Prozess gegen Polizisten: Psychisch Kranke leben gefährlicher

Von der Polizei erschossen

Ertekin Ö. ist am 23.12.2023 durch Schüsse von einem Polizisten getötet worden. Das bestätigt der vorläufige Obduktionsbericht. Der 49-jährige Vater hatte zuvor die Polizei über Notruf zur Wohnung seiner Mutter gerufen, wo er mit seinen drei Kindern lebte. Laut Staatsanwaltschaft Mannheim soll er in dem Telefonat von einer toten Person in der Wohnung gesprochen haben. Der gebürtige Mannheimer war aufgrund seiner psychischen Erkrankung polizeibekannt. Als die Einsatzkräfte vor dem Haus in der Johann-Schütte- Straße ankamen, trafen sie Ertekin Ö. draußen an. Er soll die Polizeibeamten mit einem Messer bedroht haben. Um was für ein Messer es sich handelte, dazu gibt es keine offizielle Verlautbarung. Bestätigt ist aber, dass daraufhin ein Polizist mehrere Schüsse auf Ertekin Ö. abgegeben hat. Wie es dazu kam, ermittelt nun das Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Eine Leiche wurde nicht in der Wohnung gefunden. Ö.s Mutter und eine Tochter sowie zahlreiche Nachbar:innen wurden Zeug:innen der Tat. Am 2. Januar 2024 wurde Ertekin Ö. auf dem muslimischen Teil des Mannheimer Hauptfriedhofes beerdigt. (fs)