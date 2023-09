Sommeridyll in der Stadt: Live and let die auf Balkonien

Die Malven sind so etwas wie das Luxushotel in meinem kleinen Insekteneldorado. Eine prächtige Erdhummel hat sich im vergangenen Sommer tatsächlich mal für ein paar Tage in einer Malvenblüte verschanzt. Das Wetter war schlecht, Regen bekommt allen pelzigen Flieger:innen nicht besonders gut, habe ich beobachtet. Ihre Körper saugen sich voll mit Wasser, sie werden hilflos und flugunfähig, und wenn ich sie nicht rechtzeitig finde, überleben sie nur, wenn die Sonne sie rettet und trocknet. Und sieh mal einer an: Wollte eine andere Hummel in die Malvenblüte, die von besagter Hummel schon besetzt war, setzte sich diese vorne an den Rand und verteidigte ihr Domizil mit allen sechs Beinchen. Individualismus und Egoismus gibt's also auch unter diesen niedlichen Brummern, denke ich, beobachtend, wie eine winzige Wildbiene eine dreimal so große Hummel attackiert, um sie von einer Lobelienblüte zu schubsen. "Aber es ist doch genug da", rufe ich dem Tierchen freundlich zu, dann aber grübelnd, ob Bienen überhaupt Ohren haben. Ein mühsames Leben, denke ich immer wieder beim Betrachten und Bewundern der ungeheuren Geduld, Energie und Ausdauer, die die arbeitsamen Tierchen beim Sammeln von Pollen und Nektar an den Tag legen. Hut ab!

Bei aller Liebe: Baumwanzen müssen umziehen