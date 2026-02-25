Dokumentarfilm "Girls don't cry": Eine Stimme für mutige Mädchen weltweit

"Es war schon immer mein Wunsch, einem Kind eine Stimme zu geben, das abgeschoben wurde", sagt Klausmann zu dieser Episode. "Zu zeigen, was das bedeutet, welche Erfahrung das speziell für ein Kind ist. Nina hätte einen ganz anderen Weg gehen können, hätte sie in Stuttgart bleiben können."

Die Geschichte von Sheelan wiederum, dem jesidischen Mädchen, das nun in Tübingen lebt, initiierte Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper. "Sie interessierte sich dafür, wie es heute den Töchtern der Frauen geht, die 2015 von der Landesregierung nach Baden-Württemberg geholt wurden", erzählt Klausmann. Ohne Schopper wäre sie nicht auf die Geschichte eines jesidischen Mädchens gekommen.

Unterstützung von Co-Regisseurin Lina Lužytė

Für ihr weltumspannendes Projekt holte sich Sigrid Klausmann ihre erfahrene Kollegin Lina Lužytė mit ins Boot. Durch diese Aufgabenteilung war es möglich, den Film in einer überschaubaren Zeit fertigzustellen. Sigrid Klausmann drehte als leitende Regisseurin in Tübingen, Großbritannien und Serbien, Lina Lužytė als Co-Regisseurin für die Produktion in Chile, Tansania, Südkorea. Einfach gestaltete sich das in keinem Fall, Hilfe von professionellen Rechercheur:innen, Hilfsorganisationen, Sozialarbeiter:innen musste bei allen Episoden in Anspruch genommen werden. Dennoch entstand ein Film, der große Nähe zu den Lebenswelten der sechs jungen Frauen entstehen lässt.

"Ich stamme selber aus einer großen Familie", sagt Sigrid Klausmann. "Wir waren fünf Geschwister, wir hatten wenig Geld. Ich brauche heute keine wohlhabende Umgebung, um mich wohlzufühlen, und ich habe keine Berührungsängste." Auf die Menschen, mit denen sie zu tun habe, gehe sie stets mit offenen Augen und Herzen zu, erzählt die Regisseurin. "Das war in England so bei einer siebenköpfigen Familie mit zwei Kampfhunden und auch in Serbien, in der Roma-Siedlung. Wir waren so willkommen in diesem Häuschen. Ich hatte mit allen Familien, mit denen wir gearbeitet haben, selbst Kontakt."