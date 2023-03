Abschiebepraxis in BW: Schwanger ins Erdbebengebiet

Antworten könnte das Justizministerium geben, geführt von einer Frau und Mutter sowie Mitglied der Partei mit dem C im Namen. Marion Gentges fühlt sich, wie sie im Projekt "Abgeordnetenbibel" bekennt, einem "respektvollen Umgang miteinander auf Basis der christlichen Nächstenliebe" verpflichtet. Wären diese schönen Worte alltagstauglich, würde sie in ihrem Haus und in ihrer Partei dafür werben, die geradezu paranoide Angst davor zu überwinden, dass durch Mitmenschlichkeit im Einzelfall sogenannte Pullfaktoren ausgelöst werden und Deutschland also Migranten und Flüchtlinge anzieht. Außer der Entscheidung, die Schwangere aus humanitären Gründen wieder einreisen zu lassen, könnte sie gleich noch eine zweite treffen: Eine Frau aus Guinea, die mit ihrem Mann – er arbeitet im "Europapark" in Rust – im Kreis Emmendingen wohnte, aus der Abschiebehaft in Darmstadt holen.

Geht nicht, gibt’s jedenfalls nicht. Denn der Aufenthalt in Deutschland könnte so lange geduldet werden, bis Mariama K. den Alphabetisierungskurs Deutsch absolviert hat, für den sie sich schon angemeldet hatte. Dieser Sprachnachweis wiederum würde die Voraussetzung dafür schaffen, dass sie nach einer freiwilligen Ausreise, die sie auf sich nehmen würde, im Rahmen des Ehegatt:innennachzugs erneut in die Bundesrepublik kommen könnte.

Könnte. Doch das Justizministerium sieht die Welt ganz anders. Dass die abgeschobene schwangere Frau im Erdbebengebiet gelandet ist – damit hat es nicht tun. "Eine Abschiebung in das Erdbebengebiet erfolgt nicht", schreibt es. Über die Zielregion innerhalb des Zielstaats entscheide die betroffene Person selbst. Das Land habe da "gar keine Handhabe". Und die Leitlinien sind übrigens in Kraft. Ihr Geist allerdings darf nicht wirken, nicht einmal, wenn es um ungeborenes Leben geht, dessen Schutz die CDU in jeder 218-Debatte höher rankt als vieles andere.