VRS-Präsident Thomas Bopp: "Damit die Kuh fliegt"

Das war ein Nachbarschaftsverband von Kommunen ohne direkt vom Volk gewählte Regionalversammlung. Der VRS ist das erste direkt vom Volk gewählte Regionalparlament. Der Auslöser dafür war eine Krise. Man hat das heute vergessen, angesichts der viele Krisen seither. Doch die Wirtschaftskrise Anfang der 1990er-Jahre war dramatisch. Es gab enorme Einbrüche im Maschinenbau und im Automobilbau. Allein die Region Stuttgart hat innerhalb kurzer Zeit 200.000 Arbeitsplätze verloren. Die Landesregierung wollte den Wirtschaftsstandort stärken. So kam das Gesetz über die Errichtung des VRS zustande.

Welche Kompetenzen hat der Verband?

Zunächst die Regionalplanung wie in den anderen Regionalverbänden auch. Dazu die Regionalverkehrsplanung und die Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV, vor allem die S-Bahn. Und die regionale Wirtschaftsförderung, die war ja der Grund für die Entstehung des VRS. Und einige weitere Aufgaben wie die Zuständigkeit für die mineralischen Abfälle, also das Aushubmaterial. Wir sind gerade in einem Scoping-Verfahren mit einer erweiterten Bürgerbeteiligung für die Suche nach einem oder zwei geeigneten Standorten für Deponien, was in einer so dicht besiedelten Region nicht ganz einfach ist.

Eine Deponie will keiner haben, eine Fabrik schon eher, das bringt Gewerbesteuern. Kontext hat etwa über Cellcentric in Weilheim berichtet.

Der VRS hat sich hierfür stark eingesetzt und der Kommune in einem Gewährvertrag 21 Millionen Euro zugesagt für den Fall, dass das noch schiefgeht. Gewerbegebiete sind an sich Sache der Kommunen. Uns geht es um die regional bedeutenden Standorte für die Player, die wir für die Transformation benötigen. Da brauchen wir große Flächen. Und die finden Sie nicht in großen Städten, sondern in kleineren Orten. Aber für eine Kommune mit 10.000 Einwohnern ist das eine große Herausforderung. Deshalb sind wir hier erstmalig eingesprungen, damit die Kuh fliegt. Und falls es dann doch noch scheitert, was ich nicht hoffe, dann haben wir das, was wir eigentlich schon immer wollen: einen regional bedeutsamen Entwicklungsstandort.