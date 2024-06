Abschiebung eines Roma-Familienvaters nach Serbien: "Mein Fleisch und Blut"

Der Familienvater soll zurück nach Serbien, um sein Visum zu beantragen, denn "die zeitliche Trennung vom Vater" sei "nicht in einem Maß gravierend, das zu einer seelisch nicht verkraftbaren Beeinträchtigung in der Entwicklung" der kleinsten Tochter führen würde. In diesem Alter könne das Kind "den nur vorübergehenden Charakter einer Trennung" ohnehin nicht begreifen. Doch ob die "damit einhergehende Trennung des Antragstellers von seiner Familie dauerhafter Natur sein oder lediglich einen kurzen Zeitraum in Anspruch nehmen wird", kann das VGH nicht prognostizieren. Cerimis Anfrage bei der Visastelle zufolge ist es jedenfalls möglich, dass das mit der Anerkennung nicht so einfach klappen wird. Grund: Das Regierungspräsidium sieht Cerimi als "Gefahr für die öffentliche Ordnung und die innere Sicherheit" an. Aufgrund dreier Straftaten in den Jahren 2015, 2017 und 2018 bestehe laut Behörden eine Wiederholungsgefahr: Vorgeworfen werden Cerimi Betrug beim Online-Verkauf seines alten Autos, versuchte Nötigung, weil er eine Gemeindemitarbeiterin bedroht haben soll, um die Aufhebung einer Lohnpfändung gegen seinen Vater zu erreichen, und Verleumdung mit Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz – er soll ein Bild einer Mitarbeiterin der Stadt Backnang in eine Facebook-Gruppe eingestellt und sie bezichtigt haben, der AfD Backnang anzugehören.

Per Gerichtsentscheid zur alleinerziehenden Mutter

"Er kann jetzt einfach mal weg, für die Kinder ist das seelisch verkraftbar. Das sagt das Gericht einfach mal so", sagt eine Mitarbeiterin des Büros für Diskriminierungskritische Arbeit in Stuttgart (BfDA), bei der Cerimi seit vielen Jahren in Beratung ist. "Da fehlen mir die Worte. Das ist einfach unfassbar." Sie verweist auf die Rechte der Kinder auf Familienzusammenführung durch die UN-Kinderrechtskonvention und das Recht auf Ehe und Familie im Grundgesetz, "das sonst immer so prominent in den Raum gestellt wird, aber nicht für alle gleich gilt".

Für die Behörden stehe eines über allem: "Da Cerimi in seiner Jugend kriminell war, muss er weg." Es hätte verschiedenste Gelegenheiten gegeben, sich für Cerimi zu entscheiden, sagt die Beraterin vom BfDA. "Dass das nicht gemacht wurde, war eine aktive Entscheidung von Gerichten. Auch Behörden scheinen unserem Eindruck nach alles daran zu setzen, Menschen loszuwerden, die sie als sogenannte 'kriminelle Ausländer' einsortiert haben, unabhängig von persönlicher Lebenssituation und Diskriminierung." Das behördliche Vorgehen im Fall Cerimi sei immer wieder "total absurd" gewesen, deshalb habe sich die Beratungsstelle zum ersten Mal seit ihrem Bestehen in zwei Briefen direkt an das Gericht gewandt. Darin kritisiert sie offen vorgetragene Unwahrheiten seitens der Ausländerbehörde Backnang bereits im Gerichtsprozess zu Cerimis erster Abschiebung – er habe die Vaterschaft für seine Kinder nicht anerkannt, obwohl alle nötigen Unterlagen vorlagen –, ein damals verhängtes unverhältnismäßig langes Einreiseverbot von acht Jahren bis hin zur totalen Ignoranz gegenüber der Tatsache, dass Roma-Familien in Serbien strukturell diskriminiert werden. Außerdem erläutert das BfDA, dass sich niemand auch nur "im Entferntesten in die Psyche von Kindern hineinfühlen" könne, "die dauerhaft mit der Unsicherheit leben, ob ihr Vater kommen darf, bleiben darf, von der Polizei festgenommen wird".

Und auf die Situation der Mutter werde überhaupt nicht eingegangen, sagt die BfDA-Beraterin. "Sie wird per Gerichtsentscheid zur alleinerziehenden Mutter von fünf jungen Menschen gemacht." Das Gericht argumentiert, dass die Mutter die tägliche Sorge für die Kinder über einen Zeitraum von knapp fünf Jahren alleine wahrgenommen habe. Es deute nichts darauf hin, dass das bei einer möglichen Abschiebung Cerimis nun nicht mehr möglich wäre. Dass durch die Geburt der jüngsten Tochter im vergangenen Jahr ein weiteres zu versorgendes Kind dazugekommen ist, wird nicht thematisiert. Zwischen Schule, Kindergarten, Fußballtraining und Baby versorgen bleibt der Familie tagsüber kaum Zeit, sich Sorgen zu machen. "Wenn die Kinder nachts schlafen, kommt alles hoch", sagt Vrankaj, die fünffache Mutter.

Damals, nach dem morgendlichen Telefonat mit dem Papa in Serbien, musste sie ihrer Tochter erklären, warum er nicht bei ihnen sein kann. Als Cerimi die Kleine am anderen Ende der Leitung weinen hörte, hat er aufgelegt, erzählt er. "Was hätte ich ihr denn sagen sollen?" So etwas will er nicht noch einmal erleben.