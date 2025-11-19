Recherche gegen Rechts – die NR-Jugend: Du bist nichts

Vor ein paar Jahren mag der Christopher Street Day (CSD) für viele eine spaßige Feierparade in Großstädten gewesen sein. Heute ist er mehr. Der CSD ist, gerade im Ländlichen, ein politisches Statement. Ein Statement, dass alle Menschen – auch Lesben und Schwule, Queere und Trans – eine Würde haben und gleichberechtigt sind. Mit dem Erstarken rechtsextremer Kräfte nimmt die Bedrohungslage für die Community zu.
So findet am Nachmittag des 14. Juni 2025 in Bad Mergentheim, einer Kurstadt mit 24.000 Einwohner:innen im Nordosten Baden-Württembergs, der "2. CSD im Taubertal" statt. "Wir haben den Wunsch, sexuelle Vielfalt auf dem Land sichtbar zu machen", erklärt die Anmelderin im Gespräch mit Kontext. Daher lautet das Motto der Veranstaltung: "Wir sind hier, wir sind queer!"
Etwa 300 Menschen sind auf den Deutschordenplatz gekommen, um den CSD mit bunten Fahnen und bunten Klamotten zu feiern. Ein großer Erfolg für die kleine Stadt. Allerdings ist die Freude getrübt. Schließlich hält die Neonazi-Partei Der Dritte Weg am Rande des Deutschordenplatzes eine Kundgebung ab.
"Deutscher Sozialismus"
Über ihren Namen schreibt die Partei, die 2013 in Heidelberg gegründet wurde, sie lehne Kapitalismus und Kommunismus ab und strebe einen "Deutschen Sozialismus" als dritten Weg an. Sie will eine "nationale Revolution" und eine "totale Erneuerung" des "völkischen Lebens". Klar ist: Aus ihrer Nähe zum Nationalsozialismus macht die Partei kaum ein Geheimnis.
Offen knüpft Der Dritte Weg an gestrige Weltmachtfantasien an. "Deutschland ist größer als die BRD", schreibt die Partei. Auf einem Flugblatt ist Großdeutschland mit Breslau und Preußen abgebildet. Der Dritte Weg behauptet, die "deutschen Ostgebiete" seien "völkerrechtswidrig besetzt", und fordert die "Wiederherstellung des Deutschen Reiches".
Rund 80 Mitglieder soll die Partei im Südwesten haben. Aktiv sind die Untergruppierungen "Stützpunkt Württemberg" und der "Stützpunkt Bodensee/Südbaden". Letzterer hat im August 2025 einen Vortrag mit Lilith E., einer "Berliner Kameradin", veranstaltet. Früher hatte E. die linksterroristische Rote Armee Fraktion (RAF) logistisch unterstützt. Heute unterstützt die Rentnerin eine militante Neonazi-Partei.
Aufmerksamkeit und Außenwirkung
An der Kundgebung gegen den CSD in Bad Mergentheim nehmen 23 Neonazis teil. 20 Männer und drei Frauen. Sie bauen einen Pavillon auf, bringen Aufsteller in Position, legen Flugblätter aus, nehmen Formation mit Bannern und Schildern an. Nick Mauser aus dem Landkreis Reutlingen und Thorsten Kokula aus Schweinfurt, die Köpfe der Partei im Süden Deutschlands, halten Reden. Dazwischen: Rechtsrock.
