Wieder Personalabbau im Stuttgarter Pressehaus: Die Möhringer Gaukler

Sie habe Fans als "Drecksnazis" und "Faschos" beschimpft und eine kleine Rotweinflasche geworfen, wurde berichtet, erst dann sei ein Gegenstand, "womöglich eine Bierdose", zurückgeflogen, woraus für die Zeitung "große Zweifel" an der Darstellung Akbuluts entstanden. Und das alles Ende Januar, mitten in der aufgeheizten Migrationsdebatte vor der Wahl, in der Mann sich hätte fragen können, ob er die Zivilcourage von Gökay Akbulut hätte?

"Liebe alle", wie wär's denn, mit so einer Frage in die Morgenkonferenz einzusteigen, anstatt der öden Zahlenhuberei zu huldigen?

Noch ein Vorschlag: Was spräche gegen einen richtigen Text, der dem Publikum erläutert, warum die Belegschaft immer wieder streikt? Eine Zehnzeilenmeldung, in der die Leserinnen und Leser um Entschuldigung für die "Unannehmlichkeiten" gebeten werden, klärt nichts auf, verstärkt eher den Eindruck, dass hier etwas verborgen bleiben soll. Die Kolleginnen und Kollegen kämpfen unter anderem gegen die Tarifflucht des Konzerns, der eine Zweiklassengesellschaft eingerichtet hat, mit Gehaltseinbußen von bis zu 10.000 Euro im Jahr für diejenigen, die so frei sind, frei verhandeln zu müssen.

"Bin ich Jesus?", fragt Holger, der Chef

Nun ist es nicht so, dass sich darüber eine öffentliche Empörung entwickeln würde, die den Betonklotz an der Plieninger Straße durchdringen könnte. Es sind einzelne wie der Journalist Hans-Dieter Schuh, der viele Jahre bei der Kreiszeitung "Böblinger Bote" gearbeitet hat – bis zur Übernahme durch die Medienholding Süd in relativer Zufriedenheit. Er wirbt in seinem Bekanntenkreis unter den wenigen, die noch ein Papierabo haben, wie er schreibt, für eine Kündigung ihrer StZN und untermauert sein Anliegen mit einem Bericht im Deutschlandfunk über den Stellenabbau und die neue Führung. Vor allem die zwei Klassen sind ihm ein Dorn im Auge.

Immerhin, Schuh hat eine Antwort erhalten. Sie seien im Gespräch mit dem Betriebsrat, teilt ein Sprecher der Geschäftsführung mit, um "kontinuierlich Verbesserungen" für die Mitarbeitenden umzusetzen, und sie würden sich freuen, wenn er die Kündigung "noch einmal überdenken" würde.

Zuletzt wollte eine Mediengestalterin von der Chefredaktion wissen, wie ihre Zukunft aussieht, auch vor dem Hintergrund, dass die eingekaufte Künstliche Intelligenz "Sophi" bald ihren Job übernehmen könnte? "Bin ich Jesus?", fragte Holger, der sonst Wasser in Wein verwandelt, zurück.