv an einem Wirtschaftsplan getüftelt wurde, blieb Gröner diesen im Begleitgremium schuldig. Nur einige Zahlen griff er auf, berichten Teilnehmende. 14 Millionen Euro wolle er insgesamt investieren. Elf Millionen sollen in die Immobilie und drei Millionen in dihren Erwerb fließen. Bei den möglichen Mieteinnahmen ging er von bis zu einer Million Euro pro Jahr aus. Die Manufaktur bräuchte jährlich etwa 200.000 bis 300.000 Euro, schätzte er demnach gegenüber dem Gremium.