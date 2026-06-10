Neue Verzögerungen bei Stuttgart 21: Lachplatte 21

Der baden-württembergische Ministerpräsident versuchte gar nicht erst, seinen Unmut zu verbergen. "Es kann einfach nicht sein, dass wir bei dem bestgeplanten Projekt, wie manche gesagt haben, mit solchen Sachen konfrontiert sind", sagte Cem Özdemir (Grüne) am vergangenen Dienstag bei der Regierungspressekonferenz. Laut Medienberichten vom Vortag soll das Projekt Stuttgart 21, also die Umwandlung des alten Kopfbahnhofs in einen unterirdischen Durchgangsbahnhof, noch einmal später, nämlich erst Ende 2031 in Betrieb gehen. Dabei ist es nur rund ein halbes Jahr her, dass die Bahn bekannt gab, ihren geplanten Eröffnungstermin Ende 2026 aufzugeben, eine konzerninterne Revision durchzuführen und Mitte 2026 einen neuen Eröffnungstermin ankündigen zu wollen. Vor drei Monaten wurden dann Informationen durchgestochen, dass eine Inbetriebnahme bis 2030 angepeilt werde.
Jetzt sickerten erneut Zahlen durch – mit erwartbaren Reaktionen. "Wir sind in einem Bereich, in dem das langsam zur Lachplatte wird", sagte Özdemir am Dienstag. "Ich will aber nicht, dass man über unser Land lacht. Ich will nicht, dass wir in einem Atemzug mit BER genannt werden." Dabei kann es Stuttgart 21 schon längst mit dem Berliner Skandalflughafen aufnehmen: Dessen Fertigstellung verzögerte sich um neun Jahre (Bei Baubeginn 2006 war 2011 geplant, es wurde 2020), und die Kosten stiegen seit Baubeginn um mehr als das Dreieinhalbfache (von zwei auf 7,3 Milliarden Euro). Bei Stuttgart 21 werden es nach den neuen Informationen mindestens zwölf Jahre Verzögerung sein (beim Baustart 2010 war eine Inbetriebnahme 2019 geplant), und Kostensteigerungen um mehr als den Faktor drei sind mittlerweile auch erreicht: An diesem Mittwoch meldete die “Stuttgarter Zeitung”, dass sich das Projekt erneut um bis zu drei Milliarden Euro verteuern werde – dann wären Gesamtkosten von rund 14,5 Milliarden Euro erreicht, bei Baustart waren rund 4,5 Milliarden veranschlagt. Hier kann Özdemir also nichts mehr abwenden.
Einen Seitenhieb konnte sich der Ministerpräsident nicht verkneifen: "Ich will auch nicht in alten Wunden rumstochern, das bringt nichts mehr, die Katz ist den Baum rauf, das Projekt ist beschlossen worden – gegen unseren Rat, gegen den Rat der Kritiker. Aber jetzt müssen die, die immer für das Projekt waren, auch dafür sorgen und sich dazu äußern und verhalten, wie das Projekt zum Erfolg geführt werden kann."
B. Lettavor 9 Stunden
Um bei den Kosten zu sparen, wurden die Tunnel mit zu kleinen Querschnitten für die Ausrüstung mit herkömmlicher Signaltechnik geplant.…