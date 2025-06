Verkauf der Stuttgarter Zeitungen: Am Ende steht überall dasselbe

In der zweiten Zurückweisung des Funke-Wunsches, die "Ostthüringer" zu kaufen, steht jedoch ein Satz, der, wenn es um klassische Medien und ihre Bedeutung für die Demokratie geht, sehr erheblich sein müsste, gerade mit Blick auf Baden-Württemberg. Denn argumentiert wurde vor 25 Jahren für den Fall einer kompletten Übernahme des in Gera erscheinenden Blattes durch Funke unter anderem damit, dass "spätestens mit dem Zusammenschluss die verbliebenen Reste redaktioneller Eigenständigkeit sowie das Potenzial für ein Wiederaufleben des Wettbewerbs entfalle". Heißt: In der "Ostthüringer" würde wahrscheinlich bald ausschließlich nur noch das stehen, was ohnehin in der Funke gehörenden "Thüringer Allgemeinen" steht.

Lieber Kätzchen auf dem Kirchturm

Hierzulande ist das Potenzial für ein Aufleben des Wettbewerbs vielerorts schon lange entfallen. Nicht nur Gemeinderatssitzungen laufen unter dem Radar, auch Plenarberatungen im Landtag über relevante Themen. Wer aber auf eine regelmäßige Berichterstattung über demokratische Gremien verzichtet, öffnet Fake News sowie Verzerrungen und Täuschungen durch die AfD Tür und Tor. Wohlfeil ist es, die Verantwortung dafür allein bei Verlagen unter wirtschaftlichem Druck zu suchen. Auch das Leser:innen- und Nutzer:innen-Verhalten hat sich spektakulär verändert in einer Welt, in der die Rettung eines Kätzchens vom Kirchturm durch die Feuerwehr einfach mehr zieht als eine noch so verständlich dargebotene Analyse beispielsweise des neuen Landesmobilitätsgesetzes, das unmittelbare Auswirkungen auf den Alltag von Hunderttausenden hat.

Also wird immer weiter nach Synergien gesucht, die dazu führen, dass Konkurrenz das Geschäft gerade nicht mehr belebt. Schon jetzt sind die Korrespondent:innen renommierter Landesblätter – von den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Karlsruhe) über die "Badische Zeitung" (Freiburg), den "Südkurier" (Konstanz) und die "Südwestpresse" (Ulm) bis hin zur "Heilbronner Stimme" und den schon übernommenen Zeitungen wie dem "Badischen Tagblatt" (Baden-Baden) durch die "Badischen Neusten Nachrichten" (BNN) – in einem einzigen Büro in der Landeshauptstadt versammelt. Von vier Redakteur:innen geht in der Regel eine:r zum Termin oder in den Landtag, berichtet und kommentiert gegebenenfalls. Damit stehen dieselben Artikel in allen kooperierenden Zeitungen. Oder eben gar keiner – immer im kollektiven Bemühen, sich auf Meist- oder Vielgeklicktes zu konzentrieren, was wiederum weitreichende Auswirkungen hat. Denn dann kommt gar nicht mehr an in der Öffentlichkeit, wer gerade in Plenardebatten eine Leidenschaft für landespolitische Themen entwickelt oder doch eher fürs eigene Handy und den Laptop. Oder wer Debatten überhaupt mitverfolgt. Im Abwesenheitsranking unter den Fraktionsvorsitzenden ist jedenfalls Manuel Hagel (CDU) mit großem Abstand Spitzenreiter. Zögen nun dazu noch die landespolitisch tätigen Kolleginnen von "Stuttgarter Zeitung und Nachrichten" unter dieses schon so große Dach, gäbe es zweifellos jene Spareffekte, die Fusionen begleiten oder gar auslösen und die immer mit einem Verlust an Vielfalt einhergehen.

Die Politik weiß Bescheid, tut aber nichts

Zu den Länderkompetenzen im föderalen Deutschland gehören mit Bildung und Innerer Sicherheit zwei Politikfelder, die den Alltag der Allgemeinheit weitreichend mitbestimmen. Dennoch seien die Abgeordneten im Landtag "die Unbeobachteten" geworden, sagt Alexander Salomon (Grüne). Der Karlsruher Landtagsabgeordnete war Vorsitzender der Enquête-Kommission zur "Krisenfesten Gesellschaft", die in 22 öffentlichen Sitzungen unter Anhörung von nicht weniger als 136 zum Teil höchst renommierten Fachleuten auf relevanten Feldern Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen sollte. Mit magerem medialen Echo, gemessen an den fast 900 Seiten Abschlussbericht und seinen Dutzenden Handlungsempfehlungen.

Mittel und Wege zu finden, um die Abwärtsspirale in der Tageszeitungswelt zu stoppen, ist unbestritten kompliziert. Niemand kann Politiker:innen wollen, die in Redaktionen anrufen, um sich eine Berichterstattung über dieses und jenes zu wünschen, selbst wenn der Wunsch noch so berechtigt ist. Die Pressestiftung, getragen von der Landespressekonferenz Baden-Württemberg, dem Landesverband des Deutschen Journalistenverbandes und dem Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger, startet derzeit "ein Projekt, das zuhört". Gemeinsam mit der Stiftung Baden-Württemberg werden Zufallsbürger:innen, ausgewählt nach wissenschaftlichen Kriterien im ganzen Land, in zwei Foren zwischen Juni und November beraten, wie eine zukunftsfähige Medienlandschaft aussehen könnte. "Nicht nur fragen, was falsch läuft", hoffen die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Jens Schmitz, im Hauptberuf landespolitischer Korrespondent der "Badischen Zeitung", sondern vor allem Wünsche und die Möglichkeiten zur Umsetzung erörtern.