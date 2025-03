Junge Alternative: Die jungen Extremen

Als Alternative zur "Jungen Alternative" wurde 2020 in Baden-Württemberg der Verein "Jugend für Demokratie und Europa e.V." gegründet. Doch wie bei den AfD-Alternativen blieb man doch lieber beim Original. Auch im Südwesten diente die JA als AfD-Karrieresprungbrett. Markus Frohnmaier, ein abgebrochener Tübinger Jura-Student, war erst von Mitte Juli 2013 bis September 2015 Landesvorsitzender und später, von 2015 bis 2018, JA-Bundesvorsitzender. Trotz seiner zeitweiligen Unterstützung der ausgetretenen AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry gelang Frohnmaier der Aufstieg und seit 2017 sitzt er für die AfD und den Wahlkreis Böblingen im Bundestag. Zur Bundestagswahl am vergangenen Sonntag ist er erneut in den Bundestag gewählt worden.

Er lehnte sich aus Überzeugung eng an den Höcke-Flügel an, so wie fast die gesamte JA auf Bundes- und Landesebene. Intern sprachen manche von der "Höcke-Jugend". Die JABW postete zum Beispiel am 23. September 2023 in einer Instagram-Story: "Wir sind stolz ein Teil des System Höcke zu sein!" Im Vorstand der JABW gab es eine hohe Fluktuation, weil viele der Fähigeren als Mitarbeiter oder Abgeordnete Karriere machten und die ehrenamtliche Arbeit in der JA hinter sich ließen.

Verbandelt mit der Identitären Bewegung

Der aktuelle JA-Landessprecher ist Sander Perón aus Karlsruhe, sein Stellvertreter ist Benjamin Götz, der erfolglos auf Listenplatz 21 in Baden-Württemberg für den Bundestag kandidierte. Andere Mitglieder im aktuellen JA-Landesvorstand repräsentieren die Einbindung in die extrem rechten Netzwerke außerhalb von AfD/JA. Etwa Tim Demuth. Er moderierte eine Veranstaltung der neofaschistischen "Jungen Tat" in der Schweiz, als am 14. Dezember zwei AfD-Abgeordnete dort auftraten. Jannis George, Beisitzer im Landesvorstand, war Aktivist der "Identitären Bewegung" (IB), die in Baden-Württemberg seit 2023 unter dem Label "Reconquista 21" auftritt. Bilder zeigen ihn auf einer Wanderung mit der IB wie er mit seinen Fingern das White-Power-Symbol formt. Aktuell tritt er als Kameramann in extrem rechten Kreisen auf.

Überhaupt ist die Identitäre Bewegung für Teile der JA ein role model gewesen, ideologisch und teilweise auch in der Polit-Praxis. Einige JA-Mitglieder starteten den Versuch einer organisatorischen Trennung in Bezug auf die Aufgabenfelder: die IB als aktivistische Jugendorganisation mit kreativem Straßenprotest, die JA als Parteijugend. Gelungen ist diese Trennung nie.

Zwar schloss sich der JA-Landesverband den Auflösungsplänen an, aber diese waren verbandsintern offenbar kein Konsens. Severin Köhler, der ehemalige JA-Landeschef von Baden-Württemberg soll dagegen gewesen sein. Allerdings hatte Köhler sich als Anhänger des unterlegenen Lagers um den radikalen ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel nach dem Sieg des angeblich "gemäßigteren" Lagers um Alice Weidel ins Aus manövriert. Gegen ihn soll derzeit ein Parteiausschlussverfahren laufen. Bereits ausgeschlossen wurde Reimond Hoffmann, er war seit Juli 2018 eine Zeit lang stellvertretender Vorsitzender der JABW und trat im Juni 2019 aus, vermutlich um einem Ausschluss zuvorzukommen. Hoffmann ist ein gutes Beispiel für die Verzahnung mit Studentenverbindungen, er war Mitglied der Burschenschaft Saxo-Silesia Freiburg.

Die AfD und die JA im Guten verlassen hat dagegen im Mai 2023 der ehemalige JA-Landesvorsitzende Jochen Lobstedt. Lobstedt war seit Februar 2020 Vorsitzender der JABW und seit 2022 Bundesschriftführer der JA gewesen. Der genaue Grund für den Austritt ist unbekannt. Möglicherweise stand seine Politkarriere einer Berufskarriere im Weg. Ein Austrittsschreiben von ihm legt aber auch eine Art politischen Burnout nahe.

Konkurrenz von rechts

Im Windschatten des Rechtsrucks sind jenseits von der AfD 2023/24 eine Reihe von überregionalen Jungnazi-Gruppen entstanden: "Deutscher Störtrupp" (DST), "Deutsche Jugend Voran", "Jung und Stark" und "Unitas Germania". Alle auch mit Ablegern und Anhänger:innen im Südwesten. Diese Gruppen fielen im vergangenen Jahr durch ihre Mobilisierung gegen CSD-Paraden auf, wie den CSD in Albstadt am 6. September 2024. Gegen den Umzug mobilisierten auch die beiden regional aktiven Neonazi-Gruppen "Pforzheim Revolte" und "Zollernalb-Jugend Aktiv". Beide Gruppen traten zuerst als Kopie der "Identitären Bewegung" auf, wurden aber immer offener gewaltbereit und neonazistisch. Die IB distanziert sich zumindest offiziell von Gewalt, auch weil das nicht zu ihrer Medienstrategie passt, in der sie sich als rebellisch aber friedlich inszeniert.

Zu den regionalen und überregionalen Neonazi-Gruppen kommen noch diverse namenlose Cliquen dazu. Die weitgehend anonyme Kommunikation über Social Media, etwa bei Telegram, macht die Mobilisierung und eine Beteiligung relativ einfach. Die Teilnahme an den Protesten gegen CSDs diente nicht nur dem Ausdruck von Queerfeindlichkeit, sondern auch dem Kennenlernen und der Vernetzung.

Auffällig ist das junge Alter und die Unerfahrenheit dieser neuen Generation von Neonazis. Hier scheinen eher wenig alte Kader im Hintergrund zu agieren. Offenbar haben sich vor allem junge Männer oft einzeln digital radikalisiert und dann zusammengefunden. Damit tut sich jenseits der JA eine Angebotsstruktur auf, die keinerlei Rücksicht auf Wahlen oder Strategien nehmen muss. Man geriert sich dementsprechend auch sehr antibürgerlich und trägt eher Gesichtstattoos als Krawatte. An Parteiarbeit scheint kein Interesse zu bestehen, auch wenn AfD-Veranstaltungen durchaus mit Wohlwollen besucht werden.

Es wird sich zeigen, wie sich die zukünftige AfD-Nachwuchsorganisation zu diesen Jungnazis verhält. Ein zu enges Verhältnis wäre wohl problematisch für die AfD. Denkbar wäre neben einer Konkurrenz aber auch eine Art unausgesprochene Arbeitsteilung. In Sachsen hat das schon geklappt. Dort mobilisiert die extrem rechte Kleinstpartei "Freie Sachsen" erfolgreich auf der Straße. Und AfD-Anhänger:innen laufen mit.



Anm. d. Red.: In einer früheren Fassung fehlte der Hinweis, dass die AfD zwar das "Juso-Modell" als Beispiel nennt, es bei den Jusos aber einen zentralen Unterschied zum neuen Modell der AfD gibt: Eine Juso-Mitgliedschaft ist auch ohne SPD-Mitgliedschaft möglich. Wir haben dies nachträglich im Text ergänzt.