Erwachsenenbildung und Demokratie: BAMF blockiert Integration

Als Beispiel für bürokratische Hürden nennt VHS-Leiterin Köhler die Unterschriften der Teilnehmenden, die einzeln vom BAMF kontrolliert werden. Leistungen können vollständig gestrichen werden, wenn sich etwa nach einem Alphabetisierungskurs eine Unterschrift verändert oder mit einem ausradierbaren Kugelschreiber unterschrieben wird. Offensichtlich vertraut das BAMF den Kursträgern nicht – auch wenn es sich um öffentliche Einrichtungen handelt.

Die VHS Unteres Remstal wird von fünf Kommunen im Rems-Murr-Kreis getragen und verfügt über Räume in Waiblingen, Fellbach, Weinstadt, Kernen und Korb. Rund 20 Prozent der Kosten werden durch die Kommunen abgedeckt. Kleine Anteile kommen vom Land sowie über Förderungen von Sparkassen. Den Rest muss die Volkshochschule selbst erwirtschaften, etwa über Förderprojekte und Kursgebühren.

Wegen der Wirtschaftskrise und der daraus folgenden Finanznot der Kommunen, die sich schon durch Kürzungen bemerkbar macht, gibt es derzeit keine Hoffnung auf steigende kommunale Zuschüsse, sagt Köhler. Seit 20 Jahren sind diese schon nicht mehr erhöht worden, aber in dieser Zeit ging es der Volkshochschule dank der BAMF-Gelder besser.

Die Folge der finanziellen Unsicherheit ist, dass die Zahl der Beschäftigten schrittweise reduziert wird: Stellen von Mitarbeitenden, die in Rente gehen oder deren Verträge auslaufen, werden nicht nachbesetzt. Das betrifft sowohl Verwaltungsstellen als auch Bereichsleitungen. Manche Leitungsstellen werden mit Gymnasiallehrkräften besetzt, finanziert über das Kultusministerium für vier Jahre – wenn das Regierungspräsidium keine Engpässe bei Schulen feststellt und dies genehmigt.

Weniger Kurse, weniger Teilhabe und Begegnung

Dozent:innen werden im Remstal nicht angestellt, sondern als freie Lehrkräfte auf Stundenbasis bezahlt. Das ist in den meisten Volkshochschulen der Fall. Manche haben sich aber entschieden, fairer zu arbeiten, und haben Lehrkräften Arbeitsverträge angeboten. An der Volkshochschule Schwäbisch Gmünd zum Beispiel sind sechs Deutschlehrer:innen befristet angestellt. Dadurch ist die VHS nun durch die BAMF-Kürzungen besonders unter finanziellem Druck.