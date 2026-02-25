Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 778
Gesellschaft

Veranstaltung zur Landtagswahl Baden-Württemberg

Wahl-Talk live: Özdemir oder CDU?

Veranstaltung zur Landtagswahl Baden-Württemberg: Wahl-Talk live: Özdemir oder CDU?
|

Datum:

Viele wünschen sich Cem Özdemir (Grüne) als Ministerpräsidenten. Allerdings liegt die CDU als Partei weiter vor den Grünen – ihren Spitzenkandidaten Manuel Hagel kennt aber kein Mensch. Der taz-und-Kontext-Talk im Theaterhaus bringt Licht ins Dunkel.

Auf dem Podium: Günther Oettinger (links) und Danyal Bayaz im Streitgespräch. Fotos: Henrik Klatte, Florian Freundt, Montage: taz
Auf dem Podium: Günther Oettinger (links) und Danyal Bayaz im Streitgespräch. Fotos: Henrik Klatte, Florian Freundt, Montage: taz

Nach 15 Jahren mit dem Grünen Winfried Kretschmann an der Spitze wählt Baden-Württemberg am 8. März einen neuen Ministerpräsidenten. Ist Ampel-Minister Cem Özdemir der logische Nachfolger, oder zieht die CDU wieder in die Villa Reitzenstein ein?

Darüber diskutieren der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) und der Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) im Streitgespräch zur Landtagswahl von taz und Kontext:Wochenzeitung im Theaterhaus Stuttgart. Moderiert wird das Gespräch von Johanna Henkel-Waidhofer (Kontext) und Peter Unfried (taz). Als Experte wird Benno Stieber dabei sein, Landeskorrespondent der taz.

Oettinger berät den CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel, Bayaz ist Vertrauter von Özdemir. Der eine steht für eine CDU, die sich 57 Jahre als selbstverständliche "Baden-Württemberg-Partei" verstand, der andere will grüne Politik "für die ganze Gesellschaft" machen. 

Doch die goldenen Jahre für Baden-Württemberg könnten vorbei sein, die AfD wächst auch hier und Gewinne und Arbeitsplätze der Weltmarktführer schrumpfen. Beide Landesverbände sind zentral für die Zukunft der Bundesparteien: Die CDU-Baden-Württemberg war bis 2011 ein wichtiger Machtfaktor der Bundes-CDU, für die Grünen stellt sich die Frage, was ihnen bleibt, wenn Baden-Württemberg verloren ginge. Die Fragen liegen alle auf der Hand, die Antworten eher nicht.

…………………………………………………………………………..

Dienstag, 3. März um 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr.

Theaterhaus Stuttgart, Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart. Hier geht's zum Livestream.

Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter diesem Link.
…………………………………………………………………………..

Danyal Bayaz ist seit 2021 Finanzminister von Baden-Württemberg (Grüne), zuvor war er Bundestagsabgeordneter.

Günther Oettinger war von 2005 bis 2010 Ministerpräsident von Baden-Württemberg (CDU), im Anschluss bis 2019 EU-Kommissar (nacheinander für Energie, Digitalwirtschaft sowie Finanzplanung und Haushalt).

Johanna Henkel-Waidhofer (Kontext) ist Expertin für baden-württembergische Landespolitik.

Benno Stieber ist Baden-Württemberg-Korrespondent der taz.

Peter Unfried ist Chefreporter der taz.
 

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

25.02.2026
CDU-Parteitag in Stuttgart
Eunuchen im Endspurt

Der CDU-Bundesparteitag in Stuttgart ist ohne Knatsch über die Bühne gegangen. Um einen hohen Preis allerdings: statt klarer Kante viele verwässerte Positionen und Schweigegelübde in strittigen Fragen. Nur ein spezieller U-Turn war dann doch nicht zu…

2 Kommentare
18.02.2026
CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel
O heiliger Bimbam

Heimat schafft Identität. Sagt Manuel Hagel (CDU), der Winfried Kretschmann (Grüne) als Ministerpräsident in Baden-Württemberg beerben will. Deshalb erzählt er immer von Oberschwaben, von der Kraft des Glaubens, der Fasnet und seiner tüchtigen Frau.…

10 Kommentare
18.02.2026
Gökay Sofuoğlu
Ein Drittel ist nicht vertreten

In der Politik sind Menschen mit Migrationsgeschichte unterrepräsentiert, bemängelt Gökay Sofuoğlu. Das sollte sich ändern, sagt der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland mit Blick auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Mit Cem…

2 Kommentare
11.02.2026
Soziale Themen im Landtagswahlkampf
Alles andere als Luxus

In der Gesundheits- und Sozialwirtschaft in Baden-Württemberg sind 845.000 Menschen beschäftigt. Sehr viel mehr als in der Autoindustrie. Die Arbeitsplätze können nicht verlagert werden in Länder mit Dumpinglöhnen, sie gelten alle als systemrelevant…

2 Kommentare
11.02.2026
Heidi Reichinnek
Genossin Courage

Das hat Die Linke lange nicht erlebt: volle Hallen. Heidi Reichinnek, ihr neuer Star, macht's möglich. Die 37-jährige Chefin der Bundestagsfraktion steht für den Aufbruch einer Partei, die vor einem Jahr "komplett am Boden lag", wie sie selbst sagt.…

22 Kommentare
04.02.2026
SPD vor der Landtagswahl BW
Rot und ratlos

Die Südwest-SPD muss sich darauf einstellen, am 8. März das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte einzufahren. Die Kampagne zieht nicht. Ihr Spitzenkandidat Andreas Stoch hat sich früh von CDU und FDP vereinnahmen lassen – für eine Dreierkoalition…

6 Kommentare
04.02.2026
AfD-Programm zur Landtagswahl BW
"Remigration" steht nicht drin

Erst im Januar veröffentlichte die AfD ihr Programm für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, beschlossen wurde es schon im November. Es wirkt oft wenig durchdacht, ignoriert die fehlende Zuständigkeit des Landes und richtet sich gegen Minderheiten.
17.12.2025
Grüner Landesparteitag
Vor der Testamentseröffnung

Die Nummer eins der Landes-CDU Manuel Hagel will Winfried Kretschmanns beerben und tut so, als hätte die CDU nie mit den Grünen regiert. Die wiederum nutzen ihren Landesparteitag, um grüne Regierungserfolge zu betonen und sich in Wahlkampfstimmung zu…

5 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 778 vom 25.02.2026

Veranstaltung zum Rechercheprojekt gegen Rechts
Druckfrisch ins Café Merlin

Vergangene Woche ist die Kontext-Broschüre zu rechtsextremen Umtrieben in Baden-Württemberg…
Dokumentarfilm "Girls don't cry"
Eine Stimme für mutige Mädchen weltweit

In ihrem siebten Jahr sind die Frauenfilmtage Tübingen zur Institution gereift. Am heutigen Mittwoch…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

2 Kommentare verfügbar

  • Gerald Wissler
    vor 1 Tag
    Antworten
    "Nach 15 Jahren mit dem Grünen Winfried Kretschmann an der Spitze wählt Baden-Württemberg am 8. März einen neuen Ministerpräsidenten. "

    Das stimmt natürlich nicht.
    Am 8. März wird der Landtag gewählt.
    Der Landtag wählt dann gem. Artikel 46 Absatz 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg…
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 778 / Bibeltreue im Schwabenland / Neu Merker / vor 1 Tag 45 Minuten
Schade, da wurde wieder eine große Chance vertan. Warum werden solche Artikel nicht mindestens von fachlich versierten Journalisten gegengelesen, statt immer nur die „freikirchliche Fundi“ - Keule rauszuholen und den Popanz einer großen Verschwörung...

Ausgabe 778 / Wahl-Talk live: Özdemir oder CDU? / Gerald Wissler / vor 1 Tag 1 Stunde
"Nach 15 Jahren mit dem Grünen Winfried Kretschmann an der Spitze wählt Baden-Württemberg am 8. März einen neuen Ministerpräsidenten. " Das stimmt natürlich nicht. Am 8. März wird der Landtag gewählt. Der Landtag wählt dann gem....

Ausgabe 777 / Homeschooling statt Schulpflicht / Erhard Korn / vor 1 Tag 3 Stunden
Ausdrücke wie "white trash" halte ich nicht nur für unakzeptabel, sondern für sehr gefährlich.

Ausgabe 777 / Homeschooling statt Schulpflicht / Erhard Korn / vor 1 Tag 3 Stunden
Sachlich haben Sie recht, in der schulischen Umgangssprache liegt halt die 5 unter der 1.

Ausgabe 778 / Eunuchen im Endspurt / Dr. Klaus Kunkel / vor 1 Tag 14 Stunden
Bei all dem Lamento über die handelsüblichen, euphemistischen rhetorischen Nebelkerzen sollte auch darauf hingewiesen werden, dass sich die CDU auf diesem Parteitag als von Rassismus angetriebene Partei positioniert hat. Dort wurde beschlossen, dass...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!