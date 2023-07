Rotlichtarchitektur: Sex in the City

Auch das Rotlichtmilieu braucht Architektur

Sollen Architekt:innen sich jetzt also mehr Puffs und Schwulensaunen widmen? Das ist längst der Fall. Vier Teams waren am Innenausbau des Paradise beteiligt, des größten Bordells im Raum Stuttgart in Leinfelden-Echterdingen, wusste Kienzle. Lootsma verwies auf das renommierte Architekturbüro UN Studio, das das Mercedes-Benz-Museum entworfen hat. Weil in Amsterdam auch infolge des Drogentourismus' die Belästigung von Frauen stark zugenommen hat, plane das UN Studio nun einen Komplex am Stadtrand, in den der Rotlichtdistrikt ausgelagert werden soll.

Homo- und heterosexuelle bauliche Typologien, wie sie in dem Gespräch vorgestellt wurden, zeigen nicht nur äußerlich sehr unterschiedliche, gegensätzliche Merkmale. Schwulensaunas und Clubs sind Orte freiwilliger Begegnung, die sich selbst von der Umgebung abgrenzen, um sich gegen homophobe Angriffe von außen zu schützen. Bordelle dagegen bieten käuflichen Sex, mit allen damit verbundenen ökonomischen Zwängen, Abhängigkeiten und Geschlechterhierarchien. Sie werden stadträumlich von der Gesellschaft ausgegrenzt.

Warum das so ist, dazu konnte Renate Ruhne eine interessante Beobachtung beisteuern. Historisch, so analysierte sie, entstanden Rotlichtviertel parallel zur bürgerlichen Geschlechterordnung. Sie seien – darin wiederum mit den Clubs und Schwulensaunas verbunden – Orte des Anderen gegenüber der bürgerlichen Moral. Anders also als der Sex im elterlichen Schlafzimmer, der über die Maße des Ehebetts (zwei mal zwei Meter) in die Normung des Neufert Eingang gefunden hat. Auch wenn so getan wird, als werde da nur geschlafen.