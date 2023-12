Ehrenmann Wolfgang Marguerre: Leserbrief auf Umwegen

Reich geworden ist Wolfgang Marguerre durch seine Firma Octapharma, Hauptsitz in der Schweiz, die Medikamente aus Blutplasma herstellt ("Spende Plasma. Rette Leben."). Derzeit ist Marguerre Vorstandsvorsitzender und CEO. In Heidelberg lebt er in bester Lage, selbstverständlich. Mit all seiner Kohle sponsert der Milliardär immer wieder Städtisches und das großzügig. Für Geflüchtete gab er 2015 eine Million Euro, die Sanierung des Heidelberger Theaters finanzierte er mit, für seine 15-Millionen-Spende benannte die Stadt in der Spielstätte sogar einen Saal nach Marguerre.

Vergangenen Monat, am 24. November, hat Oberbürgermeister Eckard Würzner (parteilos) Marguerre die Ehrenbürgerwürde verliehen für herausragende Dienste an seiner Stadt und sein "überragendes Engagement zum Wohle unzähliger Menschen in aller Welt". Marguerre selbst sagte zu diesem Anlass, dass er es mal zum Ehrenbürger bringen würde, davon habe er als kleiner Junge nicht mal träumen können.

Geschäfte mit Blutplasma

Sein Engagement, vor allem auf der Welt, ist unbestreitbar, möglicherweise aber nicht immer so rosarot als großer Player in einer Branche, die nicht nur einmal von Skandalen gebeutelt wurde. Octapharma betreibe fünf Produktionsstätten in Europa, sagte Marguerre im Oktober in einem Interview, und gewinne "den größten Teil an Plasma aus mehr als 190 eigenen Spenderzentren in den USA und Deutschland". Und weiter: "Das Wachstum von Octapharma wird durch unsere Plasmaspender und unsere Mitarbeitenden auf der ganzen Welt ermöglicht, die sich gemeinsam dafür einsetzen, die Plasmagewinnung zu steigern, die Produktion voranzutreiben und die Sicherheit unserer Produkte zu gewährleisten."

Das Schweizer Magazin "Reportagen" hat sich vor zwei Jahren auf die Suche gemacht nach den Plasmaspender:innen, die sich da "gemeinsam dafür einsetzen", dass Octapharma dem Heidelberger Marguerre die Kassen füllt. Und herausgefunden, dass Spenderzentren, vor allem in den USA, meistens da stehen, wo die Bevölkerung sehr arm ist. Denn Marguerres Firma zahlt für das Blutplasma, beschreibt der Artikel: "100 Dollar denjenigen ... , die im Verlauf von zwei Wochen viermal Plasma spenden. Und nochmals 50 Dollar kriegt, wer Freunde anwirbt, die mindestens dreimal spenden. Mit allen Entschädigungen und Boni können neue Spender so mehr als 700 Dollar im Monat verdienen ... ." In einer Film-Dokumentation zum Thema sprach ein Plasma-Spender davon, "gemolken" zu werden.

Bis in die 1990er-Jahre sammelte die Plasma-Branche auch in Gefängnissen ihren Rohstoff, schreiben die Autoren. Später wurden Bluter durch verunreinigte Plasma-Spenden mit AIDS oder Hepatitis infiziert und weil einige Firmen den Hals nicht voll genug bekommen konnten, verkauften sie die unsauberen Margen eben günstig an arme Länder. Es geht um Korruption, um Betrug, die Blutplasma-Branche ist ein Metier wie eine Räuberpistole.