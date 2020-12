Insekten: Der Langzeitbeobachter

Zu dieser Zeit wurden in ganz Europa solche Stationen gegründet. Das Buch "Silent Spring" war 1962 erschienen, in ihm beschreibt die Biologin Rachel Carson das Sterben der Vögel Nordamerikas. "Die auch in Europa festgestellten Rückgänge in den Zahlen der Vögel wollte man nun festhalten", sagt Gatter. "Und wir haben hier dieses 400 Meter hohe Gebirge und den Einschnitt, durch den Zugvögel ziehen. Das verändert sich seit der Zeit der Rentierjäger, die hier einst siedelten, nicht."

"Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der einen Buchfinkenschwarm auf einen Kilometer Entfernung erkennt und dazu noch sagt, 'das sind 97 Buchfinken und drei Bergfinken'", erzählt Markus Rösler. Der Ornithologe und naturschutzpolitische Sprecher der Grünen hat in den 1970er- und 1980er-Jahren auf der Forschungsstation Randecker Maar mitgearbeitet. "Das war schon sportlich und oft nichts für Weicheier, da viele Stunden in teils eisiger Kälte und bei Wind in Bundeswehrschlafsäcken im Freien mit Trinkflasche samt Tee mit Schuss auszuharren.“ Einziger Komfort war ein nahegelegener Bauwagen. Der steht heute noch da. Während man sich dort aufwärmte, konnte es sein, dass der Ruf "Wespenbussard!" von der Beobachtungsstation schallte. "Dann kam man aus der Hütte gerast, um Wulf Gatter mit einer Stoppuhr vorzufinden". Einen Bussard gab es keinen, dafür aber einen lächelnden Gatter, der nur mal sehen wollte, wie schnell seine Helfer so sind. "Der sagte dann: '6,7 Sekunden, gar nicht mal schlecht'", erinnert sich Rösler lachend. Abertausende Organisations- und Beobachtungsstunden wurden hier von bezahlten Profis und von Ehrenamtlichen geleistet. Die Forschungsstation ist als private Einrichtung durch Spenden finanziert.

Von Wanderern: Vögel und Insekten

Geboren ist Gatter 1943 in Offenbach, er wuchs zwei Jahre lang in Prag auf, bevor seine Familie nach Kirchheim am Fuß der Alb kam. Genauso früh wie das Vogelbeobachten begann sein Interesse an Insekten. Gatter erzählt von zwei Erlebnissen aus seiner Kindheit. Ein Lehrer habe ihn, da war er elf, mit auf eine Exkursion genommen, da Maikäfer großflächig vom Flugzeug aus bekämpft worden seien, weil sie als Plage erachtet wurden. Bereits am Waldrand war der Weg knöcheltief und der Waldboden dahinter zentimeterdick mit sterbenden Käfern bedeckt. Wochen später hat er am selben Ort viele tote Hirschkäfer gefunden und die Köpfe der größten an die Wand über seinem Kinderbett gepinnt. Erst Jahrzehnte später, ohne nochmals einen Hirschkäfer gesehen zu haben, brachte er beides miteinander in Verbindung: "Die Pestizide mit denen man im Mai die Maikäfer vergiftete, die waren ja noch da und im Juni tötet das Gift dann die Hirschkäfer." Heute fragt er jüngere Menschen immer, wie viele Maikäfer sie in ihrem Leben bereits gesehen haben und zieht aus den Antworten seine Schlüsse. "Auf die Idee, dass Insekten auf breiter Front so abnehmen würden, wären wir gar nicht gekommen", sagt er. Für ihn war es einfach eine weitere Herausforderung, beim Vogelbeobachten auch Insekten mit zu erfassen.