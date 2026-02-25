Veranstaltung zur Landtagswahl Baden-Württemberg: Wahl-Talk live: Özdemir oder CDU?

Viele wünschen sich Cem Özdemir (Grüne) als Ministerpräsidenten. Allerdings liegt die CDU als Partei weiter vor den Grünen – ihren Spitzenkandidaten Manuel Hagel kennt aber kein Mensch. Der taz-und-Kontext-Talk im Theaterhaus bringt Licht ins Dunkel.

Nach 15 Jahren mit dem Grünen Winfried Kretschmann an der Spitze wählt Baden-Württemberg am 8. März einen neuen Ministerpräsidenten. Ist Ampel-Minister Cem Özdemir der logische Nachfolger, oder zieht die CDU wieder in die Villa Reitzenstein ein?

Darüber diskutieren der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) und der Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) im Streitgespräch zur Landtagswahl von taz und Kontext:Wochenzeitung im Theaterhaus Stuttgart. Moderiert wird das Gespräch von Johanna Henkel-Waidhofer (Kontext) und Peter Unfried (taz). Als Experte wird Benno Stieber dabei sein, Landeskorrespondent der taz.

Oettinger berät den CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel, Bayaz ist Vertrauter von Özdemir. Der eine steht für eine CDU, die sich 57 Jahre als selbstverständliche "Baden-Württemberg-Partei" verstand, der andere will grüne Politik "für die ganze Gesellschaft" machen.

Doch die goldenen Jahre für Baden-Württemberg könnten vorbei sein, die AfD wächst auch hier und Gewinne und Arbeitsplätze der Weltmarktführer schrumpfen. Beide Landesverbände sind zentral für die Zukunft der Bundesparteien: Die CDU-Baden-Württemberg war bis 2011 ein wichtiger Machtfaktor der Bundes-CDU, für die Grünen stellt sich die Frage, was ihnen bleibt, wenn Baden-Württemberg verloren ginge. Die Fragen liegen alle auf der Hand, die Antworten eher nicht.

Dienstag, 3. März um 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr.

Theaterhaus Stuttgart, Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart. Hier geht's zum Livestream.

Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter diesem Link.

Danyal Bayaz ist seit 2021 Finanzminister von Baden-Württemberg (Grüne), zuvor war er Bundestagsabgeordneter.

Günther Oettinger war von 2005 bis 2010 Ministerpräsident von Baden-Württemberg (CDU), im Anschluss bis 2019 EU-Kommissar (nacheinander für Energie, Digitalwirtschaft sowie Finanzplanung und Haushalt).

Johanna Henkel-Waidhofer (Kontext) ist Expertin für baden-württembergische Landespolitik.

Benno Stieber ist Baden-Württemberg-Korrespondent der taz.

Peter Unfried ist Chefreporter der taz.

