Queerfeindlichkeit und Leuchtlinie: Weil sie lieben, wie sie lieben

"Wir erleben alles: von super Unterstützung durch die Polizei bis hin zu Beschwerden über Racial Profiling und rassistischer Polizeigewalt", sagt Kramer von der Beratungsstelle. Das sei mit ein Grund, warum die Dunkelziffer im Bereich der queerfeindlichen Gewalt so hoch ist: Auf 80 bis 90 Prozent schätzt sie der Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter (VelsPol). Um in die Statistik aufgenommen zu werden, bedarf es einer Strafanzeige. VelsPol unterstützt Betroffene beim Gang zur Polizei und arbeitet daran, die eigenen Kolleg:innen für das Thema zu sensibilisieren. Laut Lesben- und Schwulenverband ist das bitter nötig: Nicht alle Betroffenen, die zur Polizei gehen, würden in die Statistik der queerfeindlichen Hasskriminalität aufgenommen. Die Ermittlungen seien oft unzureichend.

Kusshand für den Mittelfinger

Von schlechten Erfahrungen mit der Polizei berichtet auch Marie-Luisa Quolke. Die transgeschlechtliche Frau lebte 61 Jahre lang mit einem Geheimnis. "Es gab bloß zwei Möglichkeiten für mich: Freitod oder Outing", sagt die heute 64-Jährige. Im April 2021 habe sie sich für den Freitod entscheiden. Alles sei für den Suizid vorbereitet gewesen, erzählt sie, doch dann habe ihr Handy geklingelt: die Tochter. "Hallo Papa, du wirst Opa", verkündete diese die frohe Botschaft. Quolke erwiderte: "Nein, Oma." Ein Jahr später folgte die geschlechtsangleichende Operation.

Heute ist Quolke sehr aktiv auf Social Media, nimmt ihre Follower:innen mit durch ihren Tag oder gibt Schminktipps. Am 9. Dezember 2023 zeigt sie ihren Fans in einem Livestream, dass sie sich bei einer Veranstaltung in Birkenfeld befinde. Ihren Standort würde sie heute nicht mehr so blauäugig teilen. Als sie am späten Abend die Veranstaltung verlässt, lauern ihr zwei Männer auf, einer schubst sie von hinten, sie fällt auf die Knie, versucht wieder hochzukommen und wird mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken nochmals zu Boden gestoßen. Das Nächste, an das sie sich erinnern kann, ist, wie sie blutverschmiert und mit Zahnlücke aufgesammelt und medizinisch versorgt wird.