Recherche gegen Rechts – Lokaljournalismus: "Wir verstehen uns als Chronisten"

Gibt es auch Vernetzungen zwischen der AfD und anderen rechten Gruppen?

Roth: Die AfD ist überall in Deutschland eng mit der Identitären Bewegung vernetzt, auch bei uns. Es gibt weiterhin eigene Parteien wie den "Dritten Weg" oder "Die Heimat", früher NPD, die haben hier auch ihre Jugendorganisationen. Und es kommen gerade eine Reihe von moderneren, noch jüngeren rechtsextremen Organisationen hoch, die mit Parteien wenig am Hut haben. Die haben sicher auch ihre Sympathien für die AfD, aber dass die AfD dort im klassischen Sinne vernetzt ist, sehe ich nicht. Sie ist teils eher das Sprachrohr für diese Gruppierungen, indem sie rechtsextreme Politik normalisiert. Aber was auffallend ist: Die AfD bekommt in unserer Region zwar Zustimmung, aber es entsteht keine große politische Beteiligung in der Breite.

Schwarz: Überhaupt nicht! Es gibt 31 Gemeinden im Rems-Murr-Kreis, und nur in zwei davon gab es Gemeinderatskandidaten von der AfD bei den letzten Kommunalwahlen 2024. Es ist nicht so, dass da Graswurzelpolitik betrieben würde und die überall präsent wären. Das ist sicher in anderen Bundesländern anders, vor allem im Osten.

Trotzdem wird die AfD in diesen Kommunen von vielen gewählt.

Schwarz: Die AfD hat Stärken. Sie ist stark darin, einfache Botschaften zu formulieren, sie ist stark darin, die auf Social Media auszuspielen. Aber man kann es, glaube ich, nicht nur mit der Stärke der AfD erklären, sondern eine Rolle spielt auch eine Schwäche des Politikbetriebs, der bestimmte Probleme nicht geregelt kriegt. Nicht unbedingt, weil die Politiker zu blöd sind, sondern weil vieles wirklich schwierig ist. Es ist objektiv nicht einfach, das Rentensystem zu reformieren. Und es ist klar, dass dann extreme Positionen Zulauf kriegen. Für mich ist das kein Wunder, und ich bin auch ein bisschen erschöpft, die Leute darauf hinzuweisen, dass die AfD rechtsextrem ist. Die Leute wissen es, und es ist ihnen egal.

Roth: Das ist der Spagat, den wir als Journalisten die ganze Zeit über versuchen: zu verstehen, warum das so ist, und nicht einfach zu sagen, alle, die die AfD wählen, sind rechtsextrem. Und gleichzeitig aber klarzustellen: Nur weil immer mehr Menschen der Meinung sind, dass nur zu Deutschland gehört, wer, sagen wir mal, einen deutschen Opa hat, nur weil so eine Ansicht mittlerweile populärer geworden ist, ist das keine weniger völkische Ansicht. Aber unsere Arbeit ist natürlich nicht leichter geworden dadurch, dass so ein Denken mehrheitsfähiger wird. Viele Leute gehen deswegen aggressiver gegen unsere Berichterstattung vor, bedrohen uns.

Wie spüren Sie das in Ihrer täglichen Arbeit?

Roth: Also ich merke das extrem. Ich versuche auf allen möglichen Plattformen die Inhalte meiner Artikel zu verbreiten, auf Instagram und allen möglichen Twitter-Alternativen. Und es gibt immer mehr Leute, die unter offensichtlich rechtsextremen Aussagen Sachen kommentieren wie: Das denken doch eh die meisten, das soll jetzt rechtsextrem sein? Und es ist auch so, dass mittlerweile automatisch mindestens Beleidigungen kommen, wenn ich über die AfD schreibe. Bis hin zu Drohungen. Gestern habe ich zum Beispiel eine Nachricht bekommen: "Deine Zeit ist abgelaufen, du wirst deine Quittung noch bekommen." Das ist leider Alltag geworden. Auch auf AfD-Veranstaltungen weiß ich mittlerweile genau, was passiert, wenn ich da hingehe. Da hat sich schon die Hemmschwelle extrem nach unten verlagert.

Wie kann das aussehen?

Roth: Vor Kurzem war ich in Schorndorf bei einer Veranstaltung der AfD mit Markus Frohnmaier. Dort kam eine Frau auf mich zu und meinte: "Ah, da ist er. Ich wollte mal wissen, wie er aussieht, dieser erbärmliche rote Klappstuhl." Dann wurde ich von den AfD-Leuten auf der Bühne erwähnt, so nach dem Motto: Der ist hier im Saal, der darf jetzt nur noch übers Wetter schreiben beim ZVW, weil seine Berichte so schlecht sind. Und ihr könnt ihm ja mal die Meinung sagen. So etwas ist mittlerweile eine "normale" Erfahrung.

Schwarz: Solche Sachen kriegt vor allem Alex ab, bei ihm war es oft wirklich heftig. Da gab es diese Sache mit Heinrich Fiechtner …

... dem Ex-AfD-Landtagsabgeordneten aus Stuttgart ...

Schwarz: ... der hat Alex immer wieder auf Telegram attackiert, und einmal ist es eskaliert. Wie hieß das Zitat mit der Kugel im Kopf?

Roth: In Fiechtners Kanal schrieb jemand: "Ohne Kugel im Kopf wird nichts passieren."