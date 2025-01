Tod von Ante P.: Milde Strafen für die Polizei

Nach einem Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz starb Ante P. mit Blut in der Lunge. Es folgten eine Anklage gegen zwei Polizisten, darauf ein Freispruch und ein mildes Urteil. Nach der Revision dürfte die Strafe sogar noch milder ausfallen.

Anfang 2024 wurde am Landgericht Mannheim der Tod von Ante P. am 2. Mai 2022 verhandelt. Angeklagt waren zwei Polizisten der Innenstadtwache Mannheim unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt mit Todesfolge. Dass überhaupt eine Anklage erfolgte, war außergewöhnlich, denn beim Verdacht auf unrechtmäßige Polizeigewalt kommt das in Deutschland nur bei zwei Prozent der Fälle vor.

Der Todestag von Ante P. am 2. Mai 2022 war in Mannheim frühlingshaft sonnig. Der Vorfall fand direkt zwei Meter neben einem vollbesetzten Straßencafé am Mannheimer Marktplatz statt. Die Polizei vernahm nach dem Einsatz etwa 70 Zeug:innen und sichtete 120 Videoaufnahmen. Der Tod von Ante P. war Stadtgespräch und führte zur Gründung der Initiative 2. Mai, die sich seitdem der Aufklärung der Tat und dem Gedenken an Ante P. widmet.