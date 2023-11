IBA'27: "Es fehlt an Fantasie und Mut"

Sie sind eine von elf Projektleiter:innen bei der IBA. Was genau ist Ihr Job?

Wir machen unglaubliche Dinge (lacht). Wir begleiten die Projekte intensiv, stellen unbequeme Fragen, sind eine Beratungs- und Inspirationsstelle. Wir vernetzen die Leute miteinander. Wenn ein Projekt einen Brandschutzexperten braucht, dann greifen wir auf unser Netzwerk zurück und gucken: Wo sind die guten Leute? Denn der Erfolg jedes Projekts hängt davon ab, welche Personen daran sitzen. Wir müssen auch teilweise Paartherapie machen. Wenn es klemmt, dann übernimmt die Projektleitung die Moderation. Was ich gelernt habe auf diesem spannenden Weg: Je früher du die Leute an einem Tisch zusammenbringst, desto reibungsloser läuft die Projektentwicklung. Wir Projektleiter:innen sind also auch eine Art Soziolog:innen und Psycholog:innen.

An welchem Projekt hängt Ihr Herz?

Ich habe hier in Stuttgart promoviert über deutsche und spanische soziale Siedlungen der klassischen und Nachkriegsmoderne, unter anderem über die Weißenhofsiedlung. Die wird in unserem Ausstellungsjahr 100 Jahre alt und ist der Anlass für die Durchführung IBA'27 in Stuttgart. Deshalb hängt mein Herz besonders an der Weißenhofsiedlung. Die Brenzkirche spielt dabei eine wichtige Rolle. Mit dem großartigen Entwurf aus dem Wettbewerb, den wir im Sommer entschieden haben, geht es da jetzt auch voran. Die Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden war ein langer, nicht so einfacher Prozess, aber wir haben einen konstruktiven Weg gefunden.

Sie haben in Paris und Madrid studiert und gearbeitet. Sie kennen Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, die die Autos aus der Stadt geworfen hat und das Seine-Ufer den Menschen zurückgegeben hat. Sie kennen Barcelona, wo die Vize-Bürgermeisterin Janet Sanz ganze Stadtquartiere menschenfreundlich umgestaltet. Wo steht im internationalen Bereich die Landeshauptstadt auf der Skala von 1 bis 10?

Ich merke, dass es in den deutschen Städten, auch in Stuttgart, an vielen Stellen ein wenig an der Fantasie und am Mut zu großen Schritten fehlt, die es in unserer krisenhaften Zeit jetzt einfach braucht! Ich merke, dass der öffentliche Raum immer als letztes gedacht wird und Bauen und Stadtplanung leider oft getrennt betrachtet werden. In der deutschen Planung machen wir es uns oft viel zu kompliziert. Das ist in Paris oder in Barcelona anders. Paris macht die Dinge super, da würde ich neun von zehn Punkten vergeben, Stuttgart vielleicht fünf.

In Paris und in Barcelona sind an den entscheidenden Stellen Frauen. Die haben einen anderen Blick auf die Stadt. Brauchen wir eine feministische Stadtplanung, wie sie die kanadische Geographieprofessorin Leslie Kern fordert und in ihrem Buch "Feminist City" darlegt?

Janet Sanz in Barcelona macht das vorbildlich mit ihren Superilles, wo ganze Stadtteile vom Verkehr befreit, begrünt und mit öffentlichen Plätzen ausgestatten werden. Die Stadt bzw. den Stadtteil menschlicher machen, schauen, dass es Plätze gibt, wo man sich trifft. Und auch, dass man auch an so banale Dinge denkt wie Toiletten, die sauber, sicher und gut zu erreichen sind. Dass man mit Kinderwagen nicht Slalom fahren muss, weil die Autos alles zuparken. Ich würde das eine menschenfreundliche Stadtplanung nennen. Ja, wir brauchen diesen weiblichen, den feinfühligen, feministischen Blick.

Dazu müssen auch die Stimmen der Anwohner:innen gehört werden. Was wollen die von ihrem Viertel? In Barcelona wurde das gemacht.

Ja, das ist der Ansatz von Barcelona. Die führen tatsächlich diese Befragungen durch: Wie sieht die Mobilität aus? Was sind die Probleme mit dem Verkehr? Was wird gewünscht? Natürlich auch geprägt von einer Stadt der kurzen Wege, dass ich in 15 Minuten alle wichtige Infrastruktur erreichen kann, Kindergarten, Läden, Ärzte. Und dann kann man gemeinsam eine Lösung finden, vielleicht auch mal experimentieren. Es muss ja nicht die ganze Stadt umgebaut werden. Aber so nach und nach, mit kleinen Projekten kann man auch große Schritte machen. In Barcelona hat Janet Sanz als zweite Bürgermeisterin die feministische Stadtplanung umgesetzt.