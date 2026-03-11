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Ausgabe 780
Schaubühne

Landtagswahl BW

Dann kam alles anders

Landtagswahl BW: Dann kam alles anders
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Datum:

Im Vorfeld waren sich alle Umfragen einig: Die CDU gewinnt die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Linke und FDP schaffen den Einzug ins Parlament – doch so war es nicht. Impressionen von einem Wahlabend voller Überraschungen.

Euphorie nach der ersten Hochrechnung des Wahlabends: Nach einer Aufholjagd landen die Grünen knapp vor der CDU. Foto: Jens Volle
Euphorie nach der ersten Hochrechnung des Wahlabends: Nach einer Aufholjagd landen die Grünen knapp vor der CDU. Foto: Jens Volle
CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel (Bildmitte) hatte sich mehr erhofft. Foto: Julian Rettig
CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel (Bildmitte) hatte sich mehr erhofft. Foto: Julian Rettig
Mit Andreas Stoch an der Spitze landet die SPD bei 5,5 Prozent. Er gibt noch am Wahlabend seinen Rücktritt bekannt. Foto: Julian Rettig
Mit Andreas Stoch an der Spitze landet die SPD bei 5,5 Prozent. Er gibt noch am Wahlabend seinen Rücktritt bekannt. Foto: Julian Rettig
Die FDP verpasst in ihrem Stammland erstmals den Einzug ins Parlament. Landeschef Hans-Ulrich Rülke tritt ebenfalls zurück. Foto: Julian Rettig
Die FDP verpasst in ihrem Stammland erstmals den Einzug ins Parlament. Landeschef Hans-Ulrich Rülke tritt ebenfalls zurück. Foto: Julian Rettig
Die Linke hatte vor der Wahl damit gerechnet, es in den Landtag zu schaffen – entsprechend groß ist die Enttäuschung. Vorne die Spitzenkandidatinnen Amelie Vollmer, Mersedeh Ghazaei und Kim Sophie Bohnen (v. l.). Foto: Joachim E. Röttgers
Die Linke hatte vor der Wahl damit gerechnet, es in den Landtag zu schaffen – entsprechend groß ist die Enttäuschung. Vorne die Spitzenkandidatinnen Amelie Vollmer, Mersedeh Ghazaei und Kim Sophie Bohnen (v. l.). Foto: Joachim E. Röttgers
Großes Medieninteresse an Markus Frohnmaier von der AfD. Er durfte am Wahlabend als erster Spitzenkandidat in der ARD reden. Foto: Jens Volle
Großes Medieninteresse an Markus Frohnmaier von der AfD. Er durfte am Wahlabend als erster Spitzenkandidat in der ARD reden. Foto: Jens Volle
Die CDU wollte mit modernem Konservativismus die Wahl gewinnen. Am Ende hat es nicht gereicht. Foto: Julian Rettig
Die CDU wollte mit modernem Konservativismus die Wahl gewinnen. Am Ende hat es nicht gereicht. Foto: Julian Rettig
Vielleicht haben die vegetarischen Maultauschen am CDU-Buffet ein paar Erzkonservative abgeschreckt. Foto: Julian Rettig
Vielleicht haben die vegetarischen Maultauschen am CDU-Buffet ein paar Erzkonservative abgeschreckt. Foto: Julian Rettig
Freude bei Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Parteilinken Ricarda Lang. Foto: Jens Volle
Freude bei Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Parteilinken Ricarda Lang. Foto: Jens Volle
Sie müssen jetzt irgendwie miteinander auskommen: Cem Özdemir und Manuel Hagel. Foto: Julian Rettig
Sie müssen jetzt irgendwie miteinander auskommen: Cem Özdemir und Manuel Hagel. Foto: Julian Rettig
Der Frust bei Amelie Vollmer (Die Linke), Andreas Stoch (SPD) und Hans-Ulrich Rülke (FDP) ist greifbar. Foto: Jens Volle
Der Frust bei Amelie Vollmer (Die Linke), Andreas Stoch (SPD) und Hans-Ulrich Rülke (FDP) ist greifbar. Foto: Jens Volle
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4 Kommentare verfügbar

  • Thomas Rothschild
    vor 3 Tagen
    Antworten
    Dass alles anders kam, werde ich erst glauben, wenn mir jemand zehn Dinge nennen kann, die Cem Özdemir mit Garantie anders machen wird, als es Hagel täte. Bis dahin fürchte ich die Fortsetzung der Politik eines grünen CDU-Ministerpräsidenten. Auch mir ist Özdemir sympathischer als Hagel, aber das…
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