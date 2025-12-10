BAMF will keinen syrischen Azubi: Integration bis zur Abschiebung

Wäre da nicht die verschärfte Asylpolitik der Bundesregierung.

Hussain Salan hatte gerade zweieinhalb Monate Ausbildung hinter sich, als nach viel Hin und Her mit Ämtern ein Brief eintraf: Ihm wurde untersagt zu arbeiten und seine Ausbildung fortzusetzen. Stattdessen: die Ankündigung seiner Abschiebung nach Österreich.

Das wirkt alles recht willkürlich

Die Frage, wie es Salan derzeit geht, erübrigt sich. Schlecht natürlich. Beim Gespräch im Refugio schaut er auf den Tisch, zuckt hilflos mit den Schultern. Kann er schlafen angesichts der Situation? "Geht schon." Er hat viel hinter sich. Sein Vater wurde 2013 von Anhängern des Assad-Regimes verschleppt und ist seitdem verschwunden, berichtet der AK Asyl Hechingen. Als auch Salan ins Visier des Regimes rückte, bekam die Mutter Angst um ihren ältesten Sohn und er floh. Über die Türkei nach Bulgarien, wo er einen Monat im Busmantsi-Gefängnis eingesperrt war. "Das war schlimm", sagt Salan. "Schlechte Menschen, Drogen." Mehr mag er nicht berichten. Danach ging es über Österreich nach Deutschland, wo er im Oktober 2022 eintraf und nach der Erstaufnahme 2023 in der Stadt am Fuße der Burg Hohenzollern landete. Salans Asylverfahren läuft nach der Dublin-Verordnung, er erhielt schließlich eine Fiktionsbescheinigung, die ihm eine Art vorläufiges Aufenthaltsrecht bescheinigt, und er konnte in die Ausbildung starten.

Im Refugio hat er von Anfang an mitgearbeitet. Weil er schon einigermaßen Deutsch konnte, half er beim Übersetzen und in der Küche. Denn: "In Syrien habe ich als Koch gearbeitet." Erst alles ehrenamtlich, dann wurde er angestellt und schließlich Küchenchef. Hussain Salan arbeitet gerne, Ordnung ist ihm wichtig. "Ich mag, dass hier alles mit System ist", sagt er und meint damit: erst Ausbildung, dann Beruf. Ein anderes System dagegen, die bürokratische Flüchtlingsjustiz, erscheint zunehmend unberechenbar – was für Menschen, die aus Unrechtsstaaten geflohen sind, doppelt bitter sein dürfte – hofften sie doch, in einen humanen Rechtsstaat zu kommen.

Schon eine kurze Internetrecherche zeigt: Aus Ausbildung wird immer wieder abgeschoben. Seien es der angehende Friseur Hassan in Flensburg, Jafaar, der im Landkreis Würzburg kurz vor seiner Ausbildung zum Konditoreifachverkäufer stand, Khalid in Hamburg, die syrischen Geschwister Rooua und Ibrahim, die in Norddeutschland Bäcker lernen sollten und nun in Griechenland hocken, Fabrice, der in Retzbach eine Maurerlehre machen wollte, oder Amira, die aus ihrem Kita-Job nach Litauen abgeschoben wurde. Alles Fälle, die es in die Regionalmedien schafften. Manche Protestinitiativen oder Petitionen von Sportvereinen, Freunden, Firmen hatten sogar Erfolg. Zum Beispiel durften der Mauerlehrling Fabrice und auch der Flensburger Friseur Hassan am Ende doch bleiben.

Viel Zuspruch aus der hiesigen CDU

Auch Salans Freunde und Unterstützer:innen aus dem Refugio setzen auf Öffentlichkeit und Druck. Mehr als 800 Menschen haben für den Verbleib des 25-Jährigen unterschrieben. Günther-Martin Pauli (CDU), Landrat des Zollernalbkreises, hat Salan in Hechingen schon erlebt und schreibt auf Kontext-Anfrage: "Dass jemand wie er, der sich um Integration bemüht, Deutsch gelernt hat, seinen Lebensunterhalt selbst bestreitet und ordentlich Steuern bezahlt, nun abgeschoben werden soll, ist für uns das falsche Signal. Unser Befremden angesichts dieses rein bürokratiegetriebenen Vorgehens haben wir die verantwortlichen Stellen beim Regierungspräsidium und im Ministerium deutlich wissen lassen."