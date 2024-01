Vögel im Winter: Ein Herz für Nilgänse

Stuttgarts Vogelsammlung gehört zu den sechs größten Deutschlands. Das älteste Exponat stammt aus dem Jahr 1812: ein Großer Paradiesvogel aus Neuguinea. Solche Sammlungen seien für die Forschung ungeheuer wichtig, erklärt Woog, vor allem als genetisches Vergleichsmaterial. Heutige molekulare Methoden führten zu neuen Antworten auf alte Fragen.

1968 geboren, wuchs Woog mit ihrem jüngeren Bruder in Stuttgart auf. Vater: Fotograf, Mutter: promovierte Sozialwissenschaftlerin. Das Waldsterben – in den 1980er-Jahren in aller Munde – sei der Auslöser gewesen, sich als Jugendliche im Naturschutz zu engagieren. So gründete sie an ihrer Schule eine Jugendgruppe des Deutschen Bundes für Vogelschutz (heute NABU). "Wir haben Nistkästen gebaut, den Wald erkundet, einen Ökogarten angelegt." 1986 dann die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. "Wir hatten gerade ein großes Hügelbeet bepflanzt. Einen Tage später kam der Fallout hier an, und wir konnten alles wieder einstampfen."

Die Schildkröte brachte sie zu den Gänsen

Nach dem Abitur studierte Woog Biologie an der Uni Hohenheim und absolvierte mehrmonatige Forschungspraktika in Nationalparks der USA. Zunächst im Chiricahua National Monument in Arizona, wo sie ein Projekt zu Techniken des Feuermonitorings botanisch begleitete. Anschließend ging sie für ein Meeresschildkröten-Projekt nach Hawaii in den Volcanoes National Park. Das tagelange, erfolglose Warten auf die Echte Karettschildkröte, die dann doch nicht kam, um am Strand ihre Eier abzulegen, wurde ihr aber bald zu langweilig. Sie widmete sich lieber den Hawaiigänsen – der Beginn ihrer Karriere als Ornithologin, wie sie sagt. "Hochinteressant, wie es die Tiere schaffen, in der Wüste zu brüten. Ihre Jungen müssen nach dem Schlüpfen erstmal Kilometer laufen, um Wasser und Fressen zu finden. Die Küken können sich, wie alle Enten und Gänse, in den ersten Tagen zwar über einen Dottersack am Bauch ernähren, sie brauchen aber Wasser, um an die Nährstoffe zu kommen."

Auf Hawaii traf sie auf den amerikanischen Vogelkundler Jeff Black, der dort ein Fünf-Jahre-Forschungsprojekt zur Hawaiigans initiierte. "Die Hawaiigans war damals vom Aussterben bedroht. Es gab dort zeitweise nur noch zwölf Gänse in freier Natur. Der US-Bundesstaat Hawaii hatte zwar Gänse gezüchtet und ausgewildert, aber sie vermehrten sich nicht wirklich in freier Wildbahn. Die kleinen Gössel wurden oft von Mungos oder Katzen gefressen", erklärt Woog.

Black hat sie dann nach England eingeladen in das Reservat "Wildfowl and Wetlands Trust" in Slimbridge bei Bristol, um dort die Ökologie und das Verhalten von Wasservögeln zu erforschen. Sie habe dort sehr viel über die Methoden und Techniken der wissenschaftlichen Vogel-Beringung und -bestimmung gelernt.