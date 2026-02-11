Erwachsenenbildung und Demokratie: BAMF blockiert Integration

Was die Zahl der Deutschkurse für Geflüchtete und Migrant:innen angeht, waren die Jahre 2023 bis 2024 Rekordjahre für die Volkshochschule (VHS) Unteres Remstal im Rems-Murr-Kreis. Etwa 7.000 Menschen aus mehr als 100 Ländern nahmen 2024 an Kursen teil, die durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert werden. Doch diese Hochphase ist seit dem letzten Jahr vorbei. Während Alphabetisierungs- und Integrationskurse – mit reduziertem Budget – in diesem Jahr weiterhin finanziert werden, gibt es für berufsbezogene Kurse kaum noch Förderung durch das BAMF.
Diese Entwicklung sieht Stephanie Köhler, Leiterin der VHS Unteres Remstal, mit Sorge. Denn für Geflüchtete und Eingewanderte ist ein Sprachniveau von B2 in vielen Fällen eine zwingende Voraussetzung für die Berufszulassung, etwa in Pflege- oder Erziehungsberufen. Doch durch die Mittelkürzungen des BAMF haben Menschen, die bereits Integrationskurse abgeschlossen haben, kaum noch Möglichkeiten, berufsbezogene B2-Kurse zu besuchen, die ihnen ermöglichen würden, eine Arbeit aufzunehmen. "Die Menschen bleiben länger in Transferleistungen, während ihnen nur ein kleiner Schritt zur Ausübung ihrer Tätigkeit fehlt", kritisiert Köhler. Zwar bestehe die Möglichkeit, solche Kurse selbst zu finanzieren, doch für viele Geflüchtete seien die Kosten von rund 1.300 Euro pro Kurs schlicht zu hoch.
Der Stellenabbau hat schon begonnen
Vom BAMF kommen die Kürzungen für die Integrationskurse schleichend. So wird der Stundensatz der geförderten Kurse ab dem 17. Teilnehmenden im Kurs reduziert. Auch wenn manche Volkshochschulen pädagogisch bis zu 25 Teilnehmende betreuen könnten, lohnt es sich für sie wirtschaftlich nicht mehr, große Kurse anzubieten. Diese Sparmaßnahme verschärft ein ohnehin schwieriges Verhältnis zwischen Kursträgern und BAMF.
