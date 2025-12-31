Pressemonopol im Südwesten: Das Jahr des Einheitsbreis

Ohne Zweifel gebührt Andreas Simmet das Verdienst, die Metapher des Jahres im Pressewesen des Südwestens geprägt zu haben: Die Zeitung ist eine Pferdekutsche. Mit diesem Bild erstaunte der Geschäftsführer der "Neuen Pressegesellschaft" (NPG) aus Ulm die Belegschaften jener Blätter, die er Mitte des Jahres gekauft hat. Die Kutsche erscheint ihm als treffendes Sinnbild für drei konkurrierende Gruppen, die sie bewegen. Die erste zieht vorne an der Deichsel, die zweite steht auf der Bremse und die dritte fährt auf gepolsterten Sitzen mit. Unschwer zu erraten, wen Simmet, der Mann auf dem Bock, nicht leiden kann.
Das Bildnis ist insoweit bedeutsam, als es vieles und viele betrifft. Zur Überraschung der gesamten Branche war es der NPG, hinter der die Verlegerfamilie Ebner steckt, gelungen, geräuschlos zum Monopolisten in Baden-Württemberg aufzusteigen. Zu ihrem hauseigenen Erzeugnis, der "Südwest Presse", waren jetzt noch die "Stuttgarter Zeitung", die "Stuttgarter Nachrichten", die "Eßlinger Zeitung", die Kreiszeitung "Böblinger Bote" sowie der "Schwarzwälder Bote" gekommen. Angestrebte Gesamtauflage: eine Million. Öffentliche Proteste: null.
Philippe Ressing18 hours ago