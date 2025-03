Rassistische Polizeigewalt: Freispruch nach Gegenanzeige

Bei einer Kontrolle an der Mannheimer Kurpfalzbrücke nahm ein Polizist einen 27-jährigen Nigerianer unvermittelt in einen Würgegriff. Anschließend musste sich das Opfer als Angeklagter vor Gericht verantworten – doch es gibt ein Video zum Vorfall.

Eigentlich wollte er "nur nach Hause und schlafen", berichtet Eric Clifford Omoregie. Der 27-Jährige lebt mit seiner Freundin und zwei Kindern in Ludwigshafen und arbeitet als Pflegefachkraft in Mannheim. Im Oktober 2023 war er mit einem E-Scooter auf dem Heimweg von einer anstrengenden Nachtschicht, als er auf der Kurpfalzbrücke in eine Polizeikontrolle gerät. Mit dabei ist eine heute 22-jährige Polizistin, die von ihrem erfahreneren Kollegen lernen soll, wie Verdächtige einem Alkohol- und Drogentest unterzogen werden.

Omoregie kam 2016 aus Nigeria nach Deutschland. Kontext gegenüber erzählt er, dass er in seinem Alltag Erfahrungen mit Rassismus habe: "Natürlich wurde ich schon mal beleidigt: im Pflegeheim, auf der Straße oder in der Straßenbahn, sogar beim Fußballspielen." Aber er nehme das nicht so ernst und drücke immer ein Auge zu. Auch mit der Polizei sei er bislang gut ausgekommen, auch wenn es nicht die erste Polizeikontrolle ist, in die er als schwarzer Mann geraten ist. Doch die Geschehnisse auf der Kurpfalzbrücke hatten eine andere Qualität: "Dieses Mal war es anders, ich wurde richtig schlecht von den Beamten behandelt."

Den Ablauf schildert er so: Bei der Kontrolle wollten die beiden Polizist:innen als erstes seinen Ausweis sehen und fragen dann schnell nach Alkohol- und Drogenkonsum. Da Omoregie vom Arbeiten kommt, war er nüchtern und gibt das auch so an. Trotzdem soll er an Ort und Stelle einen Urintest abgeben. Das ist ihm auf offener Straße unangenehm, deshalb möchte Omoregie das nicht. Der Polizist wird zunehmend aggressiver.

Omoregie holt deshalb sein Handy heraus und möchte das Gespräch mitschneiden. Daraufhin eskaliert die Situation, der Polizist drückt sein Oberkörper über ein Brückengeländer. Omoregie beschreibt: Er hatte Schmerzen und das Gefühl er könne "an diesem Tag sterben, aber ich habe überlebt". Kurz darauf kommt polizeiliche Verstärkung dazu. Omoregie werden Handschellen angelegt und er wird – ohne ihn anzuschnallen und in hohem Tempo – in das nächste Polizeirevier gefahren.

Dort wird ein Arzt hinzugeholt, um ihm Blut abzunehmen. Omoregie ist zu diesem Zeitpunkt völlig aufgelöst, sagt er. Er habe gezittert und geweint, nachdem er "wie Dreck behandelt" und als "Penner" bezeichnet worden sei. Der Arzt habe ihm jedoch nicht geholfen, sondern ihn "ausgelacht" und gesagt, er benehme sich wie ein kleines Kind. Das Ergebnis der Alkohol- und Drogentests ist schließlich negativ, so wie es Pflegefachkraft Omoregie von Anfang an angegeben hatte.

Auf die Anzeige folgt eine Gegenanzeige

Nach dem Vorfall beschließt Omoregie, Anzeige gegen den Polizisten zu erstatten, denn "die Art, wie ich behandelt wurde, war sehr unmenschlich". Und er wollte nicht, "dass die Geschichte einfach vergessen wird". Für sein Recht einstehen zu wollen, hatte in diesem Fall allerdings ein Nachspiel.

Zuerst musste Omoregie noch einmal aufs Polizeirevier, um eine Aussage zu tätigen. Da er große Angst hatte, dort noch einmal allein zu sein, wandte er sich hilfesuchend an die Beratungsstelle Leuchtlinie, die Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Baden-Württemberg unterstützt. Julian Staiger, gelernter Sozialarbeiter, arbeitet dort seit circa dreieinhalb Jahren und begleitete Eric Clifford Omoregie: Bei seiner Zeugenaussage, als das Verfahren gegen den Polizisten eingestellt wurde, Omoregie dafür eine Gegenanzeige bekommt und schließlich beim Prozess Ende Januar am Amtsgericht in Mannheim.

Dort muss sich Omoregie verantworten, angeklagt ist er wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, vorsätzlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff. Denn die am Einsatz beteiligten Polizist:innen stellen den Verlauf ganz anders da. Omoregie berichtet, ihm sei vor Prozessbeginn vieles durch den Kopf gegangen: "Ich war sehr nervös und hatte Angst, ob die Leute meine Geschichte glauben."

Zur Verhandlung erscheint der anklagende Polizist nicht, er ist krankgeschrieben, als einzige Zeugin tritt seine junge Kollegin auf. In ihrer Aussage beschuldigt sie Omoregie, dieser habe sich hysterisch verhalten, ihr erfahrener Kollege habe den Angeklagten geradezu sanft behandelt, sich stets um Deeskalation bemüht und zudem einen Fluchtversuch abwehren müssen.

Videoüberwachung widerlegt Polizei

Allerdings steht diese Aussage im Widerspruch zu dem, was auf Videoaufnahmen zum Vorfall zu sehen ist: Auf der Kurpfalzbrücke filmen Kameras der Stadt Mannheim mit, das Material belegt, dass Omoregie das Geschehen wahrheitsgetreu wiedergegeben hat. Ein Fluchtversuch und hysterisches Verhalten sind hingegen nicht erkennbar. Die Aussage der jungen Polizistin sei "im Detail schlicht falsch", sagt Patrick Senghaus, der Rechtsanwalt von Eric Clifford Omoregie, gegenüber Kontext – und rät der 22-jährigen Polizistin, dass es nicht zur Gewohnheit werden solle, vor Gericht Unwahrheiten zu verbreiten.