Porsche in Apulien: Der Kampf geht weiter

Wird ein Steineichenwald zur Porsche-Teststrecke? Die Region Apulien hat die Entscheidung erneut um ein halbes Jahr vertagt. Die Beschützer:innen des Waldes geben nicht auf. Robin Wood hat eine Petition an die EU-Kommission gestartet.

Drei Porsche-Sportwagen rasen fast senkrecht in den Himmel: Die 25 Meter hohe Lichtskulptur auf dem Porscheplatz in Stuttgart-Zuffenhausen zwischen der Porsche-Hauptverwaltung und dem Porsche-Museum steht für alles, was nicht nur bei Porsche falsch läuft: grenzenloses Wachstum, am besten im Raketentempo. Dafür will Porsche den letzten Steineichenwald Apuliens abholzen: den Bosco d'Arneo, mitten in einer kreisrunden Teststrecke.