Gedenken an rechte Gewalt: "Auch Trauer muss man überleben"

Und spätestens dann, wenn die Überlebenden und Angehörigen beginnen, an diesem Abend zu feiern, beginnt etwas Magisches. Für einen Moment ist die Schwere durchbrochen. Eine Anna und eine Ayşe sitzen Schulter an Schulter im Publikum und beklatschen gemeinsam beispielsweise Barış Manços "Yaz Dostum", eines der Lieblingslieder von Mehmet Kubaşık, der 2006 vom NSU ermordet wurde. Ich glaube, es ist uns geglückt, mit diesem Abend zu sagen: "Ja, sie wurden Opfer von rechter und rassistischer Gewalt – aber hey, das waren Menschen." Ich möchte, dass dieses Wissen Teil der kollektiven Erzählung wird, dass man über diese Menschen mehr weiß, als dass sie Opfer von XYZ wurden in irgendeiner Mordserie.

Wie stehen denn die Lieder mit den Betroffenen in Verbindung? Wie kamen sie in das Stück?

Über die Familien. Ganz überwiegend von Töchtern tatsächlich, oder von Brüdern. Bei Sammy Baker, der 2020 in den Niederlanden von der Polizei erschossen wurde, waren es die Tante, Cousine und die Mama. Bei Zweien sind es Initiativen, die wir kontaktiert haben. Sie haben uns zum Beispiel gesagt: "Wir wissen, dass diese Lieder gerne von diesen Menschen gehört wurden. Wir würden sie gerne an diesem Abend mit diesem Lied ehren und sie so in Erinnerung rufen mit der Lebensfreude, die sie hatten." Diese Menschen sind ja selbst Betroffene. Betroffen ist man ja nicht nur, wenn man ermordet wird, sondern auch, wenn man einen liebsten Menschen verliert. Betroffen ist man auch, wenn man den Anschlag überlebt. Egal ob man an dem Tag wirklich mit dabei war. Auch Trauer muss man überleben.