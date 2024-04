Opfer von Polizeigewalt: Solidarität gegen Kameraderie

Das Engagement der GdP erklärt sich aus deren Selbstverständnis. Sie sieht ihre Hauptaufgabe nicht nur in klassischer Gewerkschaftsarbeit, also für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, sondern betont "die Eigeninteressen der Polizei und ihre tendenziell konservative Weltsicht und fungiert insofern als deren wirkmächtiger Verstärker", schreiben der Kriminologe Tobias Singelnstein und der Rechtsanwalt Benjamin Derin in ihrem 2022 erschienen Buch "Die Polizei – Helfer, Gegner, Staatsgewalt". Darin widmen sie den Polizeigewerkschaften (neben der GdP gibt es noch die DPolG und den eher kleinen BDK, Bund Deutscher Kriminalbeamten) ein eigenes Kapitel und kommen zum Schluss: "Gerade dort, wo aufgrund des gesellschaftlichen Wandels die kritische Debatte über die Polizei stärker wird, melden die Gewerkschaften sich mit teils schrillen Tönen zu Wort. (…) Sie pochen darauf, dass polizeiliche Privilegien beibehalten werden, und verteidigen die überkommene Vorstellung von der Polizei und ihrer Rolle in der Gesellschaft."

Thomas Mohr von der GdP griff den kürzlich unerwartet verstorbenen Polizeipräsidenten Siegfried Kollmar in der Öffentlichkeit immer wieder hart an, weil er die beiden angeklagten Polizisten gleich nach dem Tod von Ante P. am 2. Mai 2022 vom Dienst freistellte. Seit dem Urteil können sie weiterarbeiten. Ein Disziplinarverfahren, in dem die beamtenrechtlichen Konsequenzen geprüft werden, wird erst geführt, wenn das Urteil gegen sie rechtskräftig ist.

Polizist:innen landen selten vor Gericht

Auch in einem weiteren Fall eines tödlichen Polizeieinsatzes arbeitet der betreffende Beamte weiter, schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim auf Kontext Nachfrage. Am 23. Dezember 2023 feuerte ein Polizist tödliche Schüsse auf Ertekin Özgan ab. Der 49-Jährige hatte die Polizei selbst zu Hilfe gerufen und ein Messer in der Hand, als er erschossen wurde.

Das Landeskriminalamt Stuttgart hat mittlerweile seine Ermittlungsakten in diesem Fall an die Staatsanwaltschaft Mannheim übergeben. Die prüft gerade, ob es zu einer Anklage kommt. Und antwortet Kontext: "Die Ermittlungen sind hier allerdings noch nicht abgeschlossen. Der endgültige Obduktionsbericht liegt noch nicht vor."

Von den Ermittlungen weiß man wenig, außer dass die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, dass sie eine 3D-Vermessung des Tatorts vorgenommen hat. Laut SWR wird die 3D-Vermessung eingesetzt um herauszufinden, wie nah der Tote den Polizisten gekommen ist. Ob es zu einem Strafverfahren kommt, bleibt fraglich. Laut der Studie "Gewalt im Amt" der Universität Frankfurt zu Körperverletzungen in der Polizeiarbeit "werden nur etwa zwei Prozent der angezeigten Fälle angeklagt und kommen so überhaupt vor Gericht; der absolute Großteil der eingeleiteten Strafverfahren wird hingegen von den Staatsanwaltschaften eingestellt".