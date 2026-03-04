Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 779
Debatte

Stuttgart 21

Zeit für einen Reset

Stuttgart 21: Zeit für einen Reset
|

Datum:

Stuttgart 21 soll frühestens 2030 fertig werden. Auch wenn Bahnchefin Evelyn Palla erst zur Jahresmitte einen neuen Termin bekanntgeben wollte, sickerte er schon jetzt durch. Wie lange er Bestand haben wird, ist unklar. Aber klar sollte sein, jetzt einige grundsätzliche Fragen zum Projekt zu stellen. Eigentlich.

Nicht betreten gilt für Stuttgart 21 noch bis (mindestens) 2030. Foto: Joachim E. Röttgers
Nicht betreten gilt für Stuttgart 21 noch bis (mindestens) 2030. Foto: Joachim E. Röttgers

So langsam wird es schwierig, sich bei Texten über Stuttgart 21 nicht selbst zu plagiieren. Für einen Artikel über die neueste Terminverschiebung ließen sich, ohne dass dies groß auffiele, große Teile des letzten oder vorletzten Kontext-Artikels zu Terminverschiebungen einfügen. Machen wir aber nicht.

Nur kurz für jene, die ob der zuletzt in immer schnellerem Takt erfolgten Verschiebungen den Überblick verloren haben: Am vergangenen Donnerstag hat der Südwestrundfunk (SWR) mit Verweis auf Bahn-Insider gemeldet, dass sich die Fertigstellung des Projekts Stuttgart 21, also des über rund 60 neu gebaute Tunnelkilometer anzufahrenden neuen Tiefbahnhofs in der Landeshauptstadt, mindestens bis 2030 verzögern werde. Dass der bisher anvisierte Eröffnungstermin 2026 (der ohnehin nur ein Teileröffnungstermin gewesen wäre) nicht klappen würde, hatte die neue DB-Chefin Evelyn Palla schon im November 2025 verkündet, einen neuen Termin aber noch nicht genannt. Der sollte erst am Ende einer aufwendigen Prüfung durch die Konzernrevision stehen und spätestens Anfang Juli 2026 bekannt gegeben werden (Kontext berichtete). Die Bahn verwahrt sich bislang auch noch gegen eine offizielle Bestätigung, aber Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) verweist zu Recht darauf, dass bislang alle irgendwann durchgesickerten Termine später bestätigt wurden.

Was sind die Gründe? Der SWR nennt eine Reihe an Problemen, etwa "abgebautes Personal bei den beteiligten Firmen, deutlich längere Testläufe, fehlendes Abnahmepersonal sowie fehlerhaft und falsch verbaute technische Anlagen". Einer der Hauptgründe aber sei die Digitalisierung, konkret die Ausstattung des kompletten Bahnknotens mit dem Leit- und Sicherungssystem ETCS. Das ist in Deutschland zwar schon auf einigen Hochgeschwindigkeitsstrecken in Gebrauch, aber da geht es um einfache Strecken von A nach B, nicht um komplexe Knotenpunkte des Hauptbahnhofs einer Großstadt.

Erinnert sich jemand an Azers "121 Risiken"?

Doch eigentlich ist es gar nicht nötig, hier das erst 2018 dem Großprojekt noch aufgepfropfte Vorhaben "Digitaler Knoten Stuttgart" herauszugreifen – denn auch ohne es wäre es so komplex und nüchtern betrachtet an der Grenze zum Größenwahn, dass immer neue Probleme und Verzögerungen nicht erstaunen. Es sei hier nur an die sogenannte Azer-Liste von 2011 erinnert: 121 Risiken für Kosten, Pannen und Verzögerungen, die der damalige Bauleiter des Projekts Hany Azer erstellt hatte, und denen er eine Eintrittswahrscheinlichkeit von mindestens 49 Prozent bescheinigte. Martin Poguntke, Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21, kommentiert in einer Pressemitteilung die neueste Terminverschiebung denn auch wie folgt: “Stuttgart 21 war von vornherein eine Fehlkonstruktion, deren Widersprüche jetzt einer nach dem anderen aufploppen.”

Verkehrsminister Hermann weist Ausstiegsfantasien zurück. Foto: Jens Volle

Verkehrsminister Hermann weist Ausstiegsfantasien zurück. Foto: Jens Volle

Was nun? Die "Stuttgarter Zeitung" zitiert Landesverkehrsminister Hermann: Trotz der vielen Probleme und hohen Kosten des Projekts erteile er "möglichen Ausstiegsfantasien" eine klare Absage. Es gebe "keinen Weg zurück, sondern nur nach vorne", sagt Hermann, und das Land werde die Bahn weiterhin "konstruktiv begleiten" und alles tun, dass der neue Bahnhof fertiggestellt werden könne.

Dabei haben "Ausstiegsfantasien", wie Hermann es nennt, mittlerweile nicht einmal die S-21-Kritiker, zumindest nicht die im Aktionsbündnis (AB) gegen Stuttgart 21 organisierten. Sie fordern seit Jahren, die noch bestehende, oberirdische Bahn-Infrastruktur, den Kopfbahnhof und seine Zulaufgleise, zu erhalten, unabhängig davon, was dereinst aus dem unterirdischen Tiefbahnhof wird. Denn selbst wenn der irgendwann mal fertig werden wird und Züge durch ihn fahren, ist fraglich, ob er die von den Projektfans versprochene Kapazität je erreichen wird. Ganz abgesehen davon, dass er nicht erweiterbar sein wird, und damit verhindert, dass es mehr Schienenkapazitäten und so mehr Personenverkehr auf der Schiene geben wird.

Und ganz abgesehen davon muss man heute keiner und keinem Bahn-Reisenden mehr sagen, dass von der Bahn keine Wunder zu erwarten sind – weder im Bau noch im Betrieb. Auch wenn der Bahnhof irgendwann fertig sein sollte, auch wenn es zu keinen Unfällen in den vielen Tunneln kommt, auch dann ist nicht zu erwarten, dass er stets reibungslos funktioniert. Betriebsstörungen, Verspätungen und Zugausfälle werden weiterhin zum täglichen Modus der Bahn gehören.

So scheint es plausibel, dass die Probezeit des neuen Tiefbahnhofs enthüllen wird, dass oberirdisch doch noch etwas gebraucht wird. Dann liegen zwar zum Glück die meisten der alten Schienen noch, aber die Gäubahn ist dann schon abgebaut – so der Plan. Weswegen Reisende aus Richtung Zürich nicht nur vom Stuttgarter Hauptbahnhof abgekoppelt sein werden, sondern auch die S-Bahn kein vernünftiges Notfallkonzept mehr haben wird.

Bestehende Infrastruktur: sanieren, bitte

Und bis dahin wird die bestehende oberirdische Infrastruktur noch viel maroder sein als jetzt, hat bis dahin zu vielen weiteren Störungen, Verspätungen, Zugausfällen geführt. Denn wegen der Fata Morgana des ja bald als Ersatz fertigen Tiefbahnhofs ist die seit Jahrzehnten dem kontinuierlichen Verfall preisgegeben.

Deswegen wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, dass sich die S-21-Projektpartner – die Bahn, das Land, die Region Stuttgart und ganz besonders die von frei werdenden Bauflächen träumende Stadt – nun endlich von ein paar Positionen verabschieden.

Zum Ersten: dass man den noch bestehenden Kopfbahnhof weiter verfallen lassen kann. Er und der Gäubahnanschluss sollten "für einen dauerhaften stabilen Betrieb" saniert werden, fordert das Aktionsbündnis als Reaktion auf die erneute Verschiebung. Und es müssten alle Maßnahmen ergriffen werden, die Bahnreisende "vor weiteren Zumutungen wie Schienenersatzverkehren, Fernwanderwegen, endlosen Baustellen, schützen können". In der Pressemitteilung plädieren die Projektkritiker konkret für eine "minimalinvasive" Sanierung - vermutlich mit Anspielung auf die Generalsanierungen der DB, die mit temporären Vollsperrungen von Strecken und damit einhergehenden enormen Zumutungen für Reisende arbeiten. Fun fact: Auf bereits generalsanierten Strecken fahren teilweise die Züge langsamer als vorher – aber das ist eine andere Geschichte.

Diese Schienen werden noch lange benötigt. Foto: Joachim E. Röttgers

Diese Schienen werden noch lange benötigt. Foto: Joachim E. Röttgers

Zum Zweiten: Verabschieden sollten sich einige immer noch von Wolkenkuckucksheimen träumende Stuttgarter:innen auch von der Vorstellung, dass in absehbarer Zeit die Gleisflächen frei werden und auf ihnen neue Quartiere wie das Rosenstein gebaut werden können. Zumal selbst dann, wenn es mit einer Bahnhofseröffnung 2030 klappen sollte, noch eine jahrelange und vermutlich recht kostspielige Altlastenbeseitigung anstünde. Vor den 2040ern wäre also realistisch nicht mit viel zu rechnen - und wie dann Stuttgarts Demographie und Kassenlage aussieht, steht in den Sternen.

Bis hier klarere Verhältnisse herrschen, könnte die Stadt also getrost ihre Rosensteinträume auf Eis legen, die Ressourcen, die dort für Planung und Marketing verplant sind, woanders einsetzen. Zum Beispiel, um bereits erschlossene Bauflächen zu bebauen oder bestehende, leerstehende Gebäudekomplexe umzunutzen. Von beiden gibt es viele in Stuttgart. Trivial wären auch diese Projekte alle nicht, da muss man sich nichts vormachen.

Symptom von Lernresistenz: Pfaffensteigtunnel

Und dann ist da noch der Pfaffensteigtunnel. Er würde – wenn fertiggestellt – einmal der längste Eisenbahntunnel Deutschlands sein, sündhaft teuer, und nur dazu da, die Gäubahn an den Tiefbahnhof anzuschließen, die momentan noch über eine funktionierende (wenn auch sanierungsbedürftige) Strecke in den Kopfbahnhof führt.

Wohl niemand mit etwas Verstand geht davon aus, dass der Tunnel wie geplant 2032 fertig sein wird, glaubt auch nicht, dass die Kosten bei den aktuell veranschlagten rund zwei Milliarden bleiben. Während wir uns hier aber noch im Reich der Spekulationen bewegen, ist schon jetzt klar, dass der für ihn verwendete Beton für eine gewaltige Menge an CO2-Emissionen sorgen wird. Wohlgemerkt für eine Anbindung, die bereits besteht, und für eine imaginäre Zeitersparnis, die auf der Gäubahn an anderen Stellen für deutlich weniger Geld erreichbar wäre.

Bahnchefin Palla hat einen schweren Job. Foto: Jens Volle

Bahnchefin Palla hat einen schweren Job. Foto: Jens Volle

Darüber hinaus verdeutlicht der Pfaffensteigtunnel eindrucksvoll, was aus den Protesten gegen Stuttgart 21 in den Jahren um 2010 gelernt wurde: nichts. Hatten an Lernfähigkeit glaubende Zeitgenossen wie Heiner Geißler nach seinem wochenlangen S-21-Faktencheck Ende 2010 noch gesagt, ein Projekt solcher Größenordnung könne in Zukunft nicht mehr ohne Einbindung der Bürger durchgesetzt werden, so ist dies genau hier passiert: kein öffentlicher Faktencheck, an dem unterschiedliche Interessengruppen teilnehmen können, auch wenn einen solchen Organisationen wie der VCD immer wieder gefordert hatten. Es gab noch nicht einmal eine öffentliche Erörterung zur Planfeststellung wie bei den anderen S-21-Bauabschnitten, die zumindest den Austausch eines Teils der Argumente für und wider ermöglicht hätten. Partizipationstechnisch also ein Offenbarungseid.

Im Gegensatz zu Stuttgart 21 will Bahnchefin Palla den Pfaffensteigtunnel indes nicht noch einmal durchleuchten lassen, sagte sie im Dezember in Stuttgart. Der scheint nun seinen Gang zu gehen: Planfeststellungsbeschluss war im Januar, eine relativ versteckt vermeldete Finanzierungsvereinbarung im Februar, erste vorbereitende Bauarbeiten kurz danach, ein offizieller Spatenstich steht noch aus. Und irgendwann wird dann auch hier die erste, zweite, dritte, etc. Kostensteigerung und Terminverschiebung kommen.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Dossier zum Thema
Das Jahrhundertloch – Stuttgart 21

Wohl kaum ein Thema ist in der Landeshauptstadt so kontrovers wie Stuttgart 21, wovon nicht nur die zählebige Protestbewegung gegen das Projekt zeugt. Auch Jahre nach dem Baustart 2010 sind die…
Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

31.12.2025
Stuttgart 21
Ein Bahnhof namens Godot

Auch 2025 war kein gutes Jahr für Stuttgart 21: Der angepeilte Termin für die Inbetriebnahme musste wieder verschoben werden, diesmal ohne Ersatztermin. 2026 wird vermutlich nicht besser, denn die nächste Kostensteigerung zeichnet sich ab.

5 Kommentare
17.12.2025
S-21-Sonderlenkungskreis
Anfang Juli sehen wir weiter

Knapp einen Monat, nachdem die für Ende 2026 geplante Teilinbetriebnahme für Stuttgart 21 abgesagt wurde, kam die neue Bahnchefin Evelyn Palla zu einem Sonderlenkungskreis nach Stuttgart. Neue Zeitpläne will sie erst Mitte nächsten Jahres vorlegen,…

7 Kommentare
26.11.2025
Stuttgart 21 und die Zeitpläne
So sicher wie Weihnachten

Überraschung? Nicht wirklich. Mal wieder ist die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 verschoben worden, mit Dezember 2026 wird's nichts. Anders ist diesmal nur, dass noch kein neuer Termin genannt wird. Eine kleine Chronik früherer Hoffnungen und…

6 Kommentare
19.06.2024
Stuttgart 21
Einstweilen 2026

"Es wird noch Jahre dauern", sagt immerhin Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Denn als neuen Eröffnungstermin für Stuttgart 21 nennt die Deutsche Bahn jetzt Ende 2026. Aber nichts ist fix und der gesamte digitale Knoten…

1 Kommentar
05.11.2025
Haushalt in Karlsruhe und Stuttgart
Kommunen am Limit

In Stuttgart und Karlsruhe fehlen Hunderte Millionen Euro. Die Folgen spüren Bürger:innen direkt – von teureren Kitas bis zu geschlossenen Bädern. Der Sparkurs könnte tiefe Spuren hinterlassen.

2 Kommentare
29.10.2025
S-21-Lenkungskreis und Bürgerbegehren
Warten auf den Wundertunnel

Im Stuttgart-21-Lenkungskreis gab es vergangene Woche erstaunliche Neuigkeiten: Die Bahn gibt den Kampf gegen die Mehrkosten des Megaprojekts auf. Und es gibt neue Zahlen zum Pfaffensteigtunnel, durch den dereinst die Gäubahn fahren soll.

13 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 779 vom 04.03.2026

Krankenhausschließungen in Baden-Württemberg
Viel Geld für lange Wege

Kleine Krankenhäuser auf dem Land haben dank der Politik im Südwesten wenig Überlebenschancen. Auch…

1 Kommentar
"Kassandra und die Frauen Trojas" in Esslingen
Die Welt im Fall

Die Württembergische Landesbühne Esslingen bringt pünktlich zum Frauentag den Kassandra-Mythos auf…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

2 Kommentare verfügbar

  • Angelika Linckh
    vor 5 Tagen
    Antworten
    Danke @Oliver Stenzel für diesen guten Artikel, besonders für den letzten Absatz über den geplanten Pfaffensteigtunnel:
    "Hatten an Lernfähigkeit glaubende Zeitgenossen ... noch gesagt, ein Projekt solcher Größenordnung könne in Zukunft nicht mehr ohne Einbindung der Bürger durchgesetzt werden, so…
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 779 / Der Drauflosfabulierer / Beobachter / vor 10 Stunden 9 Minuten
Nun, sei es Hagel oder auch Özdemir und Co. Glatt gestriegelt, perfekte Frisur und Anzug....keine Ecke oder Kante mehr zu sehen, vor allem, wenn man sich Antworten auf Fragen anhört. Antworten auf kritische Fragen werden immer erst mit Umschweifen...

Ausgabe 779 / Der Drauflosfabulierer / Typha / vor 1 Tag 10 Stunden
Kann man ja mal die Bild fragen (Eigenzitat Bild: „Wenn wir Fehler machen, sagen wir‘s auch“). Aber im Ernst: Manuel Hagel hat Glück, dass heute der Wahlkampf endet und dass man ihn als junges, weitgehend unbekanntes Talent erst ganz am Ende...

Ausgabe 779 / Der Drauflosfabulierer / Paul / vor 1 Tag 11 Stunden
@Typha : Einerseits stimmt der Ort Obermarchtal/Ehingen (ganz im Südwesten d. Alb-Donaukreis) nicht mit Hagels Lokalisierung "nördlicher Alb-Donau Kreis) überein andererseits handelt es ich doch dort um eine reine Mädchenrealschule. 100 % Mädchen,...

Ausgabe 779 / Bald isch over / nesenbacher / vor 2 Tagen 7 Stunden
Wunderbare Headline. Passend zur Männerfreundschaft Kretschmann - Strobel. Ich vernehme ein leises kichern aus den Tiefen eines Koffers unterm Rolli.

Ausgabe 654 / Fremdscham für die Führungsebene / Beobachter / vor 2 Tagen 11 Stunden
Wenn ich mich an die Verhandlungstage erinnere, dann fällt mir ein, dass die Polizeipräsidentin Stefanie H, noch immer im Amt, das Mobiltelefon des IdP nicht mal einzog und nur so dieser die Option hatte, ggf. belastendes Material zu löschen, man hatte...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!