Pressemonopol im Südwesten: Das Jahr des Einheitsbreis

Vor allem Letzteres war verwunderlich. Rühmte sich doch die Politik im Schulterschluss mit den Zeitungsverlegern ein Musterland der Medienvielfalt zu sein, stets im Dienste der Demokratie unterwegs. Was das Publikum jetzt hat, sind rund 30 Titel, unter denen dieselben Autor:innen, dieselben Themen, dieselben Layouts auftauchen, ausgenommen die Lokalteile, die sich noch der örtlichen Gegebenheiten widmen.

Ehrlicherweise verschwiegen die Ulmer Monopolisten nicht, dass sie in erster Linie des Gelderwerbs wegen die Zukäufe tätigten. Ohne Wachstum, sagten sie, gehe nichts mehr im Mediengeschäft, und dieses Wachstum ermögliche die dringend notwendigen Kostenreduktionen. Konkret heißt das: Redaktionen schließen, Personal entsorgen, Doppelstrukturen abbauen, Honorare eindampfen. Und wenn nicht alles täuscht, wird im kommenden Jahr das journalistische High-End-Produkt erscheinen – ein gemeinsamer Mantel für alle Konzernblätter. Gefertigt von der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" aus dem Hause NPG.

Damit lässt sich richtig Geld sparen. Erstens braucht es kaum Personal mehr in der überregionalen Politik, Wirtschaft, Kultur und im Sport, und zweitens sitzen dort überproportional viele ältere (und teure) Redakteur:innen. Nun kann man selbige nicht einfach rausschmeißen, da ist noch das Arbeitsrecht davor, aber man kann sie mit dem Ernst der Lage vertraut machen. In Stuttgart etwa gibt es sogenannte Ü60-Gespräche mit der Chefredaktion, die wissen will, wie sie sich ihre "Lebensplanung" für die weitere Zukunft vorstellen. Betroffen sind rund 80 Kolleg:innen aus den zugekauften Zeitungen. Viele von ihnen werden die nächsten sein, die fehlen. Mitsamt ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und Meinungen.