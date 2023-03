Razzien bei "Radio Dreyeckland": Auf Geisterjagd

Die Vorgeschichte ist komplex und voller Kuriositäten. Wer als "Rädelsführer oder Hintermann" den organisatorischen Zusammenhang einer verbotenen Vereinigung aufrechterhält oder ihre weitere Betätigung unterstützt, macht sich strafbar. So regelt es Paragraph 85 im Strafgesetzbuch, und diesen führt die Staatsanwaltschaft Karlsruhe an, um die Hausdurchsuchungen zu begründen. Indem in einem RDL-Artikel ein Link auf das Archiv der seit 2017 verbotenen Plattform "linksunten.indymedia" gesetzt wurde, hätten sich die Verantwortlichen laut Staatsanwaltschaft zum "verlängerten Arm" der kriminellen Vereinigung und damit der Unterstützung schuldig gemacht.

Allerdings bleibt vage, wie genau hier eine "weitere Betätigung" unterstützt worden sein soll oder ein organisatorischer Zusammenhang aufrechterhalten wird: In dem verlinkten Archiv sind seit 2017 keine neuen Beiträge erschienen. Und laut dem Bundesinnenministerium lagen im Jahr 2023 "keine Erkenntnisse über eine Fortführung oder über eine Ersatzorganisation der verbotenen Vereinigung 'linksunten.indymedia' vor".

Generell haben die Ermittlungsarbeiten gegen die kriminelle Vereinigung etwas von einer Geisterjagd. Nach den Krawallen rund um den G-20-Gipfel 2017 in Hamburg ließ der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mit "linksunten.indymedia" das seiner Ansicht nach "wichtigste Medium des gewaltorientierten Linksextremismus" per Verfügung verbieten. Auf der Plattform fanden sich strafrechtlich relevante Beiträge, etwa Bastelanleitungen zum Bombenbau oder Bekennerschreiben nach militanten Aktionen. Verboten wurde "linksunten.indymedia" allerdings nicht als Medium, sondern als Personenzusammenhang. Ein Linksunten-Verein hatte zu diesem Zeitpunkt zwar formell nicht existiert, aber das Ministerium konstruierte ihn, um gegen ihn vorgehen zu können.

Unbekannte machen Unbekanntes

Doch auch sechs Jahre später ist unklar, wer hinter dem Personenzusammenhang stehen soll. Ein Ermittlungsverfahren gegen fünf mutmaßliche Betreiber:innen wurde im Juli 2022 eingestellt. Eine Razzia im linken Freiburger Kulturzentrum KTS, die 2017 Erkenntnisse über den für verantwortlich gehaltenen Personenkreis sichern sollte, wurde gerichtlich für rechtswidrig erklärt.

Wo also keinerlei Erkenntnisse über die Aktivitäten eines unbekannten Personenzusammenhangs vorliegen, soll das Setzen eines Links dessen weitere Betätigung unterstützen. Diese Argumentation hat RDL nicht überzeugen können, die Redaktion ist entschlossen, sich gegen die Maßnahmen zu wehren. Dort wertet man das Vorgehen nicht nur als unverhältnismäßig, sondern als skandalösen Eingriff in die Pressefreiheit. Ähnlich sieht das die Gesellschaft für Freiheitsrechte. In einer Stellungnahme schreibt diese: "Sehr vage und weitreichende Strafnormen wie die Unterstützung von verbotenen Organisationen sind so auszulegen, dass sie Grundrechte wie die Pressefreiheit wahren. Liegt die vermeintliche Unterstützungshandlung lediglich in der Verlinkung als Teil grundrechtlich geschützter Berichterstattung, rechtfertigt das keine Durchsuchung von Redaktionsräumen." Die GFF strebe daher an, ein "Präzedenzurteil zu erstreiten, in dem festgestellt wird, dass Journalist*innen sich nicht strafbar machen, wenn sie im Rahmen der Berichterstattung über Vereinsverbote auf Archivseiten verlinken".

Abgeordnete haben offene Fragen

Auch im Landtag von Baden-Württemberg scheint es Zweifel zu geben, ob das Vorgehen der Staatsanwaltschaft so in Ordnung war. Catherine Kern, medienpolitische Sprecherin der grünen Fraktion, kündigt an, dass sie den Fall genau verfolgen werde: "Unbestritten ist: Die Justiz ist eine unabhängige Säule unserer demokratischen Ordnung. Die bisher bekannten Informationen werfen aber viele Fragen auf." Insofern begrüße sie, dass die Rechtmäßigkeit nun gerichtlich überprüft werde.