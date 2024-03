Forensic-Architecture-Ausstellung "Three Doors": Nachgebaute Tatorte

"Three Doors" heißt die Ausstellung: Im Fall Oury Jalloh stand eine Tür offen, die angeblich geschlossen war. In der Hanauer Arena Bar war am 19. Februar 2020 eine Tür abgeschlossen: Zwei Menschen kamen ums Leben, weil sie nicht durch den Notausgang fliehen konnten. Dazu hat es ein Strafverfahren gegeben, das die Hanauer Staatsanwaltschaft vor drei Jahren eingestellt hat. Es könne nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, so die Begründung, dass Hamza Kurtović und Said Nesar Hashemi "durch einen unverschlossenen Notausgang die Flucht geglückt wäre".

Hier setzen die Recherchen von Forensic Architecture an. Der Täter hatte, als er die Arena Bar betrat, bereits sieben Menschen erschossen, zuletzt drei in einem der Bar vorgelagerten Kiosk. Die Gäste der Bar waren sich also der Gefahr bewusst, rannten jedoch nicht zum Notausgang, wie die Aufzeichnungen der Überwachungskameras zeigen. Denn sie wussten, der war geschlossen. Auf Anordnung der Polizei, die dort häufig Razzien durchführte und verhindern wollte, dass jemand durch die Hintertür verschwindet.