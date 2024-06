Stuttgarter Schützenplatz: Schwammsteine und nasse Wände

Der Platz wurde im Zuge der Erneuerung und Verschönerung mit einem Beton-Sickerstein belegt, der Feuchtigkeit aufnimmt, die dann wieder in die Luft diffundiert und so das Mikroklima erfrischen soll. Oder sie versickert im Erdreich. Gute Idee, fanden alle, Bewohner:innen wie Verwaltung, schließlich nehmen die Hitzetage zu und auch Stuttgart soll mal Schwammstadt werden, also möglichst viel Regenwasser in den Böden speichern, statt es nur in die Kanalisation zu leiten.

Aber nun das: Anfang des Jahres fiel zum ersten Mal Nässe auf und zwar an den Mauern vor allem jener Häuser, die am unteren Ende des geneigten Platzes stehen. Besonders betroffen ist das Haus Kernerstraße 26, laut einem kleinen Schild am Klingelbrett ein Kulturdenkmal, erbaut 1895 von Architekt Richard Zettler, "erworben, restauriert und gepflegt seit 1975 aus privaten Mitteln der Wohnungseigentümergemeinschaft". An der Wand zum Platz hin zeichnet sich deutlich ab, wo sie feucht ist. "Und innen ist die Wand richtig nass", sagt Renate Wolf, sichtlich angefasst. Ihr gehört die Souterrainwohnung, die 72-Jährige hat sie vermietet, selbst wohnt die ehemalige Lehrerin seit 47 Jahren weiter oben. Ihre Vermutung: Das ist die Feuchtigkeit aus den Sickersteinen.

130 Jahre lang war's trocken

Im Februar dieses Jahres wandten Wolf und weitere Anwohner:innen sich an die Stadt. Genauer ans Tiefbauamt, schließlich haben sie ja gute Kontakte in die Verwaltung durch die lange und konstruktive Planungszusammenarbeit. Dachten sie jedenfalls bis dato. Doch eine Reaktion blieb zunächst aus. Monatelang. Auch auf eine Sachstandsnachfrage hin hörten die Anwohner:innen nichts. "Das ist doch unter der Würde einer Stadt", findet Becker. Erst auf nochmaliges Nachfragen sei dann die Information gekommen, das Tiefbauamt wolle einen Bausachverständigen einschalten, das brauche aber noch Zeit.

Auch gegenüber an der Kernstraße 43 ist ein Wasserrand zu sehen und am Haus Schützenstraße 16, gleich neben der gepflegten Tauschbibliothek, blättert im unteren Bereich Farbe. Könnte es tatsächlich sein, dass die Schwammsteine schuld an der Feuchtigkeit sind? "Auf keinen Fall", befindet der Vertriebsleiter der Firma Adolf Blatt aus Kirchheim am Neckar, die den Stuttgarter Sickerstein herstellt. "70 Prozent des Wassers verdunstet wieder, der Rest geht in den Boden – das ist ja der Sinn." Und wenn irgendwo Keller nass würden, seien die Eigentümer in der Pflicht, die zu isolieren.