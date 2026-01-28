Recherche gegen Rechts – Deutsche Burschenschaft: Knotenpunkt und Kaderschmiede

Seit Gründung der DB war ihre Geschichte geprägt von Flügelkämpfen. Der Sozialwissenschaftler Dietrich Heither beschreibt, wie die liberalen Bünde in der Nachkriegszeit immer stärker in die Defensive gerieten. Trotz der allgemeinen Tendenz zum Nationalkonservatismus gab es im Dachverband durchaus Pluralismus. Zur Zäsur entwickelten sich interne Streitigkeiten, die 2011 eskalierten. Im Zentrum stand die Frage, wie der "volkstumsbezogene Vaterlandsbegriff" auszulegen sei. Für die Alte Breslauer Burschenschaft der Raczeks zu Bonn war eine rote Linie überschritten, als die Hansea Mannheim einen "Chinesischstämmigen" in ihren Reihen aufnahm. In einem Antrag für den Burschentag 2011 schrieben die Raczeks in ihrer als "Ariernachweis" bekannt gewordenen Forderung: "Mangels deutscher Abstammung kann eine solche Person auch nicht der geschichtlichen Schicksalsgemeinschaft des deutschen Volkes angehören", zumal die "nichteuropäische Gesichts- und Körpermorphologie" auf die Zugehörigkeit zu einer "außereuropäischen populationsgenetischen Gruppierung" hinweise.

Infolge der Kontroverse kam es zur größten Austrittswelle in der DB-Geschichte. Exemplarisch erklärte etwa die Stuttgarter Burschenschaft Ghibellinia, in den vergangenen Jahren habe "die Mehrzahl der Mitglieder" bei der DB gezeigt, "dass ihrerseits weder ein Interesse an Reformen, noch an einer Abgrenzung zu offen rassistischen, verfassungsfeindlichen und nationalsozialistisch geprägten Handlungen und Positionen besteht". Von den ehedem 120 Burschenschaften in der DB sind heute nur noch 66 verblieben.

Auch in den Parlamenten vernetzt

2015 steht der 200. Geburtstag der Urburschenschaft Jena an. Zum Burschentag im Jubiläumsjahr konnte der rechtsextreme Verleger Götz Kubitschek als Stargast gewonnen werden, sein Redebeitrag ist nur teilweise eine Festrede. Was folge auf diese "Feier eines Durchgehaltenhabens über 200 Jahre", fragt er, lobte aber auch die "unzeitgemäße Mensur" als "Hiebe der Eigentlichkeit", da diese "vielleicht sogar blutige Initiation den jungen Mann noch einmal und rätselhaft unmodern begründet".

Die DB ist auch in der Politik vernetzt. Um den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bundestag Sebastian Münzenmaier hat sich ein regelrechtes Cluster herausgebildet. Er beschäftigte Alexander Jungbluth, Raczeks zu Bonn, bevor dieser 2024 ins europäische Parlament einzog. Für Münzenmaier arbeiteten auch die Raczeks J. K. und S. M. sowie P. O. (Rugia Greifswald), R. S. (Germania Hamburg), und John Hoewer (Germania Köln), der sich in der JA engagierte und bis April 2025 im Vorstand des rechtsextremen Vereins "EinProzent" war.

Neben Münzenmaier sitzen heute weitere DB-Burschenschafter für die AfD im Bundestag: Enrico Komning, Rugia Greifswald; Alexander Wolf, Danubia München; Alexis Giersch, Hamburger Germania und Dresdensia-Rugia zu Gießen; Torben Braga, Germania Marburg; Christian Zaum, Rheinfranken Marburg und Cimbria München; Christoph Birghan, Gothia Berlin; Steffen Kotré, Gothia Berlin; Christian Wirth, Germania Halle zu Mainz, bis 2023 auch in der Normannia Heidelberg, die im gleichen Jahr aus der DB ausgetreten ist. Daneben sitzen Abgeordnete in den Parlamenten von Bayern (Daniel Halemba, Prager Teutonia zu Würzburg; Markus Walbrunn, Stauffia München; Benjamin Nolte, Dabubia München), Rheinland-Pfalz (Joachim Paul, Raczeks Bonn; Damian Lohr, Konkneipant der Germania Halle zu Mainz), Nordrhein-Westfalen (Zacharias Schalley, Rhenania-Salingia zu Düsseldorf; Klaus Esser, Germania Köln), Brandenburg (Benjamin Filter, Gothia Berlin; Felix Teichner, Ghibellinia-Leipzig Hannover; Dominik Kaufner, Gothia Berlin) oder Mecklenburg-Vorpommern (Thore Stein, Raczeks Bonn; Martin Schmidt, Rugia Greifswald und Märker Berlin; Nikolaus Kramer, Gothia Berlin), sie arbeiten als Pressesprecher, Berater oder Fraktionsjustiziare, persönliche Mitarbeiter, sind Vorsitzende von Kreisverbänden oder Gemeinderatsfraktionen, bleiben als einfache Parteimitglieder unauffällig oder engagieren sich als Schatzmeister in einem AfD-Boxclub.

Der Redaktion sind über 200 Namen bekannt, bei denen belegt ist, dass sich Personen zugleich in der AfD und einer DB-Burschenschaft engagieren. Daneben liegen zahlreiche Verbindungen zu anderen Burschenschaften und Studentenverbindungen vor. Da die Mitgliedslisten nicht öffentlich sind, ist zudem von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Nachdem sich die vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestufte JA im März 2025 auflöste, gründete sich die neue AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) im November 2025 – auch hier sind Korporierte zahlreich vertreten. Wie die taz berichtet, stehe zum Beispiel der GD-Vorsitzende Jean-Pascal Hohm auf einer Mitgliedsliste der DB-Burschenschaft Salamandria Dresden.

Rechtsextreme Referenten zu Gast

Dennoch sieht das Bundesamt für Verfassungsschutz "keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür", dass die DB "Bestrebungen verfolgt, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind". Das geht aus Antworten der Bundesregierung auf Kleine Anfragen im Bundestag hervor, zuletzt 2020. "Vereinzelt" bestünden "Kontakte rechtsextremistischer Personen und Organisationen zu einzelnen Burschenschaften".

Ein paar Landesbehörden haben genauer hingeschaut, namentlich die Verfassungsschutzämter in Bayern, Hessen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Sie nennen in Berichten die Burschenschaften Danubia München, Prager Teutonia zu Würzburg, Frankonia Erlangen, Germania Halle zu Mainz, Germania Hamburg, Germania Marburg und die Normannia zu Jena – letztere ist als einzige kein Mitglied der DB.