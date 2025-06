Stuttgarter Zeitungen im Ausverkauf: Der Gerettete verramscht den Retter

Vorbei ist auf jeden Fall die Zeit der langen Leine. Spielereien wie die Zertrümmerung von Redaktionsstrukturen Ende 2022 ("creative chaos"), Ausflüge in die Welt des Eros (StZ: "Mein Weg zum Orgasmus"), Etikettenschwindel mit galoppierenden Business-Titeln fürs Führungspersonal ("Managing Editor Audience & Growth") mögen sie bei der SWP in der Ulmer Frauenstraße 77 nicht. In dem architektonisch nicht überambitionierten Firmensitz regiert schwäbische Bodenständigkeit, selbstredend auch der Sparstift, sowie die Überzeugung, dass ein direkter Zugriff auf die Lokalredaktionen das Beste ist. Also Obacht Kolleginnen und Kollegen in Esslingen, Oberndorf, Böblingen und anderswo.

Letztes Beispiel: das "Schwäbische Tagblatt" in Tübingen. Kaum war das Traditionsblatt im Januar 2024 eingesackt, war der Lokalchef fort und der Layoutbefehl da. Die Seiten haben ein einheitliches Gesicht zu zeigen – in Ulm und um Ulm herum, personalsparend und KI-tauglich. Kein Problem hat SWP-Boss Florian Ebner, Neffe und Nachfolger des legendären Eberhard, auch damit, dem Reutlinger Verleger ("Generalanzeiger") und Multifunktionär Valdo Lehari jr. ein Anzeigenblatt ins Hoheitsgebiet unter der Achalm zu pflanzen. Soll er doch schäumen, der Verlegerpräsident. Entscheidend sind die Zahlen in der Bilanz, nicht die Emotionen. Für Letzteres hat Ebner einst einen eigenen Bundesliga-Tischtennisclub (TTC Neu-Ulm) gegründet.

Und im Stuttgarter Pressehaus wird wieder einmal Valium verteilt. An die Leserinnen und Leser. Unter der Überschrift "Strukturelle Weichenstellung für starken Lokaljournalismus" wird der Kundschaft in einer einspaltigen Meldung versichert, am Auftrag von StZ und StN, unabhängig und kritisch zu berichten, ändere sich derzeit nichts. Abgesehen davon, dass in keiner Zeile erklärt wird, wem das Ganze nutzen soll, ist das eine echte Drohung.