AfD-Wahlkampfauftakt zur Europawahl: "Du wärst doch eine für die Jot A"

Doch so viel Inhalt ist bei Krah, der etwa fünf Mal vom AKW Heidelberg spricht, bis das Publikum ihn aufklärt, dass wir uns in Heilbronn befinden, gar nicht zu erwarten. Sogar mein Sitznachbar ist enttäuscht. Er hätte sich etwas mehr Konkretes zur EU gewünscht, sagt der 63-jährige gebürtige Thüringer, der einst die CDU wählte und heute die AfD, "einfach weil es mal eine Veränderung in den Parteien braucht". Während wir – einander zugewandt – miteinander sprechen, geht eine Frau in enger schwarzer Hose zwischen uns und der vorderen Stuhlreihe vorbei. Ich merke, wie ich langsam, aber stetig die Aufmerksamkeit meines Sitznachbarn verliere. Sein Blick folgt dem Hintern der jungen Frau, er nickt bestätigend. Noch eine, die seinen Schönheitstest bestanden hat.

Hauptsache geschmacklos

Dann schreitet der zweite Kopf der Bundes-AfD auf die Bühne. In seiner Rede wird sich Tino Chrupalla über die Letzte Generation und die "Omas gegen Rechts" lustig machen und zustimmendes Gelächter aus dem Publikum ernten. Irgendwann wird er eine bedeutende Frage in den Raum werfen, die mir – wenn auch aus völlig anderem Anlass als Chrupalla – schon den ganzen Abend im Kopf herumschwirrt: "Wie geschichtsvergessen muss man eigentlich sein?" Er spielt auf die "Kriegsrhetorik" der Ampelregierung an, mir gehen eher AfD-Deportationspläne durch den Kopf.

Doch der Höhepunkt des Abends steht mir zu dem Zeitpunkt noch bevor: Stephan Brandner, AfD-Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Bundessprecher. Bekannt für das "Anekdötchen", wie er es auf X selbst nannte, aus dem Sommer 2020: Damals weigerte er sich, in einem ICE-Zug einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, löste damit einen Polizeieinsatz aus und versteckte sich daraufhin vor den Beamt:innen auf der Zugtoilette. Ebenso bekannt für sein provokatives und pöbelndes Verhalten im Bundestag. Wäre die Respektlosigkeit ein Mensch, würde sie wohl Stephan Brandner heißen. In Heilbronn tritt er in seiner gewohnten Art auf, fühlt sich mit seinem Unter-der-Gürtellinie-Humor sichtlich wohl. Die Leute feiern ihn und seine geschmacklosen Witze, etwa über Äußerlichkeiten der grünen Bundestagsabgeordneten Ricarda Lang. Klar, dass diese Worte von einem Mann kommen, der selbst nicht gerade mit einer sportlich anmutenden Figur glänzen kann, und gegen eine Frau gerichtet sind.

Beinahe platzt mir der Kopf. Und als Brandner erläutert, warum denn plötzlich so viele Menschen auf die Straße gingen und dass das natürlich an der Coronaimpfung liege und an den in ihr versteckten Chips, hilft selbst 4-7-8 nichts mehr. Aus Selbstschutz gestatte ich meinen Gedanken abzuschweifen und tagträume mich vier Stunden zurück. Auf den Parkplatz des Heilbronner Frankenstadions, die wärmende Sonne im Gesicht, umgeben von Menschen mit tatsächlich menschlichen Grundwerten und Danger Dan dröhnend aus den Musikboxen: "Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein / Man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt".