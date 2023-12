Einfach Heidelberg: Journalismus für alle

All das braucht Zeit und Ressourcen – die viele Medienhäuser lieber anders investieren. Sieben Jahre nach der Gründung ist "Einfach Heidelberg" in Deutschland immer noch ziemlich einmalig. "Nachrichten in Leichter Sprache gibt es nach wie vor wenige", sagt Damm – inklusive Redaktionen so gut wie gar nicht. Neben "Einfach Heidelberg" fällt ihm das Bonner Magazin "Ohrenkuss" ein, für das Menschen mit Down Syndrom schreiben. In Österreich startete vergangenes Jahr das Online-Magazin "andererseits", bei dem Journalist:innen mit und ohne Behinderung arbeiten. Wie so oft sind es auch in Sachen Inklusion die kleinen, unabhängigen Projekte, die die Medienbranche voranbringen. Damm hofft, dass die Großen irgendwann mitziehen – allen voran der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Dass ein anderer, verständlicher Journalismus möglich ist, hat "Einfach Heidelberg" längst bewiesen.