Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 767
Gesellschaft

Recherche gegen Rechts – "Der Störtrupp"

Jung, digital, gewaltbereit

Recherche gegen Rechts – "Der Störtrupp": Jung, digital, gewaltbereit
|

Datum:

Trotz gesellschaftlichem Rechtsruck kämpfte die Neonazi-Szene in Baden-Württemberg lange mit Bedeutungsverlust und Nachwuchssorgen. Seit dem Sommer 2024 scheint sich die Situation zu ändern. Neue Gruppen wie "Der Störtrupp" fallen vor allem bei Protesten gegen den Christopher Street Day auf.

Die offen rechtsextremistische Gruppe DST ("Der Störtrupp") bei der Demo "Gemeinsam für Deutschland", März 2025, Stuttgart. Foto: Jens Volle
Die offen rechtsextremistische Gruppe DST ("Der Störtrupp") bei der Demo "Gemeinsam für Deutschland", März 2025, Stuttgart. Foto: Jens Volle

Es ist heiß an diesem Samstag Mitte Juni in Pforzheim. Rund 1.300 Menschen demonstrieren beim dritten Christopher-Street-Day (CSD) in der Stadt für Gleichberechtigung und gegen die Diskriminierung queerer Menschen. Pforzheim ist kein leichtes Pflaster für die LSBTIAQ-Community. Die Stadt gilt als AfD-Hochburg, christliche Fundamentalist:innen verteilen in der Fußgängerzone Flyer, die Homosexualität als Sünde brandmarken. Neu ist, dass es in diesem Jahr eine Gegendemonstration aus dem Neonazi-Spektrum gibt. Angemeldet von einer Gruppe namens "Der Störtrupp". 

Die Aktion reiht sich ein in eine Serie von Protesten gegen CSDs, die aus der rechtsradikalen Szene heraus organisiert wurden. Das Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) stellt fest, dass sich die Aktivität erhöht und zählt für das Jahr 2024 deutschlandweit 27 solcher Demonstrationen, davon zehn im Westen der Republik. Die Neonazi-Szene hat mit Homophobie und Queerfeindlichkeit ein Mobilisierungsthema gefunden, mit dem sie auch in Baden-Württemberg rechtsorientierte Jugendliche anspricht. 

"Der Störtrupp" (DST) gehört dabei zu den neuen Neonazi-Gruppierungen, die seit dem Sommer 2024 zahlreich aus dem Boden sprießen und sich zu großen Teilen aus jungen Neonazis – überwiegend männlich im Alter zwischen 14 und 24 Jahren – zusammensetzen (Kontext berichtete in Ausgabe 764 über die rechtsextreme "Nationalrevolutionäre Jugend", die ebenfalls seit Mitte 2024 im Südwesten aktiv ist). 

Davor kämpfte das Neonazi-Spektrum lange Zeit mit Nachwuchssorgen. Obwohl sich das gesellschaftliche Klima in den vergangenen Jahren deutlich nach rechts verschob, zog das seit den 1990er Jahren existierende Kameradschaftsmodell nicht mehr. Junge Rechtsradikale wandten sich eher Organisationen wie der Identitären Bewegung und der sogenannte Alternative für Deutschland mit ihrer Jugendorganisation Junge Alternative zu, die inzwischen in Generation Deutschland umbenannt worden ist. 

Versuche, neue Neonazi-Organisationen zu etablieren, erwiesen sich vor 2024 in der Regel als kurzlebig. So stellte der baden-württembergische Ableger der "Neuen Stärke Partei" bereits nach wenigen Monaten seine Aktivitäten ein, nachdem es 2022 zu Razzien gegen fünf Mitglieder im Alter zwischen 19 und 23 Jahren kam. Gegen sie wurde wegen des Verdachts auf Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat ermittelt. Instagram-Accounts wie "baden_verteidigen", der ab dem Sommer 2023 im Raum Freiburg nach rechten "Freiheitskämpfern" suchte, blieben meist ein weitgehend digitales Phänomen von kurzer Dauer.

Baseballschlägerjahre unter digitalen Vorzeichen

Die in Baden-Württemberg seit dem Sommer 2024 in der Öffentlichkeit aktiven Gruppen fallen nicht nur wegen ihres oft sehr jungen Alters auf, sondern auch mit ihren Outfits: Bomberjacke, Springerstiefel und kurz geschorene Haare finden in Teilen der Szene wieder Abnehmer und erinnern an Neonazi-Skins der 1990er. Eine Zeit, die wegen der massiven rechten Gewalt auf der Straße – zum Teil mit Todesfolge – auch als Baseballschläger-Jahre bezeichnet wird. Heute organisieren sich junge Neonazis über TikTok, Instagram, Telegram und über WhatsApp-Chats. Influencer:innen verbreiten auf diesen Plattformen in kurzen Videos einen Mix aus Modenschau, Nationalduselei und Kraftmeierei.

Zusammenschlüsse wie die "Zollernjugend aktiv" oder die "Pforzheim Revolte" konnten bis dahin schon auf eine kleine Vorgeschichte blicken, in der sie sich aus dem Umfeld der "Identitären Bewegung" heraus in Richtung Neonazismus entwickelten. Andere Gruppen wie "Unitas Germanica" oder "Der Störtrupp Süd" gründeten sich neu. 

Beim "Störtrupp" handelt es sich um eine Gruppe, die in mehreren Bundesländern aktiv ist. Nach Recherchen des antifaschistischen Magazins "Lotta" tauchte er erstmals 2024 mit homofeindlichen und rechtsradikalen Provokationen am Rande des Kölner CSDs auf. Wenige Wochen später traten DST-Unterstützer:innen in Baden-Württemberg in Erscheinung. Eine kleine Gruppe Schwarzgekleideter trug nicht nur zwei Reichskriegsflaggen bei sich, sondern auch Aufkleber auf der Kleidung mit der Aufschrift "DST" oder "Störtrupp Deutschland". Anlass war eine Demonstration der "Zollernjugend aktiv" in Zusammenarbeit mit den "Jungen Nationalisten" (JN), der Jugendorganisation der ältesten deutschen Neonazipartei "Die Heimat" (früher: NPD). Ihre Aktion richtete sich gegen den ersten CSD in Albstadt-Ebingen. Zwischen 80 und 120 Personen beteiligten sich an diesem Aufmarsch. Für Neonazi-Verhältnisse in Baden-Württemberg eine lange nicht erreichte Zahl.

"Der Störtrupp" soll nach Angaben der Bundesregierung aus dem Mai 2025 bundesweit über eine niedrige dreistellige Mitgliederzahl verfügen. Via Social Media organisiert und vernetzt sich DST in verschiedenen Sektionen, unter anderem gibt es Gruppen wie "DST girls" und Großregionen wie zum Beispiel "DST Süd". Ein schwarz-weißes Logo, bestehend aus den mit einem Lorbeerkranz umrankten Buchstaben DST, dient als Markenzeichen. "Du bist Patriotisch und bist auf der Suche nach Kameraden?" (Schreibweise im Original) warb man mit einem zunächst niedrigschwellig klingenden Gemeinschaftsangebot. 

Gepose, Kampfsport und Gewaltaufrufe

Was früh beim "Störtrupp" auffiel, ist die Gewaltbereitschaft. Eines der ersten Profilbilder des Südablegers auf Instagram zeigte neben dem Logo auch eine vermummte Person, die eine andere niederschlägt. Abseits des Netzes gehören Kampfsporttrainings fast schon zum Standardrepertoire extrem rechter Jugendorganisationen.

Bei Demonstrationen inszeniert sich "Der Störtrupp" immer wieder mit provokativem Gepose und mit Sprechchören. Als im Februar dieses Jahres die verschwörungsideologische Szene in Aschaffenburg für die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel mobilisierte, kontrollierte die Polizei 25 bis 30 aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen angereiste DST-Mitglieder und beschlagnahmte unter anderem bei Demonstrationen verbotene Quarzhandschuhe. Zwei Monate später schlossen die Aschaffenburger Veranstalter den "Störtrupp" gleich vor Beginn der Demonstration aus. DST habe sich geweigert, "optisch neutral und ohne Gruppenabzeichen" mitzulaufen, beklagte ein Organisator. Die "diplomatische Hand sei mit dem Vorschlaghammer zertrümmert" worden. Daraufhin führte DST eine eigene Demonstration "gegen die Antifa und die aktuelle politische Lage" durch. Mit einem Megafon wurden Sprechchöre wie "Arbeitsscheues Pack. Der Störtrupp schafft euch ab" angestimmt.

Dino C. im Störtrupp bei der Gegendemo zum CSD Pforzheim, Juni 2025.

Dino C. im Störtrupp bei der Gegendemo zum CSD Pforzheim, Juni 2025.

Bei einer Kundgebung der "Querdenken"-Szene im Stuttgarter Stadtgarten im März 2025 hatte DST dagegen leichtes Spiel. Offene Neonazi-Aufmärsche hatte es in Baden-Württembergs Landeshauptstadt seit Jahren nicht mehr gegeben. Nun beteiligten sich unter dem Motto "Gemeinsam für Deutschland" neben "Unitas Germanica" und "Pforzheim Revolte" auch mehr als 30 Personen mit einheitlichen schwarzen DST-Shirts, -Fischerhüten und -Gürteltaschen. Sie prägten neben zahlreichen anderen, sehr jungen Neonazis unübersehbar das Protestgeschehen mit. Mit Sprechchören wie "Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen" und Schlachtrufen gegen Antifaschist:innen knüpfte DST an gängige Parolen des extrem rechten Spektrums an. Mit lief auch Dino C. aus Pforzheim. Er war bereits 2014 bei der extrem rechten Hooligan-Gruppe "Berserker Pforzheim" aktiv und nahm an einer eskalierten Demonstration der "Hooligans gegen Salafismus" in Köln teil. 

Wie das Antifaschistische Dokumentations- und Informationszentrum Baden-Württemberg (ADIZ) berichtet, trafen sich DSTler nach der Demo in Stuttgart in einem Wald für ein Gruppenbild. Fotos, die abseits der offiziellen Kanäle kursierten, zeigen eine Gruppe in schwarzen Shirts, auf denen "Hunt Antifa Kill Antifa" (Jagt Antifa Tötet Antifa) steht. Ein Aufruf zum Mord. Die Landesregierung schätzt das Gefahrenpotenzial der jungen Neonazis "insgesamt als hoch" ein.

Wandern unterm Hakenkreuz

In Redebeiträgen auf DST-Demos werden mitunter Vernichtungsfantasien beschrieben. Bei der Protestaktion gegen den Pforzheimer CSD sprach auch Christian Klar aus Gera, der in der Partei "Die Heimat" aktiv ist. Antifa und Queers bezeichnete er nicht nur als "Schmutz" und "genetischen Menschenmüll", er äußerte auch, dass man Menschen in Hundekostüm einschläfern könne.

Dabei waren die Veranstaltenden darum bemüht, allzu offene Bezüge zum Nationalsozialismus zu verhindern. Organisator Dino C. appellierte an die rund 90 Teilnehmenden, "keine Handzeichen, keine verfassungsfeindlichen Äußerungen, Gestikulationen oder sonst irgendwas" zu zeigen. Der rechtsextreme Aktivist Daniel Kokott konkretisierte: "Lasst die Hände einfach unten, die Hände gehen nicht über Schulterhöhe hoch, bitte." Dennoch trug ein Fahnenhalter ein T-Shirt, das zur Solidarität mit der mehrfach verurteilten und mittlerweile verstorbenen Holocaustleugnerin und Nationalsozialistin Ursula Haverbeck aufrief. 

Zudem veröffentlichte der Süd-Ableger des "Störtrupps" ein Gruppenbild von einem Wandertag, der am 14. September 2024 stattgefunden haben soll. Darauf posieren 16 dunkel gekleidete und vermummte Männer vor einer Fahne, auf der ein Reichsadler und der Schriftzug "Division Deutschland" aufgedruckt sind. Eine Person hebt die Hand zum Hitlergruß, an der Decke eines Unterstandes hängt eine Hakenkreuzfahne. 

Inzwischen tritt "Der Störtrupp" nach außen hin vorsichtiger auf. Er ist, anders als in der Anfangsphase, keine reine Jugendorganisation mehr. So übernahmen ältere Aktivisten wie Dino C. und Alexander Kokott Führungsaufgaben und reisen quer durchs Land zu Demonstrationen. Mit ihrer langjährigen Szene-Erfahrung versuchen sie die Jungen zu disziplinieren und von strafrechtlich relevantem Auftreten in der Öffentlichkeit abzuhalten. Neben der Vernetzung mit inländischen Rechtsradikalen sucht DST auch auf internationaler Ebene Anschluss, etwa an die spanischen Faschist:innen von "Núcleo Nacional", mit denen sie am 1. Mai in Gera demonstrierten, oder an die rechten Rocker vom "Black Elite Brotherhood" aus Österreich, die an der DST-Demonstration in Pforzheim teilnahmen. 

Zugleich scheint "Der Störtrupp" ein gutes Jahr nach seiner Gründung in einer Krise zu stecken. Bereits beim Pforzheimer DST-Aufzug am 14. Juni fiel auf, dass seine Anhänger:innen nicht mehr einheitlich DST-Erkennungszeichen trugen, sondern teilweise T-Shirts der Bruderschaft "C-60" mit einem Reichsadler drauf. Wie "Lotta" im Oktober berichtete, sei mit Dino C. zudem das frühere öffentliche Gesicht des DST ausgeschlossen worden. Auch die Mobilisierungsfähigkeit des DST scheint nachgelassen zu haben. Am bundesweiten Sommerlager, welches im hessischen Wülmersen stattfand, beteiligte sich nur ein Dutzend Mitglieder. 

Was bleibt?

Wie es mit dem "Störtrupp" und den weiteren jungen Neonazigruppen weitergeht, ist offen. Was aber bleibt, ist der Beitrag zur Radikalisierung junger Menschen, der auch ohne organisierte Szenestrukturen in den Köpfen weiterwirkt. Wie das feministische Autor:innenkollektiv Fe.In schreibt, gehören Übergriffe im Umfeld von CSDs inzwischen zum Alltag. So haben die "Erlebnisse aus dem letzten Jahr und die massive Online-Präsenz von Hass und Hetze ein Klima der Angst und Vorsicht bei vielen Pride-Teilnehmenden geschaffen". 

Laut einem Sicherheitsbericht der Amadeu-Antonio-Stiftung, veröffentlicht in diesem Oktober, wurden von den bundesweit 245 CSDs im vergangenen Jahr mindestens 110 gestört. Dabei hat allerdings nicht nur die Zahl rechtsradikaler Gegendemos einen Höhepunkt erreicht. Auch die Zahl der CSDs selbst hat 2025 einen neuen Rekord erreicht. 

Fe.In hält fest, dass man sich in der LSBTIAQ-Community nicht unterkriegen lasse. CSDs werden politischer, entwickeln Schutzkonzepte weiter und werden mehr – auch auf dem Land. Das erinnert an ein Prinzip aus dem Judo, demnach die Kraft des Gegners in eigene Stärke umgewandelt werden soll.
 

Karikatur: Oliver Stenzel

Dank einer Vielzahl von Spenden konnte Kontext das Projekt "Recherche gegen Rechts" ins Leben rufen. Seit Ausgabe 762 und bis ins Frühjahr 2026 werden im Wochentakt Veröffentlichungen erfolgen, die rechtsextremen Strukturen nachgehen, mit einem Schwerpunkt auf Baden-Württemberg. Alle bisherigen Veröffentlichungen der Serie finden Sie hier

Die Kontext:Wochenzeitung bleibt spendenfinanziert und werbefrei. Damit wir unsere Arbeit dauerhaft fortsetzen können, sind wir auf finanzielle Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Möglichkeiten dazu gibt es hier.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

03.12.2025
Recherche gegen Rechts – AfD und Autokratien
Autoritäre für Deutschland

Die AfD sucht die Nähe zu autoritären Staaten und deren Lenkern. Zu Trump, Putin, Orbán. Auch mehrere Politiker:innen aus dem Südwesten reisen gerne nach Russland, Ungarn und in die USA. Um dort Kontakte zu festigen oder die "Leuchtfeuer der…

8 Kommentare
05.11.2025
Recherche gegen Rechts – AfD und Polizei
Die Untreuen

Kontext hat Beamt:innen aus dem Südwesten mit einer AfD-Mitgliedschaft recherchiert. Polizisten sind besonders stark vertreten. Das wirft die Frage auf: Können Menschen der freiheitlich demokratischen Grundordnung und gleichzeitig einer…

13 Kommentare
26.11.2025
Recherche gegen Rechts – AfD in der Lausitz
Schicksalsjahre

Keine Zusammenarbeit mit der AfD? In Teilen der Republik hat die rechtsextreme Partei so viele Sitze in Gremien, dass diese sich durch eine Komplettblockade selbst lahmlegen würden. Der Journalist Andreas Kirschke berichtet seit 23 Jahren aus den…
19.11.2025
Recherche gegen Rechts – die NR-Jugend
Du bist nichts

Mit der "Nationalrevolutionären Jugend" ist seit Mitte 2024 eine Neonazi-Organisation im Südwesten aktiv, die junge Menschen mit Gewaltvideos und NS-Rhetorik rekrutiert. Kontext hat recherchiert, wie die Organisation vorgeht.

1 Kommentar
12.11.2025
Recherche gegen Rechts – völkische Sippen
Von der Wiege bis zur Bahre

Seit Jahrzehnten schwören völkische Sippen Kinder und Jugendliche auf ein kämpferisches Leben ein: um das Blut einer deutschen "Volksgemeinschaft" reinzuhalten. Das Netzwerk agiert meist im Hintergrund – doch Recherchen legen enge Verbindungen zur…

2 Kommentare
06.08.2025
Völkische Geschlechterpolitik
Heute wie gestern

In ihren Positionen zu Geschlechter- und Familienpolitik knüpfen AfD und andere Rechtsextreme an alte völkische Ideen an: eine Ideologie, die sich in den 1890er-Jahren entwickelte und deren erfolgreichste Vertreterin die NSDAP wurde. Heute mögen sich…

1 Kommentar
11.06.2025
Rechte und Rechtsstaat

Der US-Präsident lebt seine Allmachtsfantasien aus, entsendet Nationalgarde und Marineeinheiten in die kalifornische Stadt Los Angeles. Die sollen sich um die Protestierenden kümmern, die Beamte der Migrationsbehörde ICE unter anderem mit Flaschen,…
11.06.2025
CSD im Taubertal
Neue Tradition

Erst zum zweiten Mal feiert die queere Szene im Kurort Bad Mergentheim den CSD. Im vergangenen Jahr kamen ungebetene Gäste: junge Rechte. Auch dieses Jahr mobilisieren Rechtsextreme gegen Pride-Veranstaltungen in Baden-Württemberg.
26.03.2025
"Gemeinsam für Deutschland"
Nazis? "Ich sehe hier keine"

Als Nazis sehen sie sich nicht, die am Samstag mit wehenden Deutschlandfähnchen durch Stuttgart marschiert sind. Angemeldet von der "Querdenken"-Szene, waren Kundgebung und Demo jedoch nach Rechtsaußen mehr als offen. Auch deswegen stellten…

11 Kommentare
26.02.2025
Junge Alternative
Die jungen Extremen

Die AfD-Jugend "Junge Alternative" (JA) löst sich nach zwölf Jahren auf. Auch in Baden-Württemberg. Mit der Nachfolge-Organisation könnte auf einen Schlag die größte extrem rechte Jugendorganisation der deutschen Nachkriegsgeschichte entstehen. Eine…

1 Kommentar
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 767 vom 10.12.2025

Untersuchungsausschuss Polizeiaffäre BW
Keine Konsequenzen

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat den Untersuchungsausschuss des Landtags endgültig überstanden.…

3 Kommentare
BAMF will keinen syrischen Azubi
Integration bis zur Abschiebung

Ausbildung läuft, Sprache sitzt ganz gut, Wohnung in Hechingen ist vorhanden: Hussain Salan könnte…

3 Kommentare
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 767 / Integration bis zur Abschiebung / MichaK / vor 9 Stunden 22 Minuten
@Kleinlich? Zitat:"auch wenn noch nicht feststeht, wer den Satz wann und gemünzt auf wen ausgesprochen hat" Tatsächlich? Es ist also nicht mal klar ob es ein Zitat ist! Sie bemühen also einen Strohmann um den Oberlehrer spielen zu...

Ausgabe 766 / Autoritäre für Deutschland / MichaK / vor 9 Stunden 30 Minuten
@Earl Offa Zitat:"Das liegt niveautechnisch nochmal weit unter dem, was so von Rechtspopulisten zu hören ist. " Ab und zu die Ohren reinigen soll ja ziemlich zivilisiert sein! Beatrix: Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland...

Ausgabe 767 / Keine Konsequenzen / Guido Schmucker / vor 10 Stunden 21 Minuten
Ministerpräsident Kretschmann hätte bereits nach der Anhörung seines Stellvertreters Strobel die Angelegenheit durch dessen Entlassung sowie die der Landespolizeipräsidentin beenden können. Offensichtlich weist das persönliche Wertegerüst unseres...

Ausgabe 765 / Wokewashing Otello / Ian / vor 1 Tag 18 Stunden
Durch die vielen inhaltlichen Wiederholungen und Ausschweifungen ist der Artikel sehr lang(atmig) geworden, die Sachlichkeit geht phasenweise völlig verloren. Dabei ist das Thema zu wichtig, um polemisch verrissen zu werden.

Ausgabe 766 / Kein Import von toten Flüssen / Ian / vor 1 Tag 19 Stunden
Ich bin auch drüber gestolpert - ja, bei +284% wäre es eine Vervierfachung.

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!