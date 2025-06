Russischer Motorradclub: Party der Putinrocker

Seit einem Jahrzehnt fahren Nachtwölfe mit ihren Motorrädern von Russland nach Deutschland, um an die sowjetischen Gefallenen im sogenannten Großen Vaterländischen Krieg (ein Unterkrieg des Zweiten Weltkriegs) zu erinnern. Am 9. Mai, der nach Moskauer Zeit den "Tag des Sieges" markiert, treffen sie sich am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park in Berlin.

Anfang Mai dieses Jahres kündigte Saldostanow im russischen Staatsfernsehen "Russia Today" (RT) an: "Die Nachtwölfe werden in Deutschland sein." Gegenüber RT erklärte ein weiteres Mitglied, das aus Deutschland stammt und nach Russland gezogen ist, der Motorradclub sei mit den Gedenkfahrten ein "Hüter der Geschichte". Der selbsternannte "Info-Terrorist" behauptete, deutsche Medien wollten mit ihrer Berichterstattung "Russophobie" schüren, die Nachtwölfe aber würden die Fahrten fortsetzen, "um den Frieden und die Freundschaft zwischen den Völkern zu bewahren". Wie zynisch – in Anbetracht der russischen Kriegsführung.

"Präsident" mit Waffen

Auch Deutsche nahmen an der diesjährigen Fahrt teil. Ein deutsches Chapter – der Nachtwölfe MC Germania – wurde Anfang 2023 gegründet. Im Netz posiert Denis Naletow, der "Präsident" des Chapters, mit einem Shirt der Nachtwölfe und mehreren Langwaffen. Der Nachtwölfe MC Germania hat Sektionen in Deutschland gebildet, eine ist in Bad Mergentheim. In der Stadt mit 24.000 Einwohner:innen traf sich der Motorradclub im vergangenen Jahr auf einem Campingplatz zur Sommerparty. Mehrere Nachtwölfe geben in den sozialen Netzwerken an, in der Kurstadt im Taubertal zu wohnen. Mit Dirk K. nahm ein mutmaßlicher Kopf der Bad Mergentheimer Sektion an der Fahrt nach Berlin teil. Auf Fotos, die der Motorradclub im Netz verbreitete, ist K. mit etlichen Teilnehmer:innen der Fahrt zu sehen, die meisten tragen schwarze Kutten mit den Logos und Schriftzügen der Nachtwölfe.

Am Aschbachsee taucht zudem immer wieder die russische Flagge auf, auf Buttons, auf Shirts. Man schwört Putins Russland die Treue, getarnt wird die Loyalität mit scheinbar harmlosem Patriotismus.

Fotos und Videos, die Kontext vorliegen, zeigen Dirk K. mit Kutte und einem Mikrofon in der Hand. Am Nachmittag des 7. Juni sagt er: "Die russischen Nachtwölfe sind gar nicht so böse, wie die Medien schreiben."