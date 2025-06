Abschiebung eines Roma-Familienvaters nach Serbien: Formalismus gegen Kindeswohl

Indessen greift die Stadt Waiblingen zu interessanten Methoden, um ihren Standpunkt zu untermauern. So entsandte sie während der letzten Osterferien einen Außendienstmitarbeiter, der bei der Wohnung der Familie einen überfüllten Briefkasten feststellte und daraus folgerte, dass sie überhaupt nicht mehr bewohnbar sei (eine Darstellung, der die Mutter widerspricht). Und die Rechtsanwältin der Stadt behauptete vor Gericht, dass trotz der längeren Abwesenheit des Vaters keine signifikanten Verhaltensänderungen bei den Kindern festzustellen seien: "Natürlich waren sie traurig. Ein Kind ist auch traurig, wenn es nicht in den Europa-Park fahren darf."

Letztlich schloss sich das Verwaltungsgericht dieser Argumentation an und führte in der Urteilsbegründung aus, dass nicht von einem Abhängigkeitsverhältnis zwischen Kind und Vater auszugehen sei. Durch die Trennung gehe kein Risiko "für das innere Gleichgewicht der Kinder" aus. Die Mutter sei – mit Unterstützung ihrer Eltern – in der Lage, die Hauptbezugsperson zu sein und ihr Status als unfreiwillig alleinerziehend sei unbedenklich. "Meine Kinder dürfen erst mit mir leben, wenn sie eine psychische Belastung durch die Trennung nachweisen – wo gibt es denn so etwas?", empört sich Denis Cerimi nach der Bekanntmachung des Urteils im Telefonat mit Kontext.