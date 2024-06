Porsche-Teststrecke in Apulien: Steineichen gegen Sportwagen

Das Aktionsbündnis hat zuerst im März vor dem Porsche-Werk protestiert und so Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Robin Wood hat sich angeschlossen und den Protest Ende Mai auch nach Wolfsburg getragen. In einem offenen Brief an Apuliens Präsidenten Emiliano, den Präsidenten der Provinz Lecce Stefano Minerva und die betroffenen Bürgermeister, den 20 Umweltorganisationen aus ganz Europa unterzeichnet haben, fordern die Naturschützer:innen, die Rodung des Waldes dauerhaft zu unterbinden.

Bis ins 18. Jahrhundert waren Apulien und die angrenzende Region Basilikata von dichten Wäldern bedeckt. Die großen Flüsse zum Golf von Tarent führten in der Antike das ganze Jahr über gleichmäßig Wasser und waren bis weit ins Landesinnere schiffbar. Weil die Wurzeln der Bäume das Wasser im Boden hielten. Heute sind die Flussbetten breite Geröllhalden, in deren Mitte sich ein schmales Rinnsal windet. Nur bei Starkregen im Winter sind sie manchmal randvoll. Doch der fällt immer häufiger aus.

Es ist der gleiche Prozess, der auch in der Sahelzone zu beobachten ist. Weil das Land trocken ist, kann nichts verdunsten: Deshalb fallen die winterlichen Regenfälle in manchen Jahren aus. Dann sinkt aber auch der Pegel der Stauseen, die zur Bewässerung der Felder angelegt wurden. Eigentlich müsste massiv aufgeforstet werden, was aber bei der Wasserknappheit nicht einfach ist. Einen bestehenden, gesunden Wald abzuholzen, ist das Verkehrteste, was man in dieser Situation tun kann. Zumal im Salento nur noch ein Prozent des Landes von Wald bedeckt ist. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg sind es 37 Prozent.

Wie viel Wüste ist ein Sportwagen wert?

Nun haben die Custodi del Bosco durch Vermittlung des BUND und der Kritischen Aktionäre auf der Porsche-Hauptversammlung online ihre Argumente vortragen können. Und Daniela Rathe, Leiterin des Bereichs Politik, Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit bei Porsche, hat sie am folgenden Tag zu einem Gespräch empfangen. "Es war interessant", sagt D’Eramo. Aber er kann den Argumenten des Unternehmens nicht folgen.

Ein Problem sind die Zahlen. Porsche sagt, es würden nur 40 Hektar Steineichenwald verschwinden. Nach dem Umweltgutachten sind es 122 Hektar, die aber nicht vollständig gerodet werden sollen. Dennoch würde das bestehende Ökosystem zerteilt, Flächen versiegelt, der Hitzestress zu- und die Lebensräume von Pflanzen und Tieren abnehmen. Für vollkommen unrealistisch hält D’Eramo die Aussage, nach fünf Jahren wären die neu gesetzten Ausgleichsbäume nicht mehr auf Bewässerung und Pflege angewiesen.

Nun steht im Juli die Entscheidung des Regionalen Verwaltungsgerichts Apuliens an. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird jedoch die unterlegene Partei Einspruch erheben. Und im September läuft der sechsmonatige Aufschub aus. Es wird sich zeigen, ob die Argumente Italiens und der Region Apulien die EU-Kommission überzeugen.